Amnistía o agenda canaria, el dilema que se cruza en la estrategia de CC

CC no apoyará una posible investidura de Pedro Sánchez si la misma lleva aparejada un acuerdo entre el PSOE y los partidos independentistas ERC y Junts para la aprobación de una ley de amnistía para los encausados por el procés catalán de 2017, según han señalado a este periódico fuentes de la dirección de los nacionalistas canarios. El partido que lidera Fernando Clavijo considera que la amnistía supondría una «línea roja» en cualquier negociación con el PSOE para obtener el voto de su única diputada en el Congreso, Cristina Valido, independientemente de que los socialistas asumieran el documento sobre la agenda canaria que ya plantearon al PP para apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Una vez fracaso el intento del líder popular, el dilema al que se enfrentan los nacionalistas canarios es si en la balanza de esa negociación, la posible amnistía pesa lo suficiente como para renunciar a la agenda canaria que el PSOE parece estar dispuesto a asumir, según avanzó el pasado miércoles la vicesecretaria general de los socialistas y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que a su vez confiaba en sumar el voto de Valido para mantener a Sánchez en La Moncloa. Pero la posición que hay en estos momentos en la plana mayor de CC es de no asumir ese riesgo que podría contrariar mucho a su electorado.

CC se encuentra en todo caso a la espera de ser llamados por los socialistas cuando la próxima semana se abra un nuevo turno de consultas del Rey con los grupos parlamentarios y encargue a Sánchez que intente formar gobierno. Y se prepara ya para analizar los distintos escenarios posibles hasta comprobar si en realidad su voto va a ser imprescindible para evitar nuevas elecciones, lo que ocurría únicamente si Junts se abstiene.

Los órganos de dirección de CC creen que con la ley para los catalanes se rebasa un límite

En realidad, Coalición considera en estos momentos que sí habrá ley de amnistía aunque esta palabra no se contenga explícitamente en la propuesta legislativa, que el partido de Carles Puigdemont va a apoyar la investidura de Sánchez y que eso le dará pie a desmarcarse de un respaldo a la medida de gracia. Podría ser con un voto en contra de esa investidura, aunque lo más probable es que fuera a través de una abstención, lo que le daría más margen para futuros acuerdos con el PSOE y el futuro Gobierno de Sánchez a lo largo de la legislatura sobre determinados aspectos de la agenda canaria.

Los nacionalistas canarios van a aplicar en esa negociación la misma regla que aplicaron al PP sobre sus posibles acuerdos con Vox para la investidura de Feijóo. Es decir, CC condicionará en este caso su apoyo a la investidura del nuevo candidato a que no tengan pactos con otras formaciones que sean incompatibles con los intereses de Canarias, o con elementos básicos de su linea y filosofía políticas. La amnistía a los independentistas en los términos en que oficiosamente se están barajando rebasa esos límites, según se comprobó el pasado lunes en los dos máximos órganos del partido, el Comité Ejecutivo y el Consejo Político Nacional.

Aunque el PSOE y Sánchez mantienen por ahora un mutismo total al respecto, CC da por hecho que habrá medida de gracia para los encausados por el procés y que su electorado no asumiría un respaldo a la misma sumándose a un mayoría de apoyo al candidato socialista.

«No conocemos ningún texto ni nada de cómo se quiere articular la amnistía desde el punto de vista jurídico, pero la inmensa mayoría de los juristas nos dicen que no tiene cabida desde el punto de vista constitucional», resaltan desde CC. «No hay ningún acomodo jurídico-institucional para hacerlo. El partido ahora mismo no ve ninguna posibilidad de apoyo a cualquier propuesta de amnistía», resaltan fuentes de la dirección nacionalista. En todo caso, apuntan que «no sabemos lo que están negociando y tendremos que conocer el texto definitivo, pero de entrada, si hay amnistía no podríamos llegar a un acuerdo aunque firmaran la agenda canaria».

El voto de Valido se revalorizaría a ojos del PSOE con la abstención de los de Puigdemont

El análisis que por ahora se hace en el seno de la formación canaria es que si se diera el caso de que Junts «no consigue su objetivo de una amnistía en los términos que exige pero que están dispuestos a abstenerse y dejar que empieza la legislatura» es el único escenario en el que el voto de CC verdaderamente entraría en juego con posibilidades de alcanzar un acuerdo con el PSOE para la investidura de Sánchez a cambio de la misma agenda canaria que ya se pactó con el PP. «Si la palabra amnistía no está, entonces todo dependerá de que Sánchez asuma la agenda canaria», recalan los nacionalistas canarios. Pero si la medida de gracia se convierte en el verdadero argumento de un acuerdo del PSOE con Junts y ERC, «no puede haber acuerdo con nosotros».

En todo caso, desde CC señalan que «una vez conocido y analizado el documento de amnistía y sus consecuencias practicas en términos jurídicos, podríamos acordar una abstención, que estaría más vinculado a futuras negociaciones porque el Gobierno nos necesitará en algunas votaciones».

Medir los pasos

«Nos preocupa que si al final de todo no hay gobierno y hay que ir a nuevas elecciones este escenario y estos debates nos puedan perjudicar», reconocen en las formación de Clavijo.

La dirección de CC está midiendo mucho los pasos a dar porque el contexto político y la aritmética parlamentaria han colocado a la formación en un encrucijada de la que pueden sacar provecho pero también salir escaldados. Un dilema entre amnistía y agenda canaria difícil de resolver. Si el voto de Valido es necesario para que Sánchez logre la investidura porque Junts decide abstenerse y CC logra con ello esas 60 medidas que contiene el documento de demandas para las Islas que presentó tanto al PP como al PSOE, la resolución será favorable a sus intereses.

Pero para ello tiene que tener la seguridad de que ese escenario no está ‘contaminado’ de ninguna manera por una amnistía encubierta aunque no explícita en los papales. Incluso en el caso de que haya nuevo gobierno con el respaldo de CC pero sin el explícito de Junts, la inestabilidad que podría provocar una aritmética parlamentaria como la actual podría conducir a una legislatura muy corta con elecciones en menos de dos años que podrían pasar factura a la formación isleña.

Los nacionalistas canarios rechazan en todo caso que su decisión final vayan a condicionar sus relaciones con el PP en el Gobierno regional que comparten como socios, ni tampoco el clima de entendimiento que han logrado con Feijóo en el proceso de su investidura fallida. Resaltan en este sentido que los acuerdos con los populares en Canarias dejan bien clara la autonomía de CC para sus posicionamientos en la política nacional y en el Congreso y el Senado y que se ha cumplido a rajatabla el pacto en la investidura de Feijóo. Reconocen en todo caso que un hipotético apoyo a Sánchez con la amnistía de por medio podría provocar críticas en los ambientes mediáticos madrileños de la derecha y una posible presión de estos a la calle Génova para revisar sus relaciones.