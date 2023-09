El vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, ha considerado este sábado que el PSOE debe someterse a una "catarsis" y abandonar la política de persecución a todos los que no comparten las ideas de Pedro Sánchez para volver a ser una fuerza política democrática.

En declaraciones a los periodistas, con motivo del acto organizado por el PP en Canarias para dar comienzo al nuevo curso político, Tellado ha dicho también que lo "razonable" es que el próximo presidente de España se llame Alberto Núñez Feijóo porque ganó las elecciones y cuenta con más votos a día de hoy para su investidura que Pedro Sánchez.

Tellado además ha felicitado el trabajo del PP en las islas, y de su líder, Manuel Domínguez, pues ha recordado que la última vez que estuvo en Canarias su partido era oposición, pero hoy "somos un gran y buen gobierno de la mano de CC", y ha conseguido la Vicepresidencia del Ejecutivo regional y cinco consejerías.

Domínguez ha manifestado que son "conscientes de los tiempos convulsos que se viven" en la apertura del nuevo curso político y ha lamentado el hecho de que para Pedro Sánchez "Canarias no es de su interés porque no nos necesita para gobernar y nos ha abandonado".

"Un presidente debe gobernar para todos pero Sánchez prefiere mirar a una parte del país", ha criticado el también vicepresidente del Gobierno de Canarias.

Tellado ha señalado que el PSOE debe asumir el resultado electoral y abandonar "la política de persecución a todos los que no comparten las ideas de Pedro Sánchez y vuelva a ser una fuerza democrática, donde cualquier afiliado y militante pueda expresar su opinión sin miedo a ser perseguido hasta la expulsión", como ha sido el caso de Nicolás Redondo.

Ha destacado que la prioridad del PP es lograr y garantizar la igualdad de todos los españoles y también de los canarios, por lo que están luchando para impedir que Pedro Sánchez y el expresidente catalán y eurodiputado de JxCAT, Carles Puigdemont, se puedan salir con la suya.

Según Tellado, Puigdemont está exigiendo privilegios para los independentistas catalanes y que se rompa la igualdad entre los españoles para dar su votos a la investidura de Pedro Sánchez y desde el PP "lo que decimos es que llegó la hora de asumir el resultado electoral y que el PP ganó las elecciones generales y Alberto Núñez Feijóo fue el candidato más votado".

De cara al debate de investidura del próximo 26 y 27 de septiembre, Núñez Feijó cuenta con 172 votos a favor y Pedro Sánchez tiene menos y "es imposible que tenga más porque es de suponer que no puede aceptar las condiciones de Puigdemont", ha recalcado.

Ha afirmado que en el PP están convencidos, al igual que la inmensa mayoría de la sociedad española, que Sánchez no puede contar con los votos de Puigdemont porque las condiciones que han puesto desde Junts son "inasumibles para el PSOE y para cualquier demócrata".

Ha recalcado que "es inasumible constitucionalmente la petición de una amnistía general y la convocatoria de un referéndum ilegal, por lo que es imposible que Sánchez logre sacar adelante su investidura".

Por este motivo, ha abundado en que el PP le pide a Sánchez que asuma el resultado electoral.

"Si no quiere que no escuche al PP, sino a los líderes de su propio partido que le dicen que lo que él pretende no es razonable en una democracia moderna y madura como la española", ha añadido Tellado.

Ha manifestado que "Pedro Sánchez y su Gobierno son expertos en tergiversar la realidad y se ha visto cómo calificaban a Aznar, Alfonso Guerra y Felipe González como golpistas por simplemente expresar su opinión, al tiempo que consideran a Puigdemont como un gran demócrata al servicio de nuestro país".

El PP, por todo ello, solicita al PSOE que "abandone la espiral en la que se ha metido y vuelva a la realidad y deje de hacer auténticas piruetas para sostener lo insostenible, la última la expulsión de un histórico de su partido como Nicolás Redondo", ha insistido Tellado.

El dirigente del PP ha asegurado que en las dos semanas que quedan para el debate de investidura van a trabajar "duro para tratar de convencer a todo el mundo de que lo razonable en una democracia madura es un gobierno de Feijóo y se le deje gobernar".