«No estábamos muertos, estábamos de parranda», bromeaba ayer el líder de CC y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante el foro ‘El gran reto de Canarias’ organizado por Prensa Ibérica en el Hotel Santa Catalina. Se refería así a los cuatro años en los que los nacionalistas fueron ‘deportados’ a la oposición después de 26 años en el poder en casi todas las instituciones de las Islas.

Clavijo, con todo, ve «normal», dentro del juego democrático, que tras tanto tiempo en los gobiernos PP y PSOE los «mandaran a la oposición donde pudieron». Pero eso la pasada legislatura, esta parece que los nacionalistas llegan con las fuerzas renovadas. Cuatro años en la oposición no han sido suficientes para acabar con este proyecto político, según dejaban traslucir ayer. Los nacionalistas sienten que han resurgido de sus cenizas y que se acabó la supuesta «parranda».

Se habría cabado el 13 de julio, cuando Clavijo volvió a tomar posesión como ‘jefe’ de Canarias. El Gobierno que encabeza, formado por CC y PP, cumplió ayer 80 días en activo, que celebró con las autoridades políticas, las patronales y los sindicatos reunidas en el Foro. «Todavía faltan 20 para que se agoten los 100 días de gracia, aunque esos ya no se dan», puntualizó irónico.

La unión de populares y nacionalistas en el gabinete no pasó desapercibida en el Salón Arencibia del Hotel Santa Catalina. «Las relaciones con el PP siempre han sido buenas», afirmó Clavijo mientras miraba a su vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, el popular Manuel Domínguez. Así, en la mesa de presidencia se sentaron Clavijo y Domínguez junto a los patrocinadores del Foro: Satocan, Philip Morris, Toyota Canarias, Astican, Grupo RIU, Binter, Ecoener y Grupo Newport. Y en la colindante, los diputados nacionalistas Vidina Espino y David Toledo, así como los consejeros de CC Pablo Rodríguez –Obras Públicas– y Candelaria Delgado –Bienestar Social–, compartieron desayuno con la consejera popular de Sanidad, Esther Monzón, y el senador por Gran Canaria Sergio Ramos.

Tampoco faltaron los socios minoritarios del Ejecutivo, representados por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; y la presidenta del Grupo parlamentario Asociación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza.

En su anterior etapa al mando del Archipiélago, los últimos años de esos 26 ininterrumpidos, Clavijo configuró su gabinete con el PSOE, pero ambos partidos tenían dos formas «muy distintas de entender» Canarias, lo que motivó la ruptura del pacto y que los nacionalistas tuvieran que agotar el mandato en minoría. Un divorcio tenso que provocó que ayer, entre el café, el zumo de naranja y las pulguitas, solo se pudiese divisar a una única dirigente socialista: la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

Como única ‘apoderada’ del partido que dirige el Gobierno central y que tuvo las riendas del autonómico entre 2019 y 2023, Darias fue una de las protagonistas de la jornada. A lo largo de la ponencia de Clavijo, tuvo que escuchar con una sonrisa institucional las críticas que lanzó a los incumplimientos de Madrid con las Islas. «Nos enfrentamos a unos presupuestos del Estado que se han pactado y no se han cumplido», subrayó el presidente. Explicó que no se han traspasado a la comunidad 50 millones de euros para atender el fenómeno migratorio, 30 millones que iban a ser destinados a luchar contra la pobreza, 20 millones para dar cobertura a los menores migrantes no acompañados… en total, 777 millones que no han entrado a las arcas del Gobierno autonómico y que «impactan» negativamente en la sociedad isleña.

«A Carolina la vamos a tratar bien porque vino al foro», ironizó el nacionalista al ser preguntado por cómo gestionará las relaciones con administraciones que estén bajo el control de la oposición. Aclaró que en los próximos cuatro años no habrá problemas de este tipo, más aún si con ello consigue atraer a la órbita de su formación a algún «alcalde independiente», bromeó.

El futuro está en la IA

A parte de sus desencuentros con el PSOE, el presidente también rememoró de su Ejecutivo en minoría uno de los «mayores golpes» que le asestaron en aquellos años: el intento fallido de incluir los e-Sports –competiciones de videojuegos– en la Ley del Deporte. No hubo consenso en aquel momento, así que tuvo que recular y aparcar el tema, aunque sigue empeñado en que algún día lo considerarán un deporte olímpico. «Me criticaron duramente, pero la tecnología es una apuesta de futuro», enfatizó.

Expuso que en la última película de Star Wars rodada en Fuerteventura, el 80% de los efectos y escenas se materializaron por ordenador en el Reino Unido, una industria en la que Canarias puede tener espacio y oportunidades. «En las Islas quizás no se puede ubicar una fabrica de Tesla, pero sí una de microchips, microsatélites o una empresa de inteligencia artificial», recordó. Negocios en los que se necesitan dos ingredientes con los que cuenta Canarias: buenas conexiones aéreas y fibra óptica.