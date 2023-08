Tres nuevos centros para atender la llegada de menores migrantes

Canarias abre tres nuevos centros de acogida para dar respuesta inmediata al incremento de llegadas de menores migrantes no acompañados que se ha producido en las últimas semanas. La Consejería de Derechos Sociales ha activado tres espacios –dos en Tenerife y uno en El Hierro– donde atenderá a los niños y jóvenes que han arribado al Archipiélago de manera irregular y sin el apoyo de ningún adulto. Las islas occidentales están experimentando una mayor presión desde hace semanas, por la modificación de los flujos migratorios desde la costa africana hacia el Archipiélago por la reaparición de cayucos en la ruta atlántica. Estas embarcaciones son más robustas que las pateras y las neumáticas y permiten el traslado de un mayor número de personas, pero zarpan desde enclaves ubicados más al sur, como Senegal o Gambia, con lo que su travesía suele terminar en las islas orientales. Un ejemplo es el de El Hierro, que recibió el pasado martes a 67 menores que viajaban a bordo de un solo cayuco.

Este escenario ha desbordado los 39 dispositivos para la atención de menores extranjeros con los que cuenta la comunicad autónoma, que tienen capacidad para acoger a unos 2.000 niños, pero que llevan años al límite de su capacidad. Actualmente, el Gobierno canario dirige 22 recursos alojativos en Gran Canaria, tres en Fuerteventura, 13 en Tenerife y uno en El Hierro, a los que hay que sumar los que gestionan los Cabildos insulares y los tres que se abrirán en los próximos días.

Refugio de 2.300 niños

El Archipiélago es refugio de cerca de 2.300 menores migrantes no acompañados, que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias. En lo que va de año, entre las 9.864 personas que han alcanzado las costas isleñas hay 1.598 niños que viajaron a bordo de embarcaciones precarias y el 85% de ellos –1.356– lo hicieron sin el respaldo de un familiar. Así, el 13,74% de los migrantes que arriban a las Islas son menores de edad que reciben la protección de la comunidad autónoma.

En la primera quincena de agosto, las Islas atendieron a unos 200 niños migrantes no acompañados, una cifra que rozó el medio millar en el mes de junio, según datos de la Consejería de Derechos Sociales. Aunque en las últimas semanas El Hierro y Tenerife han acogido a un elevado número de niños y jóvenes migrantes en desamparo, Lanzarote es la isla que más barquillas ha recibido con menores a bordo (84) en lo que va de año, seguida de Gran Canaria (43) y Fuerteventura (25). Hasta agosto de 2022, llegaron al Archipiélago 1.139 niños migrantes, un 16% por debajo de la cifra registrada hasta la primera quincena de este mes.

El último cuatrimestre del año, según los registros históricos de la ruta canaria, se suele producir un repunte de la actividad en la ruta atlántica, pues las buenas condiciones de la mar animan a la salida de pateras desde la costa africana. Este año se suma la crisis política y social por la que atraviesa Senegal, que ha empujado ya a muchas personas a abandonar su país. Ante la previsión de que también se incremente la llegada de niños y adolescentes no acompañados, la Consejería de Derechos Sociales ha reactivado las conversaciones con todas las comunidades autónomas para retomar el reparto de menores en la Península, pues el Archipiélago no cuenta con recursos ni espacio para atender dignamente a más niños migrantes no acompañados.

Corresponsabilidad

Desde 2021, Canarias solo ha logrado repartir a 346 niños, a pesar de las reiteradas peticiones de solidaridad y corresponsabilidad que ha hecho el Archipiélago al resto de regiones. La última derivación se produjo el pasado 7 de agosto, cuando se enviaron a siete menores a Castilla y León, comunidad que había recibido a otros siete niños en junio. El próximo martes, una veintena de menores viajará a Cataluña, donde ya han acogido a casi medio centenar de niños que habían llegado a las costas canarias de manera irregular.

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, ya ha contactado con el Ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, para analizar el pico de llegadas de migrantes que se está registrando en el Archipiélago y reclamar información sobre las medidas que se están tomando para hacer frente a esta situación, pues la atención de los menores corre a cargo de los presupuestos de las Islas. Clavijo ha hecho hincapié en que el resto de las comunidades autónomas no terminan por afrontar el «reconocimiento solidario» y tampoco se ofrece a Canarias una solución presupuestaria.

El último informe del Defensor del Pueblo, publicado el marzo pasado, denunciaba el limbo en el que se encuentran los menores migrantes en las Islas. En el documento se hacía hincapié en la «especialmente preocupante» situación de cientos de jóvenes que están a la espera de poder acreditar su edad, pues están pendientes de que se les realicen las pruebas óseas que determinan cuántos años tienen. Además, lamentaba que si al cumplir la mayoría de edad los jóvenes continúan indocumentados, se les deniega la posibilidad de ser identificados.