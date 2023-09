«En la atención a menores migrantes no acompañados es urgente dejar de hablar de solidaridad interterritorial y exigir corresponsabilidad». Con esta contundencia se manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tras pasar por el centro de acogida inmediata para menores migrantes no acompañados ubicado en la residencia escolar de Valverde, en El Hierro, que acoge actualmente a 113 niños y adolescentes.

«Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todas las administraciones y a las comunidades autónomas para que asuman la acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a El Hierro, a Canarias, a Europa. La solidaridad interterritorial no está funcionando. Es urgente que debemos dejar de hablar de solidaridad y hablar de corresponsabilidad», afirmó la responsable de Bienestar Social, quien recordó que «Canarias no puede asumir en solitario el problema migratorio». Delgado hizo hincapié en la idea de que «es una cuestión de Estado», por lo que exigió que se legisle sobre este asunto. «No es sostenible que sigamos asumiendo toda la responsabilidad», afirmó. La consejera recordó que Canarias es frontera sur de la Unión Europea y «cuando un menor llega a El Hierro o llega Tenerife llega a Europa. Las instituciones comunitarias y el Gobierno central tienen que entenderlo y atender esta situación ya», sentenció.

El Hierro cuenta 200 plazas para la atención de menores, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Frontera, que ha permitido sumar 60 plazas a las 140 que ya tenía habilitada la Consejería. Delgado aclaró que se están derivando a menores que llegan a El Hierro a otras islas «para evitar que se llenen todas las plazas» y lamentó que el Cabildo herreño no haya cedido el Aula de la Naturaleza, tal como se solicitó desde su departamento. Además, destacó que siguen ampliando el número de plazas en otras islas para poder trasladar a más niños si hiciera falta, pues en los últimos meses se han derivado a 291 menores no acompañados.

El jefe del Ejecutivo canario valora que Salvamento Marítimo no retire barcos de rescate de las Islas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, volvió ayer a reclamar al Gobierno central que arbitre un mando único para gestionar el repunte migratorio que sufre el Archipiélago, tal y como se hizo en la crisis de los cayucos de 2006. «Si hay un solo ministerio será todo más eficiente y ágil», señaló el jefe del Ejecutivo autonómico. Además, Clavijo lamentó que hasta el momento no ha logrado reunirse con los ministerios de Derechos Sociales, Asuntos Exteriores y Transportes.

El presidente canario apuntó que este es el «paso siguiente» para seguir trabajando en mejorar la repuesta a los migrantes que llegan a las costas canarias y espera que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, nombre a un ministro al frente de los temas migratorios porque tiene que haber una «única interlocución».

Clavijo valoró que Canarias pueda formar parte de las reuniones de coordinación con el Ministerio del Interior, tras el encuentro celebrado este jueves entre el ministro, Fernando Grande- Marlaska y la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, remarcando que era «inentendible» que hasta el momento no se haya formado parte.

En esa línea, destacó que hay que planificar los recursos de acogida, la atención sanitaria, la actividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales y la autonómica, por lo que «es una buena noticia» ser partícipes de los encuentros de trabajo para saber «como se está realizando» y también «contribuir» con decisiones propias.

Igualmente valoró la decisión de Salvamento Marítimo de no detraer embarcaciones de las Islas en pleno repunte de llegadas porque así estarán más «tranquilos» y habrá «menos muertes». Ahora espera que el organismo estatal también atienda las reivindicaciones de los trabajadores porque «se juegan la vida» con turnos «intensos y largos» para «rescatar de la muerte a otros».