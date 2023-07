«Apostamos por formar una alternativa política a Sánchez»

¿Le molesta que le llamen ultraderechista o fascista?

Claro. No me siento identificado en absoluto. Además, quien lo dice demuestra una absoluta ignorancia de la historia del pensamiento político, porque el fascismo nace de la izquierda, de un antiguo militante del Partido Socialista Italiano, Benito Mussolini, y que nada tiene que ver con Vox. Y, en segundo lugar, todo lo que propone Vox lo hace en el marco normativo de la Constitución y animamos a los españoles a adherirse a nuestras ideas para lograr la mayoría que requiere el sistema para conseguirlo. Eso creo que no tiene nada ni de ultra, ni de radical, ni de extremo.

Entonces, en qué espectro ideológico situamos a Vox. ¿Cómo deberíamos referirnos al partido?

A Vox hay que referirse como a cualquier otro partido político que es respetuoso con el marco normativo. Es decir, no hay que ponerle etiquetas. Los prejuicios son muy inadecuados para quien quiera hablar con objetividad de la propuesta de un partido político.

Centrándonos en Canarias, ¿qué propuestas plantea Vox para el Archipiélago?

Para empezar, que la educación deje de estar al albur de los nacionalistas y de los enemigos de España, que la usan para adoctrinar a futuros votantes. Eso lo vemos en Cataluña y en el País Vasco, pero también en Canarias. Se hace un planteamiento dicotómico, por el que no es compatible la condición de canario con la de español. Además, hay informes objetivos como el PISA, que pone siempre a Canarias a la cola en España. Las Islas siempre han tenido un resultado muy lamentable como líderes del fracaso escolar, de abandono escolar y con las tasas más bajas de rendimiento académico. Nosotros creemos en la educación como un elemento de promoción social, para que todo aquel que se aplique y quiera estudiar, pueda sacar rendimiento a sus estudios y pueda promocionar socialmente, con independencia de sus condiciones familiares y de renta. Esto solo es posible si se cambian las políticas que llevan décadas imponiendo los nacionalistas aquí en Canarias, intercambiando al socio de gobierno, pero siempre con Coalición Canaria.

¿Y más allá de la educación?

En el ámbito de la sanidad pasa un poco lo mismo. Las listas de espera son insoportables, no se resuelve nada, y con un gobierno de izquierda no ha cambiado nada. Tanto que hablan de la promoción de los servicios públicos y lo único que han hecho es que los médicos no quieran seguir trabajando en Canarias y que prefieran buscar otras comunidades autónomas donde ejercer su profesión con mejores condiciones laborales. Por otra parte, en el ámbito de las relaciones internacionales vemos cómo la propuesta de los partidos nacionalistas es asumir competencias en materia de costas y participar en las relaciones con Marruecos. Parece casi de chiste. Es una broma que quieran defender ellos las costas canarias. Creo que ignoran los principios elementales del derecho internacional público, en el que la soberanía sobre el mar y el territorio la ejerce el Estado, que es el único sujeto de derecho internacional. Parece que quieren enviar a la guanchacha a defender las costas canarias, pensando que puede ser eficaz frente a la amenaza continua del Reino de Marruecos.

Vox menciona dos veces al Archipiélago en su programa electoral. Una de ellas es para proponer un despliegue militar en la frontera de las Islas “para garantizar la protección ante invasiones promocionadas desde estados vecinos”. ¿Cómo cree Vox que deberían ser las relaciones de España con Marruecos?

Marruecos ha demostrado que cuando encuentra debilidad y vulnerabilidad en el Gobierno de España, la aprovecha. El Gobierno de Pedro Sánchez, y también gobiernos anteriores del Partido Popular, han demostrado una debilidad continua. Eso es lo que hace que Marruecos, consciente de esa debilidad, juegue con el control de sus fronteras. Desde Vox hemos presentado muchas iniciativas en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a reaccionar, a actuar como está previsto en el derecho internacional que es bajo el principio de reciprocidad. El Reino de Marruecos con hechos y declaraciones muestra continuamente actos hostiles contra el Reino de España.

Con respecto al Sáhara Occidental, ¿mantendrían la postura de Pedro Sánchez?

Bueno, nosotros ya hemos declarado abiertamente que no nos sentimos en absoluto comprometidos con los acuerdos a los que ha llegado de manera unilateral el presidente Sánchez. Todavía tiene que explicar cuál ha sido la causa que ha motivado ese giro copernicano en el ámbito de las relaciones bilaterales con Marruecos.

¿Qué medidas plantean para la gestión de los flujos migratorios?

En primer lugar, acabar con las políticas de efecto llamada que los provocan. Hemos podido ver en redes sociales cómo desde esos países influencers marroquíes o argelinos publican vídeos en los que explican que en Canarias están alojados en hoteles, reciben una paga y gozan de privilegios que ya querrían muchas familias. También condenar a quienes trafican con seres humanos y ponen en riesgo sus vidas en el mar y, por supuesto, cumplir la ley con las órdenes de expulsión dictadas contra quienes han violentado nuestras fronteras. Lo que no puede ser es que tengamos a unos responsables políticos que han jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y que son los primeros que las incumplen al no ejecutar las órdenes de expulsión. Hemos visto en muchos ataques, asesinatos o violaciones, que los agresores contaban con antecedentes y órdenes de expulsión que no se cumplían.

