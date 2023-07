¿‘Marronazo’ u oportunidad?, dilema en CC al ser la llave de la legislatura

Giro de guión de última hora en el panorama postelectoral del 23-J. Un cambio de escaño entre el PP y el PSOE a favor de los primeros en el voto exterior puede dejar la llave de la legislatura en manos de CC. Marronazo u oportunidad. Cuando más querían los nacionalistas canarios pasar inadvertidos hasta que la legislatura no echara a andar, esta circunstancia les pone el foco a plena luz porque de ellos puede depender la investidura del candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, la única viable, o la repetición de las elecciones en seis meses. La pérdida de ese diputado por parte de los socialistas (121 escaños) y su paso a la bancada popular (137) establece un empate a 171 diputados entre los bloques en el Congreso, PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu y BNG por un lado, y PP, Vox y UPN por otro, quedando la diputada de CC, Cristina Valido, junto a los siete escaños de Junts per Catalunya como únicos fuera de la ecuación.

Con los resultados computados el pasado domingo a Sánchez le servía la abstención de los independentistas catalanes que lidera Carles Puigdemont, sin necesidad de contar con el escaño de CC, pero la novedad propiciada por el voto exterior cambia totalmente el escenario. Si Junts se mantuviera en el rechazo a Sánchez, el bloqueo permanece y se iría a nuevas elecciones independientemente de lo que hiciera CC. Si por el contrario PSOE y Junts llegan a un acuerdo para el ‘sí’ de estos, la investidura saldría adelante también sin el apoyo de la diputada canaria. Es en un escenario de abstención de los catalanes en el que la investidura, y por tanto el propio inicio de la legislatura, dependerían del voto de Valido.

Esta situación mete en un brete a CC dado que ese hipotético apoyo a Sánchez conllevaría la aceptación de un gobierno con ministros de Sumar, una de las líneas rojas que los nacionalistas canarios establecieron desde el principio para respaldar al candidato socialista. Ahora el partido de Fernando Clavijo tiene por delante el complejo dilema del que trataba de escapar por todo los medios buscando no ser imprescindibles en ninguna de las hipotéticas investiduras posibles que se barajaban antes del domingo pasado, ni la de Sánchez con Sumar y nacionalistas, ni de la del popular Alberto Núñez Feijóo con Vox. Su baza estaba en una abstención, o incluso en un voto en contra, respecto a cualquiera de ellas pero que en todo caso no condicionara el resultado final, y jugar luego la carta del apoyo a la gobernabilidad en cualquiera de los escenarios posibles si la legislatura tomaba cuerpo.

CC tiene que evaluar así el coste de cada una de sus dos decisiones posibles si finalmente su voto es tan determinante como para condicionar la investidura de Sánchez. Si la apoya, pese a su compromiso de no hacerlo si estaba ligada a Sumar y los independentistas, tendrá un alto coste en credibilidad, pero si al no hacerlo propicia una situación de bloqueo y de repetición de elecciones ese coste podría ser letal para la formación en el proceso electoral venidero en seis meses aproximadamente. Perdería en este caso, además, una oportunidad de oro en la negociación a que daría lugar de cara al desarrollo de una agenda canaria a lo largo de la legislatura en un contexto además de gobierno presidido por el propio Clavijo en Canarias.

CC se estaba moviendo durante este primera semana tras el 23-J con extrema cautela para no quemarse en el juego de tronos emprendido por los dos bloques ideológicos estatales ni quedar atrapados por las estrategias de PP y PSOE sobre el debate en torno a la legitimidad de sus respectivos líderes para ir a la investidura. No quería ser decisivo en una votación en la que se dirimiera un Gobierno que expresara claramente su pertenencia a uno de los dos bloques ideológicos y consideraba que su verdadero papel lo podía tener una vez iniciada la legislatura en un escenario de gobierno de Sánchez necesitado de todos los votos de todo el arco parlamentario ajeno a la derecha. Los contactos iniciales con el PSOE y el entorno de Sánchez, limitados al intercambio de algunos mensajes con el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, no esclarecían nada de cara a la investidura cuando CC no parecía imprescindible, pero avanzan la intención de los socialistas de atraerles al bando dispuesto a negociar leyes e iniciativas parlamentarias una vez iniciada la legislatura. Estas eran precisamente las cuentas que se hacían los nacionalistas canarios durante esta semana posterior al 23-J: pasar inadvertidos en un debate de bloques sobre la investidura e intentar incluir luego asuntos claves de la agenda canaria con el Gobierno de turno.

Calvario para el PP

La semana posterior al 23-J estaba sirviendo para que cada partido digiriera los resultados y tomaran posiciones sobre la situación de incertidumbre y de la compleja aritmética parlamentaria que han arrojado las urnas. La victoria insuficiente del PP para sus objetivos y el descalabro de Vox, que impiden una mayoría para un gobierno de coalición entre ambas formaciones, deja abierta la puerta a una posible alianza de PSOE y Sumar con los partidos nacionalistas y la investidura del candidato socialista y ahora presidente en funciones. Los siete días transcurridos desde la jornada electoral han sido un calvario para el PP y para Feijóo, que no han asimilado aún el resultado y están presos de un desconcierto tanto sobre el significado del mismo, como sobre estrategia a seguir. Parece que finalmente van a buscar una investidura que saben a todas luces fallida, pero dando grandes bandazos sobre el tipo de mensaje que lanzar: por un lado apelan al PSOE como «partido de Estado» para que deje gobernar a la lista más votada y evitar un gobierno en manos de los independentista vascos y catalanes, pero por otro mantienen sus ataques a lo que representa el «sanchismo», y arremeten ahora contra Vox pese a acabar de cerrar pactos de gobierno en varias comunidades autónomas y ayuntamientos.

Feijóo, cuyo futuro político queda ligado a la posibilidad de una repetición electoral, no acaba de aclarar el tipo de relación que quiere establecer con la ultraderecha y teme que cualquier movimiento en uno u otro sentido durante su hipotética candidatura a la investidura tenga consecuencias electorales si se repiten los comicios en medio año. Apelar a los socialistas para un programa que en esencia pretende «derogar el sanchismo» parece un contrasentido y además puede espantar a su electorado más conservador e hiperventilado. Como lo era también pretender esa especie de acuerdo tácito con Vox para que no exija entrar en el Gobierno y lograr así el apoyo del PNV y CC (unido al de UPN) con el que alcanzar la mayoría absoluta. El partido jetzale ya le aclaró que ni siquiera van a abrir una negociación al respecto, mientras que los nacionalistas canarios se niegan a participar en una investidura «fantasma».

El bloque de la izquierda está dejando a Feijóo que tome la iniciativa consciente de que la investidura del líder conservador es una quimera y para que este «se cueza en su salsa». Se prepara mientras tanto para una difícil negociación con los independentistas catalanes, pero confiando en que el realismo imperará en Junts para abrir paso a una legislatura en la que los siete escaños de esta formación tendrá muchas cartas que jugar, con la posibilidad de condicionar la vida parlamentaria y las decisiones del futuro gobierno de Sánchez si finalmente éste logra la investidura. Una repetición electoral por su culpa puede ser letal para los intereses de los nacionalistas catalanes, que han visto cómo el PSOE ha barrido en aquella comunidad autónoma. Sánchez se ha retirado a un segundo plano en estos primeros días post 23-J. Interpreta que la derecha ha perdido el plebiscito que planteó contra el «sanchismo» y toda la acción del Ejecutivo progresista y que, por contra, el electorado ha rechazado la regresión al pasado que supondría un gobierno de PP y Vox.