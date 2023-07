Luis Ramiro: "La tesis de la lista más votada crea desconfianza en las instituciones"

Ahora que ya estamos en campaña y las encuestas están en plena ebullición, ¿considera que fue una buena estrategia de Sánchez el adelanto electoral?

No sabemos si es una buena estrategia o una estrategia mala, lo que sí sabemos, y eso queda para el comentario, es que es una estrategia muy arriesgada. El presidente ha favorecido unas elecciones cuando el electorado de sus rivales, PP y Vox, está extraordinariamente movilizado. Los votantes conservadores están en una fase que podríamos denominar luna de miel, es decir, están satisfechos porque han visto que su voto sirve para llevar sus preferencias a los gobiernos.

¿Cree que el populismo a inundado la agenda política de cara al 23 de julio?

No mucho, de hecho, en cierto punto, los mensajes populistas han disminuido un poco.

¿Por qué?

Porque nosotros tenemos un gran partido populista de izquierda radical, como se denomina en ciencia política, que es Podemos. Y la formación ha ido matizando ese énfasis en el populismo, por un lado, y por otro lado, ha ido perdiendo relevancia, ya que su presencia en Sumar es un tanto subordinada o subalterna. El otro gran partido que utiliza normalmente discursos populistas en contra de la élite globalista o de los políticos profesionales, Vox, sigue utilizando esos recursos, pero no son los predominantes.

Cuando la derecha ataca al PSOE con el fin del ‘sanchismo’, ¿está recurriendo al populismo?

Es un intento de lo que se denominaría matar al personaje, al presidente Sánchez, que no es tanto populismo, más bien es una estrategia muy clara de ‘matar al personaje’, de debilitarlo ante la opinión pública. Es algo relativamente común y ya se ha hecho antes, un clásico.

Hablaba antes de Podemos, ahora Sumar, y Vox. A veces se califica a ambos de extremistas, pero ¿son equiparables?

No, aquí es muy importante entender dos planos. El primero, el plano del debate político y mediático, donde puede haber políticos, articulistas, tertulianos, activistas o propagandistas intentando hacer equiparable a Sumar y Vox. Sin embargo, en el plano del análisis político, no es aceptable la equiparación. Lamento que esto pueda generar polémica, pero por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, Vox es extraordinariamente más radical que Sumar, y lo mismo en otros aspectos. Yolanda Díaz ha matado entre comillas ese discurso tan populista de Podemos al absorberlo.

¿La polarización está beneficiando al bipartidismo? Ciudadanos ha echado el cierre y Sumar y Vox pierden votos respecto a 2019 según las encuestas.

Lo que ha ocurrido es que el país ha sufrido una serie de crisis terribles, sobre todo las vinculadas a la gran recesión de 2008 y al intento de independencia de Cataluña. Hay que sumar también los casos de corrupción notorios del Partido Popular de 2014-2015. Todo esto favoreció la entrada de nuevos partidos, algunos de ellos muy radicales, que representaban un gran desafío. Esto fue lo que generó una intensa polarización. A medida que estos problemas se han ido suavizando, la crisis económica es el caso más claro, los sectores que estaban muy insatisfechos han vuelto a votar a opciones más moderadas, alejándose de esos nuevos partidos.

En Canarias hay un fuerte arraigo del nacionalismo, ¿este aglutinamiento del voto en torno a PP-PSOE puede favorecerles un mal resultado?

Aquí vuelve a haber dos dimensiones: el corto y el medio-largo plazo. En el corto plazo, ya se ha visto en otras ocasiones, los partidos de ámbito no estatal, los nacionalismos periféricos, han sufrido derrotas electorales o escisiones, pero a largo plazo su presencia es estable. Nueva Canarias y Coalición Canaria pueden experimentar coyunturas electorales, pero se deben aislar porque hay electores que probablemente van a continuar votándoles.

Le quiero preguntar también por el cara a cara Sánchez-Feijóo, ¿qué le pareció?

Los debates electorales tienen varios problemas. Uno es la propia organización: cuántos debates, en qué momento y con qué participantes se deben producir. Son cuestiones que no están resueltas y lo de antes de ayer es un ejemplo fantástico. No conviene que los debates dependan de la voluntad de los participantes. Otra cuestión es la tonalidad de las intervenciones, algo bronca y accidentada. Hay que repensar si estos formatos son los más adecuados. Además, sabemos que los efectos de los debates, aunque atraigan mucho, suelen ser limitados. No son decisivos.

¿Quién se lleva el título de ganador en su opinión?

Fíjese, a quién yo dé como ganador es irrelevante, lo importante es el ambiente que los competidores sean capaces de generar a raíz del debate.

¿A qué se refiere con «el ambiente que sean capaces de generar los participantes»?

Lo que estamos viendo es cómo partidos, medios o activistas intentan imponer una narrativa para que el debate tenga un efecto. El encuentro en sí tiene un efecto muy limitado, entonces, tratan de suplementarlo. Desgraciadamente, en este país, los medios están muy alineados, no políticamente, sino en términos partidistas.

¿Se atreve a vaticinar quién es más probable que llegue a Moncloa tras el 23-J?

Analizando los datos, parece que la distancia entre ambos bloques [Sumar-PSOE y PP-Vox] se está reduciendo, pero que continúe la tendencia es difícil de juzgar.

¿Cómo valora la propuesta de Feijóo de dejar gobernar a la lista más votada?

Nuestro sistema político es un sistema parlamentario, en la que la elección del Ejecutivo depende de la conformación de una mayoría parlamentaria. No conviene construir sobre estrategias partidistas argumentos de desconfianza hacia cómo funcionan nuestras instituciones, y ese es el problema del argumento de la lista más votada. Esta idea es un poco problemática. Si se quiere, lo que se ha de proponer es un cambio de mayor calado, de tal manera que pasemos a ser otro tipo de sistema en el que la elección del Ejecutivo no dependa de la conformación de una mayoría parlamentaria.