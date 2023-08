Manuel Miranda: «Aquí cabe todo el mundo, pero el crecimiento debe ser coherente»

Manuel Miranda (Puerto del Rosario, 1961) se pone al frente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas con el objetivo de impulsar definitivamente el planeamiento bloqueado en la Administración regional. Le toca abordar el reto demográfico y establecer una estrategia para la gestión del agua. No busca limitar el crecimiento de la población, pero sí confía en encontrar las claves para que este sea coherente.

Coge el testigo del reto demográfico, una de las cuestiones que ocuparon la agenda política durante la pasada legislatura. ¿Cuál es el principal reto?

Para entender el reto demográfico tenemos que analizar la realidad demográfica de Canarias. Hay dos islas con una población muy grande y muy vinculadas al turismo. Y luego otras que tienen dificultades para mantener su población y evitar el envejecimiento. A partir de ahí, hay que ver qué estrategias se pueden llevar a cabo desde el Gobierno y desde el Parlamento para que transversalmente todas las consejerías vayan invirtiendo, mejorando servicios y creando infraestructuras en ambos casos. También queremos hablar de cómo se cohesiona todo para que todos los habitantes de Canarias tengan las mismas oportunidades y el mismo acceso a infraestructuras y a servicios.

Entonces no se trata de frenar el crecimiento de la población...

No, aquí cabe todo el mundo. Lo que tenemos que tratar es de que se ubiquen en el territorio de una forma coherente. No podemos tener unas islas con un crecimiento de cuatro mil personas al año y otras que se están despoblando. Eso hay que regularlo, imponer medidas para que eso se corrija, pero lo primero es estudiar, trabajar, ver fórmulas, consultar expertos y ver qué dice la comisión del Parlamento para luego hacer una estrategia.

Los últimos datos de crecimiento de población del INE señalan que el 73% de los nuevos residentes de Canarias en el último año son extranjeros. ¿Se plantean medidas vinculadas a limitar la llegada de foráneos?

Yo creo que la solución pasa más bien por la ordenación del territorio. Por no poner más suelo turístico para explotar y que hagamos políticas distintas de renovación de la planta hotelera. No vamos a incrementar el número de turistas, pero sí vamos a incrementar la calidad del turismo. Lo que sí es verdad es que no somos partidarios de seguir creciendo, de seguir poniendo a disposición más suelo para más crecimiento turístico.

Hay territorios que se plantean vetar la compra de viviendas a extranjeros para frenar la ‘superpoblación’. ¿Contemplaría medidas de este tipo?

En este momento no nos planteamos la posibilidad de restringir el acceso a Canarias. Si es cierto que se tomarán medidas cuando se tengan que tomar y en función de lo que digan los expertos, pero en este momento no está sobre la mesa ningún tipo de acciones.

Nada más ponerse al frente de la Consejería ha tenido que hacer frente a la emergencia hídrica en Fuerteventura. ¿Cuáles son los principales problemas que existen en las Islas con el agua?

El tema del agua no es un tema que se pueda solucionar focalizándolo solo en la producción, la distribución o en el almacenamiento. Hay que ir trabajando conjuntamente en todo. Lo que ha pasado es que ha habido un desfase en las necesidades. Nos estamos encontrando con una población que ha aumentado y con una producción de agua que se ha mantenido en el tiempo sin mejorar y ahora está en un momento crítico en algunas islas. En el caso de Fuerteventura, con emergencia, y en el caso de Lanzarote, con un problema de producción y que, además, está ocasionando que en el siglo XXI los ciudadanos no tengan agua en los grifos. Es una cuestión que no debemos tolerar y es una cuestión que tendremos que arreglar de manera inmediata.

¿Cuál es el plan?

Nos hemos puesto a disposición de las autoridades de ambas islas para colaborar en la medida de nuestras posibilidades y exigir infraestructuras al Gobierno central para intentar paliar una situación de producción, distribución y almacenamiento de agua en determinadas islas.

Y más allá de pedir ayuda al Estado, ¿cómo lo piensan abordar desde el Ejecutivo autonómico?

Lo primero es identificar dónde están los problemas y actuar de inmediato. En Lanzarote vamos a trasladar una serie de desaladoras portátiles para que aporten más suministro de agua. En La Graciosa, la red que abastece desde la isla de la Lanzarote, vamos a ponerla en funcionamiento inmediatamente y estamos viendo con las distintas demarcaciones hidrográficas y con los consejos insulares cuáles son las medidas que tenemos que desarrollar. También tenemos que hablar de regeneración de agua y del impacto que las aguas que generamos causan en el medioambiente.

¿Hay problemas con el agua en el resto de islas?

Hay islas que tienen problemas muy serios de saneamiento, de recoger esas aguas residuales y llevarlas a depuradoras. Reciclarlas y volverlas a poner en funcionamiento. Grandes problemas, con incluso sanciones europeas pendientes de resolución. También hay problemas con la calidad de las aguas, aguas que se están extrayendo del subsuelo y que tienen problemas para ser potables. En El Hierro tienen problemas para el suministro de agua agrícola, sobre todo en verano.

¿En qué punto está el convenio con el Estado en materia de obras hidráulicas? ¿Es una de sus prioridades?

En 2018 se acordó que hubiera un plan de infraestructura para Canarias de unos 900 y pico millones y estamos en 2023 y no tenemos constancia de que haya llegado ninguna financiación. Lo vamos a poner sobre la mesa en las negociaciones para la formación del nuevo gobierno. Hace falta mucho dinero para afrontar retos tan importantes como el tema del agua, tanto su vertiente de producción como la de regeneración. Hay que hacer una proyección de esas inversiones porque no pueden esperar y hay islas que están teniendo problemas muy serios con el tema del agua.