Insisten en ese mensaje de que los migrantes cobran una paga, están alojados en hoteles y cometen actos violentos. Criminalizar al migrante.

Es evidente que se han alojado en hoteles, es evidente que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una norma para habilitar los hoteles para el acogimiento de inmigrantes, por lo tanto, eso es un hecho que ha sucedido.

Se trataba de dar respuesta a una emergencia humanitaria durante la pandemia.

Y, sí que se les entrega un dinero para su propio sustento y de libre disposición, eso es una realidad y lo puede consultar con cualquiera de los centros que acogen a los menores extranjeros no acompañados en Canarias.

Otro asunto es el de la abolición del sistema de autonomías. ¿Creen que Canarias se puede gestionar desde Madrid?

Canarias siempre ha estado gestionada desde Madrid, excepto en las últimas décadas, cuando comenzó el desarrollo del Estado autonómico. El mayor crecimiento económico en la historia contemporánea se dio en los años 60 y 70, con los planes generales de estabilización. El Estado autonómico es el primer generador de desigualdad entre los españoles, que tienen distintos tiempos de espera para prestaciones sanitarias o tienen acceso a una educación pública de muy distinto nivel según la comunidad autónoma en la que residen. Además se ha multiplicado el gasto público.

¿Discrepa en algún sentido con su partido en cuanto a temas como la violencia de género o los derechos del colectivo LGTBI?

No discrepo de ninguna manera con mi partido. En lo que sí discrepo es en aquello que se cuenta que dice mi partido.

¿Y qué es lo que se cuenta que dice su partido?

Bueno, hay muchos medios de comunicación que dicen que Vox niega que haya hombres que maten a mujeres y lo que Vox niega es lo que llaman violencia de género. Ese concepto tiene un alto componente ideológico que desarrolla las políticas de ingeniería social de la izquierda. La ley de violencia de género es única en el ámbito europeo, porque no hay ningún otro país que asuma una ley con unos postulados tan discriminatorios, que distinguen las penas según el sujeto que las cometa, vulnerando un principio fundamental del derecho recogido en el artículo 14 de la Constitución, que es la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo, raza, religión o cualquier otra condición social. La ley de violencia de género establece unas penas distintas para el mismo hecho según lo cometa un varón o una mujer, y eso es discriminatorio. En los tribunales de violencia de género se cometen injusticias a diario, porque se erradica la presunción de inocencia a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, pues la ley establece la presunción legal de que un hombre que asesina a su mujer lo hace solo por su condición de mujer, no por estar sometido, por ejemplo, a cualquier otra condición o circunstancia.

¿Cuáles serán las líneas rojas de Vox en unas supuestas negociaciones con Alberto Núñez Feijóo?

Primero habrá que ver en qué lugar dejan los españoles a los partidos políticos. Nosotros apostaremos por todo lo que sea formar una alternativa política a Pedro Sánchez, como candidato del PSOE y como presidente que ha vulnerado los derechos y libertades fundamentales de los españoles y que ha merecido las dos mociones de censura presentadas por Vox en el Congreso de los Diputados. El señor Feijóo ha manifestado que quiere mantener la mesa de negociación con los independentistas y separatistas catalanes que fueron indultados por Sánchez y, por supuesto, nosotros no podemos entrar en ese tipo de planteamientos. Si lo que se pretende es la división de los españoles con leyes como la de Memoria Histórica, tampoco podrán contar con Vox, porque nosotros venimos a ofrecer una alternativa, no a desalojar a Sánchez de La Moncloa para mantener sus leyes y políticas.

¿Exigirán que Abascal sea vicepresidente para pactar con el Partido Popular?

A lo mejor tiene que ser al contrario si Vox queda en primer lugar. Como usted comprenderá, nosotros salimos a ganar las elecciones. Habrá que esperar a ver cuáles son los resultados, porque no queremos entrar en el planteamiento obsceno y ridículo de algún líder político que ya está nombrando y cesando ministros.

Si no consiguieran ningún escaño por Las Palmas, ¿se plantearía una renovación de caras en el partido?

Cuando sepamos el resultado podremos ver qué toca hacer. Considero que ese extremo es muy improbable por los resultados de las pasadas elecciones locales, en las que obtuvimos el mayor crecimiento de todos los partidos políticos y hemos irrumpido en las instituciones. Nosotros, por supuesto, esperamos mejorar nuestros resultados en términos similares a las elecciones locales y aspiramos a más de un diputado por la provincia de Las Palmas.

Una crisis interna del partido que les dejó sin candidatura a la Cámara Baja por Santa Cruz de Tenerife se desató por la imposición de candidatos desde Madrid. ¿En Las Palmas se nombró a los cabeza de lista de la misma forma?

El sistema por el que se designan candidatos, tal como establecen los estatutos del partido, es exactamente el mismo en todas las provincias y, por lo tanto, no debería haber ni enfado ni queja ni nada. Lo de Santa Cruz de Tenerife fue una actuación por parte de un grupo muy reducido de personas que ostentaban alguna responsabilidad y maniobraron en contra de los intereses de la formación.

¿Qué cree que va a salir de las urnas el próximo domingo?

Veo dos posiciones antagónicas. Veo como Pedro Sánchez no puede salir a la calle y solo puede estar en los medios que han fomentado y mantenido el bipartidismo en España; y en el otro escenario, a Santiago Abascal, líder nacional de Vox, que es aclamado entre multitudes. Entiendo que eso se reflejará en las urnas.