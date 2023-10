Guy Marius Sagna: «Cada año hay en Senegal 270.000 jóvenes más que no tienen un puesto de trabajo»

¿Cuáles son los objetivos de su gira europea y americana?

Preparar la campaña electoral de nuestro líder, Ousmane Sonko, que está encarcelado arbitrariamente por Macky Sall en Senegal. En ese marco, hemos pensado que era importante venir a Tenerife, y por la tarde [de ayer] iremos a Gran Canaria, para ver con nuestros propios ojos el contexto de la emigración irregular en Canarias.

¿Qué opina de la migración masiva desde Senegal y otros países africanos hacia Europa?

Macky Sall ha firmado acuerdos de pesca con la Unión Europea (UE) que dan todo el pescado de Senegal a los barcos europeos. Muchos de los que están aquí son pescadores o hijos de pescadores. Si seguimos dando el mar de Senegal a los barcos europeos, los pescadores se quedan sin trabajo y tendrán que emigrar. Macky Sall ha firmado también con la UE que el 85% de las mercancías entren en Senegal sin pagar ningún impuesto. Mientras se sigan firmando convenios de ese tipo, no podremos arreglar el problema del desempleo. Cada año hay más de 300.000 nuevos jóvenes que se incorporan al mercado laboral en nuestro país y solo existen 30.000 empleos para ellos. Por lo tanto, 270.000 jóvenes no tienen trabajo. Reitero que esto pasa cada año. Esos son los que cogen los cayucos para venir aquí.

¿Y qué plantean ustedes desde la oposición?

Con nuestro líder, Ousmane Sonko, al que esperamos elegir presidente de Senegal en febrero de 2024, vamos a renegociar esos acuerdos con la UE. Seguiremos colaborando, pero el mar de Senegal tiene que beneficiar primero a los senegaleses, tenemos que proteger a nuestras empresas. La tasa de desaparición de medianos y pequeños negocios es del 64%. ¿Cómo puede arreglarse así el problema del desempleo? Es imposible. Estamos aquí para decir a la juventud que ha venido huyendo de la desesperanza que estamos con ellos, que estamos impactados, que tienen nuestro apoyo y solidaridad, y que seguiremos luchando para transformar Senegal. Nadie más que nosotros mismos puede cambiar nuestro país para que los senegaleses se queden y vivan allí.

¿En qué condiciones ha hallado a sus compatriotas aquí, en Las Raíces? ¿Qué le han dicho?

Ellos dicen que están en buenas condiciones. El problema no está en las circunstancias en las que son recibidos o en las que se hallan aquí. Cuando les hemos escuchado, están mucho más preocupados por la situación de Senegal y las causas y razones que les han obligado a venir. Saludamos el recibimiento que les está dando el Gobierno español, que les atiende con los medios que tiene. Pero interpelamos a la opinión pública española y europea porque no queremos que se traten, como hasta ahora ocurre, los síntomas, sino que debe abordarse la enfermedad, la causa, la raíz de la emigración. Mientras los barcos españoles y europeos sigan sacando el pescado de los africanos, nuestros ciudadanos estarán obligados a venir aquí.

¿Qué puede más? ¿La situación por la que pasa Senegal o la imagen idílica que se les vende de Europa?

En primer lugar, hay que entender que Senegal es uno de los treinta países más pobres del planeta. Tenemos circonita, y España, no; tenemos petróleo y gas, y España, no; poseemos fosfatos, y España, no; disponemos de oro, y España, no... En principio, tendrían que ser los españoles los que tuvieran que coger pateras o cayucos para ir a Senegal. Si ocurre en sentido contrario, es porque hay políticas que propician que pase así. Y el proyecto de Ousmane Sonko y del Pastef (Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad) es de cambiar esa realidad.

Como activista opositor al gobierno de Macky Sall, ¿teme volver a ser detenido o encarcelado como han hecho con Ousmane Sonko para que no pueda tener respaldo en las urnas?

Macky Sall me ha encarcelado ya seis veces. El jefe de la oposición senegalesa está en la cárcel ahora mismo. En la actualidad hay 1.012 presos políticos en prisión que son integrantes del Pastef. Entre las razones de la emigración está la situación económica, pero también la persecución que sufren los miembros del Pastef en Senegal, que les obliga a salir del país. Puede que, cuando llegue a Senegal, Macky Sall me meta en la cárcel, pero volveremos a nuestro país para luchar allí, porque somos nosotros quienes vamos a transformar Senegal. Si no ocurre así, si no lo hacemos, la tragedia y el drama que constituye la emigración irregular van a continuar. Y es ahí donde interpelamos a la opinión pública española y europea, porque los manifestantes senegaleses están siendo asesinados con munición, con balas francesas. La consecuencia es que los jóvenes senegaleses vienen en cayuco a Europa. España tiene que llamar la atención a Francia y a la UE para decir que somos nosotros quienes sufrimos las consecuencias de las políticas de ustedes. La opinión pública debe reclamar al Gobierno español para decir que, siempre que la UE continúe robando el pescado de los países africanos, los ciudadanos africanos vendrán a Europa.

Francia ha ejercido el poder colonial en Senegal. ¿Teme que, en el futuro, Rusia o China, ocupen su lugar?

Lo que conocemos, antes que nada, es el neocolonialismo francés. Guinea Bissau ha conocido el colonialismo de Portugal, y Gambia, el del Reino Unido. Antes de hablar de los posibles nuevos colonos, resolvamos primero la situación que tenemos en la actualidad. China nunca ha colonizado África; Rusia, tampoco. Entonces, tenemos que arreglar primero el problema al que nos enfrentamos, que es el neocolonialismo europeo, pero estén seguros de que nosotros no saldremos de esa situación para entrar en otro neocolonialismo, sino para ser soberanos por siempre.