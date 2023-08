Protagonismo de los canarios en la sesión de constitución del Congreso

El pleno de arranque de la legislatura en el Congreso de los Diputados tras las elecciones del 23-J tuvo también protagonismo canario. La diputada más joven del hemiciclo es Ada Santana, con 25 años y representante de la provincia de Las Palmas. A ella le tocó ser la secretaria primera de la mesa de edad, presidida por la mayor, la veterana Cristina Narbona, ambas del PSOE. El otro canario es el parlamentario del PP por la provincia oriental Guillermo Mariscal, con casi 20 años de bagaje en la Cámara Baja, que accede a la Mesa, órgano de dirección del Congreso, como secretario tercero a propuesta de su partido.

Ada Santana llega a la Carrera de San Jerónimo siendo la tercera en la plancha del PSOE al Congreso por Las Palmas. Un puesto meritorio después de que el año pasado fuera elegida secretaria general de las Juventudes Socialistas de las Islas, el vivero de los jóvenes del partido, en el que milita Santana desde que cumplió la mayoría de edad. «Todavía somos pocos los jóvenes que estamos en puestos institucionales, pero sí veo un cambio en comparación con la legislatura anterior, lo que debemos reclamar no es solo entrar en las instituciones sino que se deje trabajar a los jóvenes para representar a nuestra generación», señala.

Desde su etapa en el instituto le entró la vocación por la política y cuando cumplió la mayoría de edad se afilió a las Juventudes Socialistas de Gran Canaria, formación de la que es responsable regional desde el año pasado. «Lo que podemos aportar los jóvenes es que haya menos ruido y que, al margen de las ideologías de cada uno, seamos capaces de llegar a acuerdos», señala la diputada grancanaria. Santana tiene buenos amigos en Nuevas Generaciones del PP, con los que discute de política pero «eso no cambia mi amistad y consideración hacia ellos».

Eso sí, hay líneas rojas y una probable es la nueva portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez de Millán, que con tan solo 28 años será la voz de su partido en los debates parlamentarios. Millán y Santana son graduadas en Derecho y la grancanaria dice de su rival político: «Tengo mis líneas rojas y habrá personas como la portavoz de Vox que dudo que podamos estar de acuerdo en muchas cosas pero si somos capaces de debatir con argumentos ya sería un gran logro». Santana quiere involucrarse en esta legislatura en aquellas cuestiones que más le interesan como la vivienda, la salud mental, el feminismo y la atención a los niños víctimas de violencia de género para que tengan más ayudas.

El popular Guillermo Mariscal formará parte de la Mesa del Congreso como secretario tercero de la misma después de 19 años de trayectoria parlamentaria en la Cámara Baja y manteniéndose en primera fila de su grupo en el Congreso pese a las distintas crisis internas que ha sufrido el PP. Se ha especializado en industria y energía y en la legislatura anterior fue vicepresidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ahora Núñez Feijóo lo recompensa como miembro de la Mesa entre los cuatro representantes de la misma que le corresponden al PP.

Junto a Ada Santana una diputada que se estrena en Madrid es la exconsejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana, como parlamentaria de Sumar, el único escaño que logró la formación de Yolanda Díaz en Canarias. La dirigente de Podemos cree que la configuración de la Mesa del Congreso es una «buena señal» de una nueva investidura de Pedro Sánchez con el respaldo de su formación. «Queda mucho por hablar y hay que seguir dialogando pero lo que ha ocurrido nos hace ser optimistas sobre la investidura», indicó Santana. En esta nueva etapa la exconsejera cree que su experiencia en el Parlamento canario y su paso por el Gobierno regional le van a servir para «traer al Congreso especificidades que hemos tratado en Canarias y que no se han escuchado en Madrid, porque hay muchos temas canarios que no se abordan en el Congreso por mucho que algunos se arroguen ser la voz de Canarias en Madrid».

Por su parte, el diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida, repite escaño en el Congreso y en el inicio de la legislatura ve una «degradación progresiva de las más altas instituciones del Estado, que se ha puesto de manifiesto con el acatamiento de la Constitución, con fórmulas que utilizan algunos diputados que no son constitucionales y que permite la nueva presidenta del Congreso, que no se somete al principio de legalidad permitiendo el uso de otras lenguas en la Cámara que no recoge el reglamento». Asimismo, Rodríguez Almeida considera que ante un Gobierno de «destrucción nacional» como se prevé si sale adelante al investidura de Sánchez esto puede suponer para Canarias «nada más que perjuicios» ya que las Islas son «leales» al país. En este sentido se refirió a la condonación de la deuda que piden los partidos soberanistas catalanes y que «perjudicará» al Archipiélago.