El PSOE canario, noqueado, espera por el 23-J para decidir su futuro

El PSOE regresa a la travesía del desierto. El exceso de confianza que se respiraba entre los colaboradores más cercanos al presidente y líder socialista Ángel Víctor Torres durante la campaña electoral para el 28-M se tornó en shock y decepción tras comprobar que, pese a ganar, no se podía gobernar como ya ha ocurrido en otras etapas de la historia autonómica. Los dirigentes y bases socialistas apenas han podido digerir este nuevo escenario que les arroja a la oposición en la Comunidad Autónoma porque su jefe de filas convocó de forma precipitada elecciones generales para evitar una debacle mayor si las dejaba para diciembre. Todo está en el aire en el PSOE canario porque la situación interna de la formación ya no solo depende de lo que suceda a partir de ahora en Canarias sino, sobre todo, del escenario político que se dibuje en el Estado a partir de la cita electoral del 23 de julio.

Quedan aún dos años para el próximo Congreso Federal del PSOE, del que después emanan los congresos autonómicos y, en Canarias, los insulares y locales. Pero los antecedentes demuestran que puede haber cambios en el calendario oficial del partido en función de los resultados de los comicios generales. Dirigentes y afiliados socialistas de las Islas dan por hecho que si Pedro Sánchez no gana las elecciones y tampoco gobierna tendrá que pagar las facturas que ha ido acumulando en el seno de la formación con barones y otros dirigentes, lo que supondrá movimientos para intentar apartarlo del liderazgo del partido. Y este hipotético escenario afectará sin duda al próximo devenir del PSOE canario.

Los socialistas cruzan los dedos sobre lo que puede suceder tras las elecciones generales. No descartan incluso que si Sánchez gana los comicios o puede gobernar haga movimientos internos en el partido para ejercer un mayor control sobre el mismo, sobre todo después de que varios de sus adversarios internos hayan quedado fuera de los gobiernos autonómicos. En Canarias no ha sido por un pacto PP-Vox como en otras comunidades, por lo que la organización socialista de las Islas no está en principio en el punto de mira de Ferraz.

Los distintos sectores de los socialistas canarios no cuestionan la figura y el liderazgo de Ángel Víctor Torres. «Poco se le puede reprochar a quien ha ganado la lista que encabezó y subió en apoyos», señalan fuentes del partido en Canarias. Torres ha sido víctima del sistema electoral canario, que tanto lamenta ahora, como también lo fueron en otras circunstancias sus correligionarios Juan Fernando López Aguilar en 2007 o Jerónimo Saavedra en 1987, claros vencedores de las elecciones autonómicas –en aquellos momentos sin lista autonómica– pero que un pacto de centro-derecha les dejó en la oposición. El PSOE respaldó el cambio en el sistema electoral vigente hace cuatro años, por lo que abrir un debate para intentar nuevas modificaciones en el mismo chocará con el muro de Coalición Canaria y los partidos insularistas, siempre remisos a cambios en la representación de las islas.

No se cuestiona a Torres pero sí a algunos de sus colaboradores y dirigentes más cercanos que no repitieron resultados o han estado por debajo de las previsiones iniciales y los sondeos internos que se habían realizado. Hay movimientos internos que esperan a que pase las elecciones generales para pedir «explicaciones» sobre la estrategia de la campaña de los comicios del 28 de mayo.

«Esta situación ya la hemos pasado antes, estaba claro que si CC y PP sumaban nos quedábamos fuera, hay que digerirlo pero no ha dado tiempo, la prioridad son las elecciones generales», advierten fuentes del partido.

Después de ostentar un gran poder político tras los comicios de 2019 ahora el principal poder real que le queda al PSOE es la Alcaldía de la capital grancanaria que ostenta Carolina Darias, además de la Presidencia del Cabildo del Hierro y las vicepresidencias de los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura. El resto está en manos de nacionalistas y populares, que se han cobrado lo que sucedió hace cuatro años en varias instituciones del Archipiélago. Los socialistas canarios confían en «la remontada» en la cita electoral del 23-J porque, en caso contrario, la travesía del desierto puede ser más dura aún.

Muchos afiliados y dirigentes socialistas no dan crédito a que después de lo sucedido en la legislatura que acaba y de los esfuerzos realizados para remontar la pandemia del Covid el PSOE no pueda seguir gobernando a nivel autonómico. «Estamos desilusionados», exclama un veterano afiliado socialista. Los ánimos no son los mejores en estos momentos dentro del partido, pero muchos hacen de tripas corazón porque ahora están todos a una para las elecciones generales ante el temor de que la extrema derecha toque poder en el Gobierno central. Tras la resaca del 23-J será el momento de demandar ciertas explicaciones y un examen interno sobre lo que pudo fallar para no lograr más escaños en el Parlamento, como pronosticaban la mayoría de los sondeos preelectorales.