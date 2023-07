Pablo Rodríguez: "El acceso a la vivienda es prioritario y urge la colaboración público-privada"

¿Qué objetivos se marca para esta legislatura?

Esta es la consejería de la inversión. Uno de los objetivos fundamentales es que esa inversión llegue a los canarios en forma de mejoras de las infraestructuras, el acceso a la vivienda y el transporte, pero también en la generación de empleo.

¿Qué es lo primero que ha hecho al volver a esta casa?

Tengo una ventaja con respecto a otros consejeros y es precisamente que he vuelto. Conocer a los técnicos y a los funcionarios que están al frente de los proyectos es una ventaja. Lo primero que he hecho es saludarlos a todos con enorme alegría e ilusión, porque el reto que tenemos por delante es importante. No soy de tomar medidas en caliente. Creo que es importante analizar las cosas con detenimiento y lo primero es formar el equipo, para después hacer un análisis y tomar las primeras medidas.

¿Hay algún proyecto que le quedara pendiente en su anterior andadura en el cargo y que quiere finalizar ahora?

Siempre he dicho que el consejero de Obras Públicas adjudica y comienza las obras, pero no las ve terminar. Esta segunda etapa me da oportunidad de acabar obras que inicié, como la segunda fase de la carretera de La Aldea en Gran Canaria o el cierre del Anillo Insular en Tenerife. Por otro lado, trabajamos de la mano de los sectores del transporte y en la anterior etapa creamos el bono residente canario, que entonces ya se podía usar de manera insular y teníamos el propósito de implantar su uso en todas las islas. Ese será uno de los primeros objetivos que nos marcaremos, para añadir valor al uso del transporte colectivo.

¿Da por finiquitado el convenio de carreteras?

Lo que hay que hacer es ejecutarlo en esta legislatura. Hay obras importantes que todavía están pendientes de esa ejecución en todas las islas como la finalización del eje norte-sur de en Fuerteventura; mejorar el acceso a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y al Puerto de la Luz; una vía alternativa a la GC-1 a su paso por el término municipal de Telde; mejorar la TF-5 y la TF-1; aumentar la seguridad de las carreteras en El Hierro o La Gomera; o afrontar los retos que se presentan en La Palma por la incidencia del volcán, incluso en obras de carreteras que ya estaban planificadas o ejecutándose.

¿Cree que las competencias en costas que el Estado ha traspasado a Canarias se quedan cortas?

Hay competencias de costas que todavía están en manos del Estado y nosotros entendemos que lo ideal sería avanzar para obtenerlas absolutamente todas. Además, como nacionalista, aspiro al máximo autogobierno posible y a que no se tomen decisiones a 2.000 kilómetros de aquí, en una oficina en Madrid. En la modificación del Estatuto de Autonomía del año 2018 se incorporaron, entre otras cosas, las competencias de costas en el ámbito autonómico.

¿Qué competencias creen que faltan?

Todas las que se reserva el Estado, que no quiero especificar, porque hay cierta divergencia en torno a que competencias en costas cree el Estado que tiene y cuáles creemos nosotros que tiene el Estado. No quiero tampoco polemizar de primeras. Si es por mí, estarían todas del lado del Gobierno de Canarias. Como no es así, discutiremos para tener el mayor número de competencias en el foro que toque.

¿Tensarán la cuerda con el Gobierno central con una ley de costas similar a la de la Xunta de Galicia?

Galicia ha hecho una ley propia de costas que va mucho más allá de los Estatutos de Autonomía de Andalucía o Cataluña y de disposiciones que han regulado la transferencia de estas competencias. Vamos a ver qué hace el Estado con esa ley gallega, porque para nosotros ellos llegan un poquito más allá.

¿Qué solución plantea para el hotel Oliva Beach y los hoteles Riu de Corralejo?

Primero que se puedan reformar esos hoteles, porque generan cientos de puestos de trabajo y eso es muy importante para la economía de Fuerteventura. El hecho de que se construyeran ahí no lo podemos cambiar, nosotros planteamos que, con todas las reservas de nuestro entorno natural, hay que buscar fórmulas para preservar los empleos.

¿Qué formulas?

Las fórmulas que se han puesto sobre la mesa son las concesiones administrativas. Es decir, la posibilidad de prorrogar determinadas concesiones administrativas para que se mantengan. Pero creo que hay cierta conflictividad con el Estado y lo valoraremos en su en su momento.

¿Qué iniciativas plantea para frenar la posible privatización de las torres de control de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife?

Cuando estábamos en la oposición dijimos que nuestra posición era contraria a la privatización. No es positivo porque hay una pérdida de calidad y de mejora en el servicio. Canarias es unánime en contra de la privatización del servicio de control de las torres y vamos a mantener esa posición ante el Estado para que cuando saque el concurso no estén los principales aeropuertos canarios.

¿Canarias debería tener voz en el Consejo de Administración de Aena?

El Estatuto de Autonomía contempla las coparticipación de Canarias en la gestión aeroportuaria. Entiendo que el modelo que debemos imitar es uno similar al que tenemos en los puertos del Estado, que es compartida entre el Estado y Canarias. Los aeropuertos son infraestructuras absolutamente estratégicas para nuestro territorio, no solo porque tienen afección en el principal sector económico de Canarias, que es el turismo, sino porque es nuestro modo de conectarnos con entre nosotros y con el mundo.

¿Qué inversiones proyecta para los puertos canarios?

Hay muchos retos, sobre todo de modernización, porque algunas infraestructuras de transporte de pasajeros están obsoletas. Algunas como la de Playa Blanca se han renovado, pero otras como el puerto de Agaete necesitan una intervención para mejorar el entorno. Los puertos deportivos también precisan de una inversión, pues casi todos tienen entre dos y cuatro décadas. También hay un compromiso para recuperar espacios que nosotros entendemos que son vitales, como el puerto de Santa Águeda, que ha sido explotado 50 por una cementera cuya concesión se ha finalizado, con lo que ese espacio se debe recuperar para la ciudadanía.

La Consejería de Transportes pasa a ser de Movilidad. ¿Cómo quiere mejorar la movilidad en las Islas?

El cambio de Transportes a Movilidad no es simplemente semántico, hay una filosofía detrás de eso. La Dirección General de Transporte estaba muy focalizada en la compensación del transporte de mercancías, para estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos del Estado, pero cada vez tiene más peso la movilidad sostenible. Tenemos que mantener los trabajos para la compensación del transporte de mercancías, pero también tener en la cabeza una estrategia de movilidad sostenible para toda Canarias.

¿Ven factible la implantación de trenes en las islas capitalinas?

Están planificados en Gran Canaria y en Tenerife desde hace más de una década. Hasta ahora esa planificación la han llevado los cabildos insulares prácticamente en exclusiva. La única manera que yo veo a día de hoy de que los trenes puedan ser una realidad es que con la participación del Gobierno de Canarias. Los cabildos por sí solos no van a ser capaces, a mi modo de ver, de sacarlos adelante. No tiene sentido que quien planifica las carreteras de interés general no colabore en el diseño de la red ferroviaria.

Los precios de los billetes de avión hacia Canarias o desde Canarias están por las nubes. ¿Es posible topar los precios y regular las tarifas?

La mejor manera de tener billetes económicos es respetando el 75%. Creo usar mal el 75% de descuento de residente por parte de una compañía, no puede criminalizar un sistema que es no es un privilegio, sino es una compensación para que los canarios tengamos más oportunidad de movernos dentro del territorio español. Por otra parte, si hay más compañías operando en el corredor Canarias-Península el precio disminuye. Tenemos que trabajar para que haya cada vez más compañías y fomentar una política aeroportuaria atractiva con, por ejemplo, bonificaciones de tasas. En el Congreso de los Diputados se llegó a un acuerdo para bajar las tasas en los aeropuertos de manera coyuntural en los aeropuertos canarios y eso provocó la entrada de varias compañías nuevas, con lo que ya sabemos que esa medida funciona.

¿Cómo se vigilan los precios?

Existe un observatorio de precios pero nunca hace públicos los datos y siempre aseguran que no ven una alteración en la subida de precios. Deberían ser un instrumento transparente. Si siguen sin facilitarnos el acceso a esa información, Canarias debería tener su propio observatorio, para poder conocer y controlar la evolución de los precios de los billetes de avión. Lo que no vamos a permitir es que se ponga en tela de juicio el 75% como ya ha hecho el Ministerio, que asegura que el 75% desvía o infla los precios.

La vivienda es uno de los problemas más acuciantes del Archipiélago. ¿El Plan Canario de la Vivienda, que CC apoyó, es suficiente para solucionar la escasez de casas?

El Plan de Vivienda finaliza dentro de dos años, con lo cual está en una fase de ejecución. Entendemos que es un buen plan, pero falta ver esas viviendas y acceder a ellas. Además, entendemos que hay cuestiones a incorporar, porque no contempla la colaboración público- privada. El acceso a la vivienda es prioritario y necesitamos incorporar todavía más herramientas como la colaboración público-privada, porque hace falta vivienda pública, pero también hace falta vivienda libre y hace falta que construyan operadores privados. Esos elementos los vamos a poner sobre la mesa desde el minuto uno, porque entendemos que la necesidad es tan imperiosa que no podemos centrarnos solamente en una forma de hacer las cosas.

Cuántas viviendas esperan haber entregado al final de la legislatura.

Según el Plan de Vivienda, se iban a entregar 2,454 casas nuevas. Ahora hay 2.100 viviendas están en fase de proyecto y 350 están son de adquisición. Nosotros vamos a intentar que al menos lo que lo que estaba previsto cumpla y ya veremos si es posible mejorar los números, que si incorporamos la colaboración público-privada estoy convencido que se puede hacer.

¿Cuál es la solución para aflorar las viviendas vacías que hay en el Archipiélago?

Entendemos que ese es un objetivo muy importante, porque hay datos públicos que hablan de hasta 30.000 viviendas vacías solo en Las Palmas de Gran Canaria. Sabemos que las circunstancias pueden ser muy diversas, pero creemos que es posible incentivar que esas personas que tienen una vivienda cerrada la puedan poner en el mercado del alquiler. ¿Cómo? Dándole garantías. Muchos propietarios no alquilan su vivienda porque no tienen seguridad a la hora de cobrar la renta o de que le devuelvan la vivienda en buen estado. El Gobierno podría actuar como avalista para aflorar viviendas vacías. También podemos garantizar al inquilino que el propietario no le suban el precio de manera unilateral y de manera desorbitada. Si logramos alquilar un 10% de esas 30.000 viviendas, estaríamos logrando acción mucho más amplia de lo que planteaba el propio Plan de Vivienda de Canarias. Al final el suelo en Canarias es limitado y no podemos construir de manera indefinida todas las viviendas que se nos ocurran.