Versiones contrarias de un mismo fenómeno frenan la gestión

Nadie pone en duda que Canarias se encuentra en uno de los momentos con mayor presión migratoria de la historia. Las cifras de llegadas se acercan a los máximos históricos marcados en 2006 con la crisis de los cayucos, cuando llegaron a las Islas 31.678 personas. Por ahora este año ya lo han hecho 26.540, lo que ha encendido las alarmas de los distintos ministerios involucrados en la gestión migratoria, seis en total –Defensa, Interior, Migraciones (Inclusión), Exteriores, Transportes y Derechos Sociales–. Aunque no todos tienen la misma versión de lo que está ocurriendo en el Archipiélago. El ejemplo más claro se produjo a principios de semana cuando dos de los máximos responsables implicados ofrecieron visiones muy distintas de la misma situación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó el lunes Canarias y defendió el buen trabajo hecho hasta el momento bajo la idea de «tenerlo todo bajo control», mientras su compañero en el área de Migraciones, José Luis Escrivá, declaraba la situación de emergencia por el repunte de llegadas.

Observar la cuestión desde un prisma distinto conduce a que se generen ideas contrarias que conviven en el seno de la administración desde la que tiene que surgir la misma hoja de ruta para dar una respuesta al fenómeno migratorio. «Es la constatación clara de la falta de coordinación del Gobierno del Estado», denuncia el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, quien asegura que lleva meses observando «discursos diferentes» entre los responsables que comparten sillas en el Consejo de Ministros. Interior y Migraciones chocaban también a la hora de prever las llegadas al Archipiélago. «Marlaska nos decía que no iba a venir nada, que todo funcionaba con normalidad con los países de origen y Escrivá mientras pensaba en aumentar los centros de acogida», recuerda Cabello.

El fenómeno no fue una sorpresa para las administraciones canarias. «Las organizaciones con las que trabajamos nos alertaban de lo que iba a suceder, aunque no se conocía la dimensión y la persistencia del flujo», reconoce Cabello, quien asegura que esas mismas asociaciones trabajan con el Estado, por lo que «es de suponer» que desde Madrid también se «sabía lo que venía».

En su paso por las Islas, Grande-Marlaska no anunció nuevas medidas, se centró en recalcar el «buen trabajo hecho hasta ahora» e insistió en «haber dotado de músculo» al sector público en todos sus ámbitos para garantizar el poder responder adecuadamente a esta circunstancia. Lo único nuevo fue el anuncio de la puesta en marcha de dos aviones más de vigilancia, uno en las Islas y otro en las costas de Senegal. Una hoja de ruta que no acabó de convencer al Ejecutivo autonómico. «La reunión fue decepcionante porque no pudo darnos una respuesta de conjunto», lamenta Cabello. Y eso que el ministro defendió la coordinación del Estado en la gestión gracias a la existencia de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración.

Un órgano que, según el Ejecutivo canario, solo puede dar respuesta a ciertas cuestiones concretas. «La autoridad no da soluciones al problema de los menores, ni a la acogida de las personas cuando llevan cinco días en las Islas, ni a la firma de convenios con Cruz Roja», lamenta el portavoz.

La falta de un mando único, que reclama el Ejecutivo canario desde hace meses –tal y como se activó en 2006 con la crisis de los cayucos–, conduce a que ni Grande-Marlaska sea capaz de resolver las dudas que se le plantean el Gobierno autonómico sobre el fenómeno. «Le preguntamos por centros que podrían ponerse en marcha y nos mandó a hablar con Defensa y le preguntamos por modificar presupuestos, y nos derivó a Hacienda», recuerda el portavoz.

Desde el Gobierno de Canarias denuncian, además, la «escasa implicación» de algunos de los ministerios con responsabilidades. «Se podría estar valorando utilizar algunas instalaciones del Ministerio de Defensa que no se están utilizando», apunta el portavoz isleño. Pero el departamento que más «ignora» la situación es Derechos Sociales, en manos de Ione Belarra. «Hemos llegado al punto de pedir a Marlaska que la llame para trasladarle nuestra peticiones porque de otra manera nos ha sido imposible», lamenta Cabello.

El Gobierno autonómico tutela actualmente a unos 4.000 menores migrantes como consecuencia de la llegada diaria de unos 100 jóvenes a bordo de embarcaciones. Y no parece que las derivaciones programadas vayan a solucionar el problema, ya que el resto de comunidades autónomas solo se han ofrecido a acoger a unos 400 durante todo el año. «No solo es acogerlos, es ofrecerles un proyecto de vida y con estas cifras es muy complicado», apunta el portavoz.

Por el momento, el ministro más acertado, según el Gobierno canario, ha sido Escrivá. Con la activación de la emergencia y su predisposición a mejorar los recursos de acogida. El jueves, además, anunció una subvención de 50 millones de euros para la atención en Canarias de los menores que el presidente canario, Fernando Clavijo, agradeció.