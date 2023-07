Cuatro años después

Los que más gritan de indignación y pavor por la presencia de la ultraderecha en las instituciones son los que inmediatamente la manipulan como barro para sus vasijas y monigotes. Ayer leí algo que simulaba ser un titular, según el cual «VOX comparte el programa de CC y le reprocha que ponga líneas rojas». La intensión, simplemente, es dañar a Coalición Canaria, y para eso la noble rojambre mediática no tiene problemas en darle el espacio de protagonismo que Vox anhela. CC es un partido nacionalista moderado que, junto al PSOE, ha tenido un papel básico en el desarrollo autonómico y estatutario de Canarias, mientras que Vox quiere abrir un proceso para la recentralización de competencias en el Gobierno central que termine con la desarticulación del Estado de las Autonomía. CC y Vox no pueden tener ningún programa común, y a los que juegan a los titulares escandalositos con esto debe decírseles que ya está bien, que dejes de publicitar a la ultraderecha, que ráscate para ver si bajo la piel cubierta de billetes encuentras un último resto de vergüenza.

Ayer, en la segunda sesión de la investidura les tocó discursear a los partidos que apoyaron la candidatura de Fernando Clavijo en un ambiente en el que, de repente, pareció que una y otra bancada les había entrado la prisa. Los momentos históricos, cuando se prolongan demasiado, pueden terminar siendo agotadores, y eso que la presidenta, Astrid Pérez, tuvo la conmiseración de bajar algún grado el aire acondicionado. Cuando los ujieres dejen de merodear por la tribuna de prensa para advertir a los periodistas que no pueden tomar fotos, como si fuéramos menores de edad en una escuela, el ambiente será casi perfecto.

Los señores de la Mesa, al parecer, no quieren periodistas en los pasillos parlamentarios ni camarógrafos en la tribuna. Los juntaletras arriba y los fotógrafos abajo. Al parecer este celo contra fotografías indebidas o periodistas peatonales parte, en su última versión, de una resolución dictada por Carolina Darias, que dios guarde muchos años, en su etapa como presidenta de la Cámara. A la señora Darias siempre le ha gustado el orden y su ejemplo cosmológico es un temario de oposiciones. Tal vez no sería una mala idea reconsiderar unas reglas restrictivas que se tomaron sin consultar un segundo con periodistas y fotoperiodistas.

Tal vez el mejor discurso de la mañana fue el de Javier Acosta Armas, el líder de la Agrupación Herreña Independiente (AHI). Armas precisó las razones de su apoyo al pacto y reivindicó argumentadamente «como un partido insularista, pero implicado en la construcción de Canarias». Acosta recordó que a la lista más votada al Cabildo de El Hierro, de AHI, la acababa de descabalgar una moción de censura presentada por el PSOE y otros dos partidos. «Y lo hemos aceptado como parte de la normalidad democrática, como una opción plenamente legal, y no habrán escuchado ustedes ningún escándalo», resumió tranquilamente. Ángel Víctor Torres pareció esconderse detrás del teléfono móvil. Román Rodríguez, con los brazos cruzados, miraba hacia el techo. Nira Fierro guasapeaba que era un gusto.

Después subió a la tribuna Casimiro Curbelo, que como Paco Martínez Soria, está hecho un chaval. Cumplirá 68 tacos antes de fin de año. Casi 72 al finalizar la legislatura. Pero si Borges declaró en su día que cualquier hombre puede correr el albur de ser inmortal, ¿por qué no le había de tocar a Casimiro Curbelo? El curbelismo se sucederá indefinidamente a sí mismo como soñaba el presidente Underwood en House of Cards: «Casimiro 2027, Casimiro 2031, Casimiro 2035, Casimiro 2039, Casimiro 2043, Casimiro 2047….» Como es un maestro y nadie le lleva la contraria el caudillo gomero elogió el gobierno de Torres, como elogió el primer gobierno de Clavijo, como aseguró que sería leal al segundo mandato de Clavijo, en fin, niños y niñas gomeras o no gomeras, existe una enorme e incontrolable corriente de la historia, y en el centro de la misma está Casimiro Curbelo, que cada cuatro años es el elefante en la habitación de los pactos. Es feliz porque, según afirmó, el crecimiento, la prosperidad y la justicia social de La Gomera es el correlato del crecimiento, la prosperidad y la justicia social de Canarias. De creerle Curbelo tiene un plan –no solo la agenda Gomera 36 que firmó con Torres y la ministra María Jesús Montero en Madrid y que ahora tiene el peso del viento– y se va cumpliendo. ¿Y cómo no creerle?

Manuel Domínguez se emocionó. O simuló emocionarse por buenas. En su intervención recordó a los presentes que hacía menos de dos años presidía el PP de Canarias y mira, ya en el poder. «Algunos pensarían, seguro, que ese chico de pueblo no lo podría conseguir…» recitó más que cualquier otra cosa el futuro vicepresidente y consejero de Economía. Es muy difícil pensar cómo evolucionan determinadas convicciones e imágenes en el cerebro de un político. Domínguez aseguró que el trabajo, la responsabilidad y el cumplimiento de la palabra dada caracterizarían la actitud de los conservadores en el pacto de gobierno. «Y por supuesto, lo que no habrá nunca es traición… ¡La traición, nunca!». Muy cerca Poli Díaz subía y baja escaleras y se movía como persiguiendo a su propia sombra, y más de uno pensó que se estrenaba para eludir los toniques que empezarán a caerle cuando asuma la Consejería de Educación. Cerró el turno de intervenciones José Miguel Barragán, portavoz coalicionero, que se permitió varias punzantes ironías sobre el presidente saliente al exigirle al candidato presidencial varias cosas. «Le vamos a pedir siempre, señor Clavijo, que escuche a todo el mundo, incluso al que no quiera escuchar, y que, por ejemplo, no intente dar pena».

Fernando Clavijo no tardó ni un cuarto de hora en su respuesta a los grupos favorables a su investidura. Finalmente se procedió a la votación nominal y en voz alta. Algunos quisieron conceder un sonoro dramatismo a su voto positivo o negativo. Pero al final, ninguna sorpresa: 38 votos positivos, 32 negativos, ninguna abstención. Cuatro años después de una travesía del desierto que atravesó desalojos, mociones de censura, carnavaladas de denunciantes y archivos judiciales, problemas internos entre tribus coalicioneras resueltos con fe, paciencia y caridad, encuestas condenatorias y profecías de exterminio o desintegración, algunas escuchadas en esta misma Cámara durante toda una legislatura, Coalición Canaria volvía al poder autonómico y Fernando Clavijo sería, de nuevo, presidente del Gobierno de Canarias.