Canarias quiere el plácet de la UE para dar más ayudas a ganadería e industria

El Gobierno regional quiere introducir modificaciones en el sistema de ayudas a los sectores primario e industrial incluidas en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) que requieren de una negociación política con Bruselas, ya que son fondos comunitarios destinados a compensar los sobrecostes de las materias primas que utilizan los sectores económicos canarios. El Ejecutivo busca incrementar el límite establecido para subir las ayudas por encima del 20% estipulado en el actual reglamento, una subida que se queda corta en ocasiones como esta debido el fuerte aumento de los precios. Asimismo en los últimos años se han devuelto fondos porque hay partidas que no se cubren, lo que genera malestar entre los sectores más afectados ante la pérdida de ese dinero. Los productores reclaman una mayor flexibilidad en los ajustes que se realizan de los balances para no tener que esperar varios meses para recibir las ayudas ya actualizadas.

Los balances y productos incluidos en el REA son anuales pero se pueden introducir ajustes de acuerdo con los sectores, que se comunican a Bruselas a título informativo. Los cambios que se quieran introducir en la norma hay que negociarlos antes de finalizar el ejercicio para recibir la conformidad de la Comisión Europea y que puedan entrar en vigor el 1 de enero. La inflación y subida de precios que se arrastra desde 2021 se han disparado con la guerra de Ucrania, además de la incertidumbre por el boicot de Rusia a los cereales que se exportan desde el Mar Negro, lo que está provocando un escenario que pone al límite a los ganaderos y a los productos industriales. Este escenario obligó en 2022 a realizar dos ajustes durante el año para compensar a los ganaderos y ahora se acaba de aprobar un nuevo cambio, sin descartarse otro retoque después del verano.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, advierte que en los últimos años se han devuelto entre seis y siete millones de euros y este año iba camino de perderse hasta once millones, por lo que se ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones que reciben las ayudas para reducir los volúmenes y, a cambio, aumentar las subvenciones hasta el 20% que permite la norma con el fin de reducir los costes de la compra de los productos de alimentación animal y para la manufacturación industrial. La Consejería no ha querido esperar a septiembre u octubre para no demorar la compra de la materias primas ya con el aumento que se ha autorizado.

El aumento de los precios de materias primas y la comida animal obligan a cambiar el sistema

El margen que da la Comisión Europea de modificación es del 20%, si se quiere incrementar por encima de ese porcentaje hay que solicitar autorización a Bruselas, algo cada vez más necesario después de dos años consecutivos de ajustes obligados por una situación que desborda las previsiones y que no tiene visos de que se mitigue al menos a corto y medio plazo.

Con esta modificación por ejemplo el grupo de guisantes, habas, cebada, avena, maíz o pipas de girasol pasa de 92 a 110 euros la tonelada; la paja para el consumo animal de 63 a 74 euros la tonelada y la alfalfa y otras materias vegetales para la alimentación de los animales de 73 a 86 euros la tonelada.

La modificación que se ha realizado ha sido de balances intrasector, es decir, cada sector ha usado su ficha sin tocar la de los demás, para alcanzar el 20% como permite el reglamento, reduciendo en este caso los volúmenes. La previsión es que en septiembre hayan nuevas reuniones por si hay que cuadrar algún balance que esté apurado, como ya sucedió el año pasado debido a los problemas de la ganadería.