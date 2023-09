Clavijo llama a hacer «alta política» y no «demagogia» ante la inmigración

De nuevo una pregunta del grupo parlamentario Vox sobre la inmigración tensa el debate en la Cámara baja. El diputado Nicasio Galván trató este martes de vincular los términos «invasión migratoria» e «inseguridad en las calles» en una frase que no gustó nada al presidente canario, Fernando Clavijo. «No es conveniente, no es oportuno y no es cierto mezclar inmigración con delincuencia. Y ese discurso es muy peligroso, señor Nicasio», contestó el nacionalista tras pedir previamente a los de Abascal que recondujeran el enfoque de su pregunta.

Desde el Gobierno regional afirmaron entender y compartir la preocupación que existe en la sociedad canaria por el fenómeno migratorio y, sobre todo, «por el trato tan poco humanitario» que el Gobierno de España está teniendo en la gestión del mismo. Sin embargo, no compartieron que se «intente relacionar la inseguridad con el fenómeno migratorio porque no es así» y tacharon de «demagogia» las palabras de los de Abascal. Y es que Vox trató de culpar al Ejecutivo de Clavijo de actuar con un «buenismo malentendido» y «no reconocer» que la «criminalidad aumentó en el primer trimestre de este año en Canarias un 9,6%». Unos datos genéricos que, como suele ocurrir con el partido, se vinculan a los migrantes sin base que respalde ese nexo. «Los canarios tienen derecho a caminar de forma segura por sus barrios», apuntó Galván apelando a las emociones. Cabe recordar que ya en el último pleno Vox, de la mano de Paula Jover, trató de achacar a los migrantes que llegan por mar a las Islas el 45% de los asesinatos machistas que se producen en España, utilizando de forma parcial unos datos del Ministerio de Igualdad. Un hecho que tampoco dejó escapar la vicepresidenta primera de la Cámara, Ana Oramas, quien pidió en el momento una rectificación. El presidente canario cree que los discursos «xenófobos» se están produciendo precisamente por la «desidia» del Gobierno de España a la hora de gestionar la crisis humanitaria que se vive en Canarias. De hecho, Clavijo apuntó que todavía no se ha designado a una persona del Ejecutivo nacional que coordine todas las políticas migratorias pese a que esa fue una solicitud que su Gobierno le hizo por carta a principios de este mes de septiembre. Asimismo, Clavijo explicó que aunque el Gobierno regional ha pedido reuniones «con los seis ministerios con competencias en inmigración», hasta ahora «solo hemos podido hablar con tres». Además, aseguró que la única información de la que disponen sobre futuras reuniones es la obtenida en un encuentro entre la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, donde se afirmó que «a partir de ahora se convocará a Canarias en la toma de decisiones del Gobierno estatal en materia migratoria, algo que hasta ahora no se estaba haciendo». En esa falta de atención por parte del Gobierno estatal hizo hincapié Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, quien ahondó en la ausencia de datos sobre la apertura de un nuevo centro de atención temporal a extranjeros con 600 plazas en El Hierro: «¿Cómo se dotará y qué recursos sanitarios tendrá?», cuestionó. El diputado mostró también su preocupación por la «descoordinación» existente y temió que en el nuevo centro sanitario ocurra «lo mismo que en el de El Pinar, que se ve desguarnecido cada vez que llega una patera». Como Clavijo ha apelado en varias ocasiones a todos los partidos a hacer «un frente común» para exigir responsabilidades en la inmigración al Gobierno de España, el diputado socialista y expresidente canario Ángel Víctor Torres pidió ayer al nacionalista que haga sus demandas con equidad. Así, Torres solicitó a Clavijo que no sea «sumiso» a la hora de pedir a las autonomías en las que Gobierna el Partido Popular que asuman el reparto de menores migrantes que les corresponde. «Vayamos de la mano a requerir a todos, no sea sumiso con el PP, y pida que sus comunidades también acojan a menores inmigrantes de Canarias. Ejerza el poder de influencia. Nosotros no vamos a hacer de la inmigración un arma política pero no permitiremos que otros lo hagan», sentenció Torres. A Clavijo le resultó «gracioso» que desde el Psoe se hablara de «sumisión» teniendo en cuenta que durante la pasada legislatura el Gobierno del Pacto de las Flores «no elevó la voz en materia migratoria». Desde CC –recordó el actual presidente–, se pidió en el anterior mandato al Gobierno estatal que hiciera «una norma que regulara la distribución de menores en función de la población y las ratios que fueran necesarias». En todas sus intervenciones, el presidente canario recalcó que empieza su Gobierno «con lealtad» al Ejecutivo de Sánchez y defendió que por ello han solicitado «las reuniones que usted [refiriéndose a Torres] no pidió». Tampoco dejó pasar el nacionalista el recuerdo de las imágenes «de la vergüenza» que se produjeron en el mandato pasado en el Puerto de Arguineguín, con miles de migrantes durmiendo a la intemperie. «No permitiremos que se repita», apostilló. Críticas a Onalia Bueno

La negativa de la alcaldesa de Mogán, la nacionalista Onalia Bueno, a cubrir los gastos económicos que suponen los entierros de migrantes que perecen en la ruta migratoria hacia Canarias fue calificado como algo «muy poco humano» por el diputado socialista y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, durante una de sus intervenciones en el pleno. Torres culpó a Clavijo de «justificar lo injustificable», en referencia a las palabras del nacionalista a la Cadena Ser en las compartía con Bueno que es el Gobierno estatal quien debe sufragar los gastos derivados de las muertes de migrantes. Más duro fue este martes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien directamente calificó de «miserables» las declaraciones de la alcaldesa de Mogán. «Se trata de unas declaraciones, de tal inhumanidad, que no se corresponden con un servidor público», apostilló. El delegado especificó que el coste asumido por el Ayuntamiento de Mogán durante este tiempo por entierros de migrantes asciende a 13.000 euros (unos 800 euros por sepelio), algo que «no supone un esfuerzo importante» para una administración pública que maneja un presupuesto de 48 millones de euros anuales. | C. M.