Albares garantiza para Canarias el mismo trato de la UE que a la crisis migratoria mediterránea

De manera no muy explícita, pero claramente interpretable por el contexto de su declaración, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, dejó este lunes claro que Canarias tendría el mismo trato por parte de la UE que el que se pretende ofrecer a la crisis migratoria y humanitaria del Mediterráneo, y en concreto el que mencionó el pasado domingo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en relación con la que situación de la isla italiana de Lampedusa. Durante su intervención en la inauguración de las Jornadas de la Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos Europeos (COSAC) que se celebran en el Senado en el marco del semestre de presidencia española de la UE, el ministro mencionó claramente la ruta migratoria atlántica hacia Canarias como escenario al que aplicar la política europea al respecto y en concreto el Pacto de Migración y Asilo que se negocia en estos momentos por los países miembros, y que el Gobierno español mantiene como una “absoluta prioridad” entre sus objetivos al frente de la presidencia comunitaria.

La respuesta de Albares a algunos de los intervinientes en esta jornada de la COSAC se refería al anuncio de Von de Leyen durante su visita el domingo pasado a Lampedusa junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que anunció un plan de acción europeo que busca contener la inmigración irregular y compartir la gestión de los traslados de migrantes llegados a las costas italianas. “Creemos que la solución al desafío migratorio europeo solo puede ser europea porque la gente no viene a tal o cual país, viene a Europa, y no podemos resignarnos tampoco a que el Mediterráneo, y la ruta atlántica hacia Canarias también, sean año tras año la tumba de miles y miles de personas que escogen la forma errónea para mejorar sus vidas”. El ministro recalcó que “el Pacto de Migración y Asilo es una de nuestras grandes prioridades (durante el semestre de presidencia) y que “España no va a escatimar ningún esfuerzo por alcanzar acuerdos a nivel europeo en estos dossieres”.

Albares: “Creemos que la solución al desafío migratorio europeo solo puede ser europea porque la gente no viene a tal o cual país, viene a Europa"

Poco antes de que el ministro se pronunciara así en el Senado ante representantes de las comisiones de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros que se ocupan de los asuntos europeos, así como de representantes del Parlamento Europeo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, alertó durante una intervención pública en Gran Canaria de la posibilidad de que el anuncio de Von der Leyen en relación con la crisis migratoria de Lampedusa dejara de lado la propia situación en Canarias. Exigió por ello a los gobiernos español y europeo, antes de participar en unas jornadas sobre “Innovaciones Tecnológicas, Sostenibilidad y Gestión ASG” organizadas por Editorial Prensa Ibérica, que den el mismo tratamiento a ambos escenarios. Clavijo reclama así que las medidas para contener la inmigración irregular y compartir la gestión de los traslados de migrantes llegados a las costas italianas anunciado por Von der Leyen se apliquen en el archipiélago canario, como llevan demandando sus instituciones desde hace años.

El ministro Alabares resaltó ante los parlamentarios europeos el compromiso de España en la lucha contra el fenómeno migratorio irregular, así como de su plena implicación y compromiso por lograr durante este semestre de presidencia comunitaria un acuerdo de toda la UE al respecto que implique a todos los países miembros. “Hemos asumido la responsabilidad que nos toca como país de primera entrada y en estos momentos se observa las rutas de llegadas en el Mediterráneo, cuando tenemos incrementos del 305 % en la ruta central, del 95 % en la oriental y alguna caída en las entradas hacia España”, explicó el ministro antes de recordar los casos en que España se mostró solidaria con otros países ayudando a “aquellos estados que lo necesitaban cuando había barcos frente a las costas de Italia, Grecia o Malta”.

A partir de ahí, señaló que “también tenemos que decir muy claramente que no a las respuestas populistas a la migración”, asegurando que “los fenómenos coyunturales tienen solución, y los fenómenos estructurales se gestionan”, y que mientras el grado de desarrollo entre ambas partes sea el que ahora marcan cualquier parámetro económico y social, “el fenómeno migratorio requiere de una gestión europea, y desde luego pueden contar con el Gobierno de España para intentar alcanzar una solución solidaria”. Varios de los parlamentarios europeos integrantes del COSAC, en particular los italianos, destacaron el anuncio de Von de Leyen en relación con Lampedusa y la situación que afecta a Italia, y aunque se habló en general de las crisis migratorias que afectan a la UE y la necesidad de un acuerdo para una gestión compartida, en ningún momento se mencionó a Canarias salvo cuando lo hizo el ministro.

Por su lado, Fernando Clavijo se pronunció también durante la mencionada participación en el acto de Editorial Prensa Ibérica a otras cuestiones relacionadas con la gestión que está haciendo el Gobierno central en funciones sobre la crisis migratoria en Canarias. Sobre los siete centros de primeras llegadas que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que prevé abrir, entre finales de 2024 y principios de 2025, en Canarias con fondos europeos Next GenerationEU para ampliar así las plazas propias de acogida de refugiados, tras haberse topado con las reticencias de algunos gobiernos municipales y autonómicos, Clavijo ha dicho que el Gobierno canario "no tiene ninguna información" al respecto.

Más centros

El titular de ese ministerio ha hecho llegar al Ejecutivo canario su intención de abrir un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros con 600 plazas en El Hierro, y ampliar el de Las Canteras, en Tenerife, dada la alta ocupación del de Las Raíces, en la misma isla, y también el de Barranco Seco, en Gran Canaria, y El Matorral, en Fuerteventura, según explicó Clavijo.

El presidente canario ha confiado en que, ante el repunte que registra la ruta migratoria atlántica, el Gobierno acometa estas obras para que se pueda dar “una acogida digna en primera línea de costa” a las personas que llegan a las Islas, para que “no sigan teniendo que dormir a la intemperie, como hemos visto”, si bien ha apuntado que “el siguiente paso tiene que ser derivarlos al territorio continental”. “También espero que vuelva a conveniar con Cruz Roja su atención médica para no sobrecargar ni tensionar los servicios sanitarios de Canarias que, de por sí, ya están en un momento delicado fruto de toda la demanda", añadió.

Sobre la acogida de los menores extranjeros no acompañados, el presidente canario recordó que “debe tener el tratamiento que se acordó en conferencia de presidentes”, por lo que ha instado a las comunidades autónomas españolas a “responsabilizarse de una parte de ellos”. “Con 2.600 o 2.700 menores no puedes tener ningún proyecto de integración. Las propias ONG se ven imposibilitadas. El volumen es tal, que lo único que puedes hacer es atenderlos, darles de comer y poco más, pero son niñas y niños, que pueden ser nuestros hijos, y requieren de una escolarización, tienen que aprender el idioma, tenemos que darles unos conocimientos y tienen que adaptarse a un entorno distinto al suyo y poder integrarse para tener una vida digna y eso no lo puede hacer Canarias en solitario”, ha apostillado.

Fernando Clavijo ha recalcado que si el resto de comunidades españolas no se compromete a cumplir con lo acordado en esta materia, el Gobierno “tiene que hacer una norma para que esto sea obligatorio porque, de esa forma, estaremos protegiendo, en primer lugar, al menor, al garantizar su atención digna y sus derechos”.