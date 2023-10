El hogar que da esperanzas

«Tienes miedo, pero solo hay dos opciones: una vida mejor o la muerte. Y te la juegas». Moussa Ndiaye se la jugó en diciembre de 2019 siendo solo un niño de 14 años empujado por un único pensamiento, conseguir dinero para su familia. No recuerda nada del trayecto, solo que necesitó estar dos días hospitalizado para recuperarse de la dura travesía desde Mauritania, donde pasó tres años pescando para ahorrar. Sabía el peligro que corría, su tío falleció a bordo de una patera en la crisis de los cayucos, pero «¿qué otra opción tenía?». No sabía que acabaría en una isla, pero le dio igual, ver tierra le bastó para recuperar la sonrisa. La misma que muestra ahora con 18 años –cuatro años más tarde– mientras juega a las cartas en su hogar. El que ha conformado junto a otros jóvenes migrantes gracias a la labor que hace sor Ana María Cabrera, la directora de la Fundación Canaria Maín, y que le permite mirar al futuro con esperanza después de jugarse la vida para ello.

Esta organización sin ánimo de lucro acoge a chicos que llegaron en embarcaciones al Archipiélago siendo menores y se quedaron fuera del sistema de acogida del Gobierno autonómico una vez cumplieron la mayoría de edad. «Les ayudamos a poner en regla la documentación, a que aprendan español y que se formen para que puedan integrarse en el mercado laboral», explica la responsable del proyecto que actualmente da cobijo a unos 45 jóvenes en siete casas repartidas entre Gran Canaria y Fuerteventura. Una cantidad que Cabrera desearía que fuera mucho mayor. «Tenemos una lista de espera que no baja de las 100 personas, pero no tenemos más hueco», lamenta. Y es que los recursos son limitados. La fundación funciona gracias a una ayuda anual del Cabildo insular, que aunque ha ido incrementándose, todavía es «insuficiente». «Recibimos 55.000 euros, pero para vivir con desahogo la cantidad debería ser el doble», afirma.

«Una madre»

Los chicos conviven, se reparten las tareas domésticas y estudian cada día para formarse en distintas profesiones. En sus ratos libres pasan tiempo juntos, practican deporte y quedan con amigos. Cuentan con la ayuda de un educador que los acompaña durante el día y se forman para ser independientes y poder vivir de forma autónoma en el futuro. «Cómo máximo están en las casas hasta que tienen 24 años», explica Cabrera, quien insiste en que su papel es «ser como una madre o un padre» para ellos.

Encontrar un hogar lejos de casa no es fácil, pero ellos lo han conseguido. Rida Emnaholi lleva ya un año y medio en una de las casas de la fundación y este periodo se prolongará hasta conseguir el «arraigo social» que le permite formalizar su documentación a los tres años de estar en las Islas. Su situación es más compleja ya que al llegar dijo a las autoridades que era menor a pesar de tener los 19 años cumplidos. «Me habían dicho que arreglar la documentación es más fácil para los menores, no tenía pasaporte y dije que tenía 17», recuerda sobre aquel día de octubre de 2020. Pero la «máquina» cantó. «No lo hice por quedarme, lo hice porque te ayudan a arreglar los papeles», insiste.

Viajó desde Marruecos con dos primos y recuerda el trayecto como si fuera ayer. «Eso nunca se olvida», apunta el joven a pesar de que en su patera con 15 ocupantes no hubo que lamentar ninguna pérdida. «No pudimos comer ni beber agua, todo el mundo se mareaba, fue muy duro», recuerda.

Ahora con 21 años está «muy contento» con su vida en Gran Canaria y sigue persiguiendo el objetivo que lo llevó a montarse en aquella barca: conseguir un trabajo para poder enviarle dinero a su familia. «¿Por qué íbamos a querer jugarnos la vida si no es por eso?», reflexiona. Y tiene claro que quiere dedicarse a algo relacionado con la cocina.

También para ayudar a su familia viajó Houssam Rachid, eso sí, sin decírselo a ellos. Aprovechó una tarde de pesca con su padre para escabullirse al puerto de Dajla y montarse en una barca con otras ocho personas. Su madre pensaba que seguía pescando y el padre no se enteró de la aventura de su hijo hasta que este pisó tierra canaria. Tres días estuvo en el mar en octubre de 2019 y los aguantó «tranquilo» gracias a su experiencia pescando. «Yo me monté en una barca porque quien la llevaba sabía lo que hacía, cuando mueren personas es porque no tienen experiencia en el mar», apunta. Antes de subirse investigó a sus compañeros de viaje e incluso el tiempo que haría durante el trayecto, aún así recuerda pasar las noches «completamente mojado». «Hay locos que viajan con temporal por la desesperación, pero yo no», recuerda.

Ahora lleva dos años viviendo en una de las casas de la fundación y agradece la acogida que han tenido con él desde el principio. Tiene claro que quiere dedicarse a la hostelería y en ello está, solo le quedan dos meses para conseguir los papeles y poder volver a visitar a su familia. Habla a diario con ellos a través del móvil, pero hace cuatro años que no los ve, lo que le ha impedido conocer a su hermana de un año y a dos de sus sobrinas.

Ibrahim Fofana, Fofi para sus compañeros, llegó a Lanzarote hace dos años. Nunca pensó que su destino estaba tan lejos cuando se montó en una barca con 57 personas en El Aaiún. Ya era tarde para dar marcha atrás, había recorrido un largo camino de seis meses para subirse a aquella embarcación. «Yo soy de Guinea Conakry y tuve que pasar primero por Malí y Argelia para llegar al puerto de origen», recuerda el joven. Una parte la hizo caminando y otra montado en camiones. «Lo mío fue rápido, hay otras personas que tardan un año en hacer lo que yo», asegura el chico, quien además tuvo que pagar 4.500 euros para realizar el viaje en patera. Estos largos trayectos los hacen los migrantes para evitar controles y vigilancias que acaben con su sueño. Fofi lo consiguió, pero no fue nada fácil. El trayecto en la patera fue «muy complicado», pero asegura que el paso del tiempo le ha permitido «olvidarlo».

Aún así no ha podido librarse del miedo al mar. «Si voy a la playa me quedo en la arena, no puedo mojarme», lamenta. Estudia para ser pronto un «gran fontanero», según Cabrera es «todo un empollón», y le gusta pasar las tardes junto a sus compañeros y jugando en la cancha. Como cualquier joven de 18 años.