Los canarios no votan en blanco

Con el bañador puesto o la maleta en la puerta de casa lista para salir de vacaciones, 1.780.061 canarios están llamados a votar mañana, 23-J, en las elecciones a Cortes Generales, un 3% más que en la anterior convocatoria de 2019, cuando podían votar 1.726.866 canarios. Antes de disfrutar del verano, los canarios que desean hacer uso de su derecho al sufragio pasarán por ese trámite de acudir al local electoral –DNI en mano– y plantarse frente a las urnas. Sin embargo, antes de verse con todas las papeletas delante conviene resolver dudas: ¿cuántos sobres son?, ¿quiénes se presentan?, ¿qué tipo de voto se puede emitir?

Lo primero que debe saber todo elector es que tiene la posibilidad de depositar dos papeletas: una de color blanco, que sirve para designar a los futuros representantes en el Congreso, y otra de color sepia, que permite elegir entre los candidatos al Senado. Según el Ministerio de Interior, 947.507 canarios depositaron su papeleta blanca al Congreso en 2019, lo que supuso una participación del 55,44% en las Islas. En el caso del Senado, fueron 956.170 los votantes que depositaron su papeleta sepia en el Archipiélago, situándose la participación en el 55,37%.

Si la papeleta se deposita correctamente -cumple con las exigencias legales- ese voto se cuenta como válido. En 2019, los sufragios válidos al Congreso de los Diputados emitidos en las Islas fueron 947.507, el 99% de los emitidos. En el caso del Senado, los votos válidos bajaron a 927.332, el 97% de los depositados. Dentro de esas cifras se cuentan los votos en blanco, que son aquellos que se producen cuando se introduce en la urna un sobre vacío o, en el caso del Senado, cuando no se marca a ningún senador en la papeleta.

Los votos en blanco simbolizan el respaldo a la democracia y el rechazo a las candidaturas que se presentan. Además, tienen efecto en el resultado electoral debido al mecanismo de la ley d’Hondt, que excluye del proceso a aquellas candidaturas de cada circunscripción que no hayan logrado el tres por ciento de los votos válidos. En definitiva, a más votos en blanco, más difícil es para las candidaturas llegar a ese tres por ciento.

En Canarias, el voto en blanco es una opción poco popular, apenas 7.355 votantes depositaron su sobre vacío al Congreso en 2019, lo que representó un 0,78% de los votos emitidos y se sitúa muy por debajo de la media nacional del 0,9%. Solo Cantabria (0,51%), Cataluña (0,7%), País Vasco (0,56%) y Murcia (0,73%) se decantan en menor medida por el voto en blanco mientras que la Comunidad Valenciana iguala a las Islas.

Un caso distinto es el de los votos nulos, que son aquellos considerados no válidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y no se cuentan en el porcentaje de participación. Hay muchos motivos por los que una papeleta se considera nula: se usó sobres no oficiales o alterados, se metió la papeleta sin sobre, se introdujo varias papeletas de distintos partidos o se hizo tachones que no eran para marcar a los candidatos. Y ojo, porque en el caso del Senado hay un error común que lleva a considerar un voto nulo: marcar a más candidatos de los que se pueden elegir en la circunscripción donde se vota. En 2019, un total de 9.869 canarios emitieron su voto nulo al Congreso, el uno por ciento de los entregados. En el Senado, la cifra fue más alta, se depositaron 28.838 sufragios nulos, el tres por ciento.

De hecho, Canarias es la segunda comunidad autónoma donde mayor cantidad de votos depositados en las urnas al Senado se terminan invalidando, un 3,02%, bastante por encima de la media nacional del 2,3%. Solo Andalucía supera al Archipiélago en votos nulos, con una media del 3,23%. Por el contrario, en el País Vasco es donde hay mayor aprovechamiento de la acción de acudir al local electoral, ya que apenas el 1,67% de los sufragios terminan considerándose inválidos.

Senadores y diputados

Para evitar que un voto sea considerado nulo -si no es lo que se desea- es importante conocer cuántos candidatos se pueden marcar en la papeleta al Senado según la circunscripción. Si el elector es de Gran Canaria puede marcar hasta tres senadores de entre las diez candidaturas que se presentan, mientras que en Fuerteventura se elige a un senador entre nueve candidaturas, y en Lanzarote, a un senador entre siete. En esta última isla, finalmente no habrá candidatura del Partido Animalista ni de Ahora Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife, se podrá elegir a tres senadores en la isla de Tenerife, donde se presentan nueve candidaturas tras finalmente no ser proclamada la de Por un mundo más justo. En El Hierro y La Gomera designan a un senador entre siete candidaturas y en ambas Islas finalmente no ha sido proclamada la candidatura del Partido Animalista. Y en La Palma también se elige a un senador pero entre nueve candidaturas.

Con la papeleta al Congreso suelen haber menos problemas porque en ella no se debe marcar nada, es decir, el votante encontrará ya escrito en ella, como máximo, el nombre de los ocho diputados que se deciden en Las Palmas o de los siete que se eligen en Santa Cruz de Tenerife, así como de sus suplentes. En la provincia tinerfeña hay nueve candidaturas al Congreso y, tras la retirada conjunta de varios candidatos de Vox en las pasadas elecciones, no se han repuesto a tiempo para presentar candidatura. Tampoco será posible votar a Por un mundo más justo. Mientras tanto, Las Palmas elige entre 11 candidaturas.

Voto por correo

Aunque la gran mayoría de los canarios ejercerá su derecho al sufragio mañana, ya hay 79.124 isleños que se han adelantado y han votado por Correos. Estas cifras implican que el 4,4% de las personas llamadas a votar en las Islas ya lo han hecho. De estas papeletas, 43.130 se han entregado en la provincia de Las Palmas y 35.994 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.