CC mantiene la opción del ‘sí’ a Sánchez aunque Junts haya desactivado su voto

CC reajusta su estrategia de cara a decidir su posición sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero mantiene abierta la opción de un apoyo “con condiciones” pese a que su voto no sea imprescindible. Los nacionalistas canarios, por boca de su secretario general, Fernando Clavijo, ofrecieron el jueves el apoyo al candidato socialista para que este no fuera “rehén” de Carles Puigdemont, el líder de Junts con el que el PSOE negocia una amnistía para los encausados por el ‘procés’ catalán, y dando por hecho que la formación independentista podría abstenerse, convirtiendo de esa forma el escaño de la diputada canaria Cristina Valido en decisivo para evitar nuevas elecciones en enero. Era un guiño a los socialistas y al propio Sánchez para intentar convertir a Puigdemont “en un actor secundario” en esta investidura, para la que todavía no hay fecha.

Sin embargo, en rápida reacción, los exconvergentes anunciaron de manera oficiosa que sus siete diputados en el Congreso no se abstendrán en ningún caso en esa votación y que, en función del resultado de las negociaciones con el PSOE, votarán a favor o en contra, es decir, desactivando la posibilidad de que el voto de CC sea decisivo. Si Junts vota a favor, Sánchez contaría previsiblemente con los 178 escaños (mayoría absoluta) de PSOE y todos sus teóricos socios de izquierda e independentistas, 179 si sumara el de Valido. Si los de Puigdemont votan en contra, aún con el apoyo de CC el candidato socialista obtendría más votos en contra que a favor y forzarían nuevas elecciones. Clavijo intentó este viernes salir al paso de esa reacción de Junts manteniendo la estrategia básica de su partido, demandando la agenda canaria que ha puesto sobre la mesa y esperando a conocer los acuerdos que el PSOE firma con otros partidos para comprobar si los mismos, en particular la amnistía, encajan en la Constitución, y que no supongan privilegios para algunas comunidades autónomas en detrimento de otras. Pero al mismo tiempo CC enfatiza más sobre la “constitucionalidad” y “legalidad que exige a cualquier propuesta de acuerdo por parte del PSOE y su candidato. Con condiciones En declaraciones al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, el líder de CC y presidente de Canarias afirmó que un 'sí' de su partido a la investidura de Sánchez sería “con condiciones” y tras un acuerdo de compromiso con Canarias, insistiendo en todo caso que los socialistas todavía no se han puesto en contacto con ellos. Enfatizó sobre todo que cualquier tipo de pacto que pudiera darse entre CC y PSOE estaría "siempre" dentro del marco de la Constitución. “A partir de ahí hay un camino, y ese camino es el del marco de la Constitución, que es el terreno de juego del que nos hemos dotado todos los españoles para evitar acuerdos que rompan la cohesión territorial, que rompan los equilibrios y que rompan la Ley. Y ese es el trabajo en el que nosotros estamos inmersos”, afirmó. "Hay un camino, y ese camino es el del marco de la Constitución" En relación con la amnistía, Clavijo insistió en que CC no sabe ahora mismo qué es lo que está pactando el PSOE. "No tenemos ni idea. Nosotros sí indicamos un camino en el que estaríamos y con el que podrían contar nuestro apoyo. Ese es el camino que nosotros hemos marcado y que rápidamente Junts ha desactivado porque no le interesa", observó en referencia al anuncio de la formación independentista de que la abstención a la investidura está fuera de sus planes. El líder de CC recordó que los nacionalistas canarios están dispuestos a un acuerdo con el PSOE para un camino "de gobernabilidad, estabilidad y legalidad”, aunque indicó que son los socialistas quienes tendrán que tomar la decisión que quiera para la investidura. Liberación Con todo, Clavijo apuntó que la finalidad de todo este proceso es que haya un gobierno que sea un medio para conseguir cosas y sacar adelante leyes y propuestas. Asimismo, el nacionalista reiteró que CC está en contra de la amnistía, busca dar estabilidad, entendiendo que Puigdemont no fuera quien tenga que decidir el futuro de España. La reacción de Junts para intentar desactivar el voto de CC como imprescindible ha sido acogida por los nacionalistas canarios como una cierta liberación, ya que le da mayor margen para posicionarse en función de qué tipo de amnistía se pudiera pactar entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes. La repetición de elecciones ya no va a depender del voto de la diputada tinerfeña Cristina Valido y coloca a CC más cerca de una abstención, sin descartar el voto en contra, independientemente de la decisión final de Junts. Con todo, los nacionalistas canarios se mantienen a la espera de ser convocados a la negociación y conocer los términos del acuerdo que ofrece el PSOE, muy interesado en contar con el voto de Valido no solo para la investidura, sino para toda la legislatura a sabiendas de que la aritmética parlamentaria le obligará a contar en muchas votaciones con todos los apoyos posibles.