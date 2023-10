Enredo político por el traslado de migrantes a la Península

Con las primeras noticias de traslado de migrantes desde Canarias a la Península ha surgido un cruce de reproches y acusaciones entre los partidos políticos por la reacción que esa medida del Gobierno central está provocando en líderes de las corporaciones o comunidades autónomas receptoras, la mayor parte de ellas del PP. El secretario general del PSOE isleño, Ángel Víctor Torres, instó enfáticamente este jueves al vicepresidente de Canarