El frente común de los partidos ante Madrid se escolla en las derivaciones

Las derivaciones de migrantes a la Península son uno de los principales puntos de disconformidad que existen para llegar al texto definitivo con el que Canarias quiere marcar una línea de trabajo a Madrid ante la crisis migratoria. Aunque todos los grupos parlamentarios manifestaron ayer su voluntad de alcanzar un acuerdo, Vox se mostró «muy alejado» de firmar un documento que incluya el traslado de personas que entran de forma irregular a las Islas. El argumento del partido, según trasladó Nicasio Galván, es que no se debe «favorecer la dispersión» facilitando que los migrantes vayan a la Península y accedan a otros países europeos donde «regularizar su situación».

Aunque Galván no descartó la posibilidad de acercar posturas si hay «talante» y «conciliación», adelantó que su grupo no apoyará «políticas de efecto llamada», que a su juicio son todas las que no impliquen «condenar el tráfico de personas» y «repatriar inmediatamente a quienes entren por la puerta y no por la ventana». A la vez, señaló como culpables de la crisis migratoria «a las mafias» y aclaró que una vez se produce la llegada de personas, hay que poner mecanismos para «apoyarlas, cuidarlas y atenderlas» en las Islas, especialmente en el caso de los menores.

También habrá enmiendas por parte del grupo socialista. Sebastián Franquis señaló que el texto final deberá contemplar que la gestión migratoria no es algo que solo implique al Gobierno central, sino que también es responsabilidad de las instituciones isleñas. Por ello, demandó «lealtad institucional» ante el Gobierno de España y la Unión Europea y actuar «sin partidismos». A esto, Franquis sumó que la propuesta que se eleve a Madrid deberá contemplar la inmigración como un fenómeno de larga trayectoria, explicitándose los antecedentes.

Ese «partidismo» no fue compartido desde la Agrupación Socialista Gomera. Jesús Ramos Chinea encontró el borrador del Gobierno «una iniciativa muy acertada» elaborada «fuera de toda ideología». Aunque no encontró problemas en el texto, ASG hará aportaciones con la intención de mejorarlo y dar «una respuesta humanitaria» desde el «consenso».

AHI exigirá un mayor compromiso con El Hierro ante su situación «de emergencia»

La situación que vive El Hierro, con recursos sobrepasados ante la llegada pronunciada de personas en los últimos días, también marcará las modificaciones que se hagan a la hoja de ruta final. Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, anticipó que exigirán «medidas urgentes» dada la situación que están viviendo Cruz Roja, Protección Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Servicio Canario de la Salud en la Isla. «El Hierro no puede seguir aguantando esta situación».

Mando único y frente común

La demanda de crear un mando único que ejerza de interlocutor del Gobierno estatal en la crisis migratoria, solucionando el problema que actualmente causa tener que hablar con seis ministros del asunto, estará en el texto que se eleve a Madrid. Esta propuesta, no obstante, ha sido demandada en numerosas ocasiones por el Ejecutivo regional desde principios de septiembre –incluso por carta– sin ser hasta ahora escuchada. El mando único sería similar al que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero creó en 2006 para afrontar la crisis de los cayucos y que encomendó a la por entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.

En este sentido, Luz Reverón, del Partido Popular, señaló que ese mando único es «lo más importante» del documento. «Tenemos a varios ministros opinando de una situación que se produce en Canarias y necesitamos un único interlocutor para que nos dé soluciones, no estar dando esos bandazos a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Sánchez», criticó.

Si el mando único es lo propuesto para la gestión desde la Península, el «frente común» es lo que se busca a la hora de realizar demandas desde Canarias. Reverón aplaudió en ese sentido que el Gobierno reuniera a los grupos parlamentarios pues «no se entendería» que en la búsqueda de soluciones a «un problema tan importante no fuéramos de la mano».

Ese «discurso único» y «cohesionado» ante Madrid, que nacería del consenso entre los grupos, fue visto como «posible» según Luis Campos, de Nueva Canarias. De hecho, Campos recuerda que su partido había solicitado «recuperar ese pacto por la inmigración que existía hace años» e involucrar no solo a las instituciones, partidos políticos y sociedad civil, sino también a las oenegés «que juegan un papel fundamental» y a los medios de comunicación. Su partido, no obstante, cree que el borrador necesita mejoras en lo relativo a los menores extranjeros no acompañados y hará enmiendas en esa línea.

Una nueva reunión

Si bien es cierto que todavía no se conoce el borrador del texto propuesto por el Ejecutivo canario, la base con la que fue elaborado son el dictamen de la Comisión de Estudio sobre Inmigración del Parlamento canario de 2022 y la del Senado del mismo año, aunque incorporando «novedades», según transmitió ayer el portavoz de Coalición Canaria en la Cámara regional, José Miguel Barragán. El Gobierno regional prefiere mantener en secreto el borrador para dar libertad a los grupos a la hora de hacer sus aportaciones.

En cuanto al encuentro mantenido, el nacionalista vio «posible» que se llegue a un acuerdo «en la totalidad del documento» con el fin de que el mismo sirva como «línea de trabajo» para afrontar las relaciones de Canarias con el Estado y la UE, así como la parte que corresponde a Canarias desde el punto de vista competencial. Los grupos parlamentarios tendrán de margen hasta el próximo martes para hacer llegar a Presidencia sus observaciones. Al finalizar el plazo, se realizará una nueva reunión para proceder a la firma del texto.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, agradeció la presencia de los portavoces, porque la misma denota la «sensibilidad que hay con la inmigración». Para Clavijo es prioritario encontrar una respuesta entre todas las administraciones a un fenómeno «que seguirá estando más allá de esta legislatura» dada la realidad del continente africano: «Mientras que Europa no tenga una respuesta adecuada, una política migratoria decidida, estaremos asistiendo a que la gente huya del hambre y la miseria».

Sobre las demandas de los distintos partidos, Clavijo confió en la capacidad de todos para llegar a un consenso y garantizó, en el caso de las demandas socialistas, que «habrá lealtad institucional» con el Gobierno de España en el documento final.