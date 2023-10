El Gobierno de Canarias podrá trasladar antes de que acabe este año a todas las comunidades autónomas a unos 347 menores migrantes no acompañados de los aproximadamente 3.300 que en este momento tiene tutelados, tal y como acordó ayer la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra Ione Belarra, en la que también se decidió incrementar la financiación en 20 millones de euros. El montante sumará desde 2022 hasta diciembre un total de 70 millones.

Las regiones que más acogerán son Andalucía con 36, Madrid 34; Cataluña 33; Asturias 32; Galicia, 28 y Cantabria 26; mientras, entre las que menos están La Rioja con 4 y Baleares con 10. Esta última solicitó rebajar su cupo debido a que también sufre presión migratoria en el Mediterráneo.

Además, tanto Canarias como Ceuta recibirán financiación extra para cubrir las plazas de los 23 menores migrantes no acompañados que permanecerán en los territorios de acogida del cupo establecido por comunidad (21 en Canarias y 2 en Ceuta).

Tras la reunión, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reconoció que «aunque en la situación actual esta cifra no es suficiente», sí que le emocionaba el hecho de que todas las comunidades autónomas «por unanimidad» hayan aceptado recibir menores extranjeros desde el Archipiélago. Así como «aumentar» el número de los que cada uno recibirá e incrementar la financiación que desde los ministerios de Migraciones y Derechos Sociales recibe cada territorio, amén de hacer un frente común junto al Gobierno de España «para exigir a la Unión Europea» más fondos que permitan «llevar a cabo una acogida integral y un recibimiento como el que se merecen los menores».

Delgado confirmó que no solo «habrá una financiación» superior por parte del Estado el próximo año sino que además la misma tendrá carácter plurianual «para que todas las comunidades autónomas sepamos que todos los años hay un dinero fijado para atender a los menores y podamos planificar», si bien se asume que el actual Gobierno está en funciones y poco se puede hacer hasta que el próximo gabinete sea operativo.

El repunte migratorio trae a las Islas una media de un centenar de niños cada día

El acuerdo incluye aumentar los 20 millones de euros destinados actualmente para financiar la acogida de los menores no acompañados, por lo que Canarias ha pedido que «mientras llega ese incremento, aumente la aportación a Canarias para poder afrontar la situación que estamos soportando» e incluso que se establezca una «mesa de trabajo informal con las comunidades que encamine el trabajo para el próximo gobierno».

«Lo que ha quedado claro es que el sistema de financiación de atención a los menores en todas las comunidades autónomas está muy por debajo de las necesidades que todas tenemos, con lo cual necesitamos recursos estables para garantizar esa primera acogida y no estar dependiendo de si encontramos viviendas que podamos alquilar o si los cabildos tienen suficientes recursos o no, y no sobredimensionar más la presión que están teniendo», insistió la consejera.

En este sentido, insistió en que la acogida de los menores extranjeros no acompañados debe ser un «asunto de Estado» y que ha de ser el Gobierno central «quien legisle y financie la atención a estos niños» que llegan sin familiares a un país desconocido. Sostiene que el reparto de estos menores «no puede ser una cuestión de solidaridad, el Estado debe adoptar una regulación nacional».

«El Gobierno de Canarias no puede tutelar en solitario a más de 3.000 chicos y chicas, como tenemos en la actualidad. Están llegando una media de 100 menores cada día y es necesario que podamos brindarles no solo una primera acogida, sino de acompañarlos en sus proyectos de vida».

La consejera Delgado explicó que serán trasladados prioritariamente «aquellos que indubitadamente sabemos que son menores» –hay unos 1.500 que está pendientes de las pruebas óseas de verificación de la edad y, por tanto, es la Fiscalía la que debe autorizar o no su traslado–.

Ahora solamente queda que Canarias suscriba con cada una de las restantes comunidades los convenios de traslado, que espera puedan entrar en vigor antes de enero. «Evidentemente, no vamos a coger un avión y mandárselos. Previamente debemos coordinarnos con cada una de ellas para que puedan planificar y abrir sus propios recursos de acogida».

Este acuerdo renueva y mejora el Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes que el Ministerio de Derechos Sociales pactó con las comunidades el año pasado, pero que no ha funcionado. De hecho, de los 9.363 menores llegados a las Islas desde 2019 apenas se han derivado a la Península el 4%. En 2021 se trasladaron 209, 17 el año pasado y 120 desde enero hasta ahora. De ahí la demanda desde Canarias para que el modelo se actualizara empezando por la actuación del Estado con más financiación y planificación.