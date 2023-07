Nueva prórroga de la suspensión de las reglas fiscales y más margen para la bajada de impuestos

El plan de alivio fiscal traerá una inmediata bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones mientras que prevé la rebaja del IGIC ya para el año próximo. El primer Consejo de Gobierno de Canarias se ha encontrado con una sorpresa. "Las reglas de gasto van a volver a congelarse durante 2024", señaló el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP). Es decir, otro año, el primero presupuestario del nuevo Ejecutivo autonómico, en el que la capacidad de maniobra se impondrá a techos de déficit y deuda.

"Nadie nos los había dicho", afirmó Domínguez. Fue la consejera de Hacienda, su compañera de partido Matilde Asián, la que puso sobre la mesa una decisión ya adoptada por el Gobierno de España. ¿Suceda lo que que suceda el próximo domingo en las urnas? No. "Todo va a ir en función de los que sucda en las próximas elecciones, indiscutiblemente" y de lo que Bruselas no tuerza el gesto ante las cuentas que se presenten.

Lo que sí afirmó el también consejero de Economía es que independientemente de esas decisiones estatal y comunitaria, el Gobierno regional tiene entre sus objetivos principales la devolución a los ciudadanos del "esfuerzo que han hecho", en alusión a los incrementos de recaudación propiciados por la inflación entre otros factores. Esas modificaciones fiscales se incluirán en las cuentas canarias para el año próximo, en las que ya se trabaja.

La primera reunión del Ejecutivo de Fernando Clavijo se saldó con el tradicional rosario de nombramientos para ir dando forma al organigrama. El presidente espera que esté completado el último día de agosto. Entre los nombres, algunos del pacto de las Flores repiten, caso de Raquel Peligero al frente de la Agencia Tributaria de Canarias, o David Mille, en el área de Comercio.

"Mientras alguien no cese se mantiene en su cargo", recordó Clavijo. Es decir, no se trata de una continuidad por urgencia, sino de la plena confianza que les tiene para que continúen cuatro años más al frente de sus departamentos. Otros nombres que acceden a un cargo son el excandidato de Coalición Canaria (CC) al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, o el popular Felipe Afonso El Jáber, ahora enrolado en la estructura de la Diputación del Común.

Curso escolar

Gustavo Díaz será el director del siempre complicado Servicio Canario de la Salud (SCS) y en la Viceconsjería de Hacienda y Asuntos Europeos se sitúa Gabriel Andrés Mejías. En estos dos ámbitos, sanitario y fiscal, se concentran gran parte de los nombramientos, seguidos por Educación. Se trata de tres áeras que no admiten parones. De hecho, el consejero de Educación, Poli Suárez, ya informó en el Consejo de que el 11 de septiembre arrancará el curso 2023-2024.

Además, Fernando Clavijo anunció los primeros pasos, y urgentes, de la agenda con Madrid. Por un lado, por la entrada en vigor a partir de mañana de la sentencia europea que niega a los pesqueros, alrededor de una quincena canarios, faenar en aguas saharauis. Además de solitcitar una "reunión urgente con el ministro", el presidente quiere a las Islas "presentes en la definición de una estrategia diplomática".

No es el únco frente a batallar con el Gobierno central. El otro es la retención de las subvenciones a todas aquellas empresas que no cumplan con el pago a sus proveedores en 30 días. "Una vez más no entienden las especificidades canarias y que algunas empresas de aquí dependen de recibir ese dinero para precisamente poder pagar", señaló Clavijo. Es el caso de los exportadores hortofrutícolas, por ejemplo. El jefe del Ejecutivo regional perseguirá un real decreto que modifique esa norma "de forma temporal".