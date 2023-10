El Archipiélago Canario ha experimentado un episodio de altas temperaturas sin precedentes en pleno octubre, desencadenando la suspensión de clases en la enseñanza no universitaria durante dos días de esta semana como medida extraordinaria para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y profesores en la región. La suspensión de la actividad lectiva y extraescolar durante el miércoles 11 y el viernes 13 de octubre ha sido una respuesta inédita a la ola de calor y, en principio, la media extraordinaria solo se aplica a estos dos días. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha justificado la decisión de suspender las clases, tomada por su gabinete a instancias de su consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Destacó que se debió a desmayos y problemas de salud causados por las altas temperaturas en las aulas. Además, Clavijo reconoció que muchas escuelas no están preparadas para este tipo de episodios y subrayó que la seguridad de los estudiantes es prioritaria. Aunque el calor persiste, se espera que remita en los próximos días y que no sea necesario prolongar la medida extraordinaria de suspensión de las clases durante la próxima semana.

De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el calor nos acompañará todo el fin de semana, si bien irá remitiendo día a día y se prevé la estabilización gradual de las temperaturas a partir del 17 de octubre. Las autoridades canarias han emitido avisos de riesgo para la salud debido al exceso de temperaturas y han instado a la población a tomar medidas de prevención. Por su parte, Poli Suárez argumentó la toma de la decisión de suspender las clases por "responsabilidad" y para "garantizar la seguridad de los niños" ante las condiciones insostenibles que se vivían en muchos centros escolares. Esta medida afecta a unos 240.000 estudiantes y más de 27.000 profesores, quienes deberán quedarse en casa hasta el lunes 16 de octubre. 40 Malestar y mejora de infraestructuras educativas La noticia de la suspensión escolar generó malestar entre las familias, quienes argumentan que no han tenido tiempo para adaptarse a esta decisión repentina. Muchos padres y madres se enfrentan al desafío de cuidar de sus hijos durante estos días, ya que no pueden faltar a sus trabajos, lo que ha llevado a exigir la implementación de permisos que faciliten la conciliación familiar. La Federación de Ampas de Gran Canaria (Fapa Galdós) criticó la falta de infraestructuras seguras en los centros educativos y ha pedido que, cada vez que se suspenda la actividad lectiva, se permita que uno de los progenitores se quede en casa para garantizar la seguridad de sus hijos. Por su parte, el presidente de la Federación de Ampas de Tenerife (Fitapa) respalda la medida de la Consejería de Educación, priorizando la seguridad de los estudiantes. La suspensión de clases en Canarias también ha puesto de relieve la importancia de mejorar las infraestructuras educativas en la región. La mayoría de las instalaciones educativas tienen años de antigüedad y están en un estado lamentable debido a la falta de inversión y mantenimiento, según denuncian los sindicatos y asociaciones del sector educativo. Por ello, han instado al Gobierno a mejorar las infraestructuras educativas y a tomar medidas en el marco de la ley contra el cambio climático para adecuar los centros a las cambiantes condiciones climáticas. Suspensión de eventos deportivos El Gobierno de Canarias también ha recomendado la suspensión de eventos deportivos populares no federados y ha instado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Mientras tanto, las dos universidades públicas canarias han decidido mantener sus actividades, pero han dejado a criterio de los decanatos y direcciones de los centros la suspensión o adaptación de actividades al aire libre. Los rectores de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y de La Laguna (ULL) han alertado sobre la creciente frecuencia de episodios de calor y la necesidad de tomar medidas para combatir el cambio climático y adaptar las infraestructuras a las altas temperaturas. Persiste la ola de calor en Canarias La ola de calor que afecta a Canarias se ha caracterizado por temperaturas inusualmente altas para el mes de octubre, superando incluso las máximas de los meses de julio y agosto. Esta ola de calor histórica ha establecido récords de temperaturas mínimas más elevadas en 24 puntos del archipiélago canario. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado temperaturas como 29,1 grados en Tijarafe-Mirador del Time, 28,3 grados en Las Vegas-Tías, 27,8 grados en Tinajo-Los Dolores, 27,6 grados en el aeropuerto de Lanzarote y 27,5 grados en el de La Gomera, entre otros. Canarias se prepara para futuros episodios de calor El Gobierno de Canarias ha decidido implementar un protocolo de actuación ante futuros episodios de altas temperaturas en las aulas. La suspensión de clases se considerará una medida excepcional en el futuro y se buscarán alternativas como clases virtuales o el desdoblamiento de aulas. Los sindicatos y asociaciones del sector educativo que han expresado su apoyo a la suspensión de clases han destacado también la importancia de desarrollar un protocolo de actuación para proteger a los estudiantes en situaciones similares. Para la elaboración del futuro protocolo, Canarias mira hacia Andalucía. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un protocolo de actuación en el ámbito educativo no universitario ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales. Además, se han llevado a cabo numerosas actuaciones para mejorar la climatización y la seguridad en las escuelas. La ola de calor y sus consecuencias en las aulas ha puesto de manifiesto la necesidad de tomar medidas para hacer frente a las altas temperaturas y proteger a la comunidad educativa en un entorno cambiante y desafiante en términos de clima. El cambio climático está generando condiciones extremas en diversas regiones del mundo, lo que requiere adaptaciones y medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas, en especial de los niños y jóvenes en edad escolar.