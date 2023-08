Manuel Miranda: «Modificaremos la Ley del Suelo para hacerla más efectiva»

En la legislatura anterior Política Territorial y Transición Ecológica compartían consejería. ¿Por qué separarlas ahora?

Se le quiere dar protagonismo a la planificación y a la ordenación del territorio en Canarias. Esta consejería merece estar en un sitio destacado porque es quizás la que tiene la responsabilidad de organizar y ordenar el futuro económico de Canarias y del territorio. Ha sido un acierto y no va a haber ningún problema con Transición Ecológica a la hora de sacar distintas cuestiones que tengan que ver con medioambiente y ordenación. Hay una buena sintonía con el consejero Mariano Hernández Zapata y creo que vamos a hacer una buena labor desde ambas consejerías.

¿Cree que la Ley del Suelo aprobada por Fernando Clavijo en 2017 ha cumplido con los objetivos que se propuso?

Sí, la Ley del Suelo ha servido para simplificar la tramitación del planeamiento en Canarias. Hay que seguir ajustando cosas, haciendo pequeñas modificaciones legislativas para hacerla mucho más efectiva, pero yo creo que en general ha sido una buena ley y ha posibilitado que muchas de las cuestiones que estaban atascadas anteriormente se desarrollen en Canarias en los últimos años.

¿Los ayuntamientos y cabildos han hecho sus deberes?

La mayor dificultad que tienen es en materia de oficinas técnicas de personal a la hora de abordar proyectos complejos como puede ser un plan general de ordenación o un plan insular. Ahí es donde el gobierno tiene que aportar su sabiduría, su experiencia, y los medios para que los ayuntamientos dinamicen la ejecución de los planes generales. Ese es un gran reto que tenemos por delante. Ya hay un trabajo previo hecho, pero vamos a trabajar conjuntamente con las administraciones locales para sacar el planeamiento.

¿Cómo abordarán el atasco administrativo?

Hay que hacer un trabajo interno dentro de la Consejería y dotar de más medios personales para que el volumen de planeamiento que nos llega, que es mucho, lo podamos desarrollar y lo podamos ejecutar de una manera efectiva y ser eficaces. Yo creo que ese es nuestro gran reto, que el gobierno no sea un obstáculo a la hora de desarrollar el planeamiento, sino que sea un actor que colabora con las administraciones locales para que sea efectivo y salga en un tiempo racional.

"Canarias es un referente nacional por su sistema de emergencias. Funciona muy bien"

La solución entonces es poner más personal a trabajar en este asunto...

Uno de los motivos de que esta consejería tenga ya una entidad y no esté diluida en Transición Ecológica es precisamente dotarla de medios personales que puedan agilizar esa tramitación. Hay mucho planeamiento atascado y nuestra primera misión va a ser ajustar las plantillas, intentar dotarlas para que de alguna forma salga ese planeamiento de una manera rápida.

Desde el punto de vista del planeamiento, ¿hay islas más desarrolladas que otras?

Cuando hablamos de cohesión territorial también hablamos de esto. De que los ayuntamientos y los cabildos de las distintas islas tengan los medios suficientes como para poder desarrollar el planeamiento al mismo nivel que grandes corporaciones como puede ser el Cabildo de Gran Canaria o el de Tenerife. Ese es el reto y ahí tendremos que centrarnos para que todos vayan caminando hacia la misma dirección.

El nuevo Ejecutivo también ha decidido separar las áreas de Seguridad y Emergencias y usted se hace cargo de la segunda. ¿Puede la división lastrar la cooperación a la hora de dar respuesta a los problemas?

Aunque tienen una vinculación, en la práctica, Seguridad tiene sus competencias, su ámbito de trabajo. No va a haber ningún tipo de problemática a la hora de que los servicios sigan funcionando de forma adecuada. Hay muy buena coordinación. Las emergencias en Canarias funcionan muy bien. El Archipiélago tiene experiencia porque ha tenido que afrontar dificultades muy serias: un volcán, una pandemia, incendios, llegada continua de inmigrantes, etc. Hay que dotarla de medios tecnológicos y de personal. Ese es el trabajo. Nada más llegar me encontré con el incendio de La Palma y vi la coordinación que existe entre los distintos medios. Y también en el resto de conatos que han ido surgiendo. El sistema funciona, está coordinado. Somos un ejemplo para el resto de comunidades y un referente a nivel nacional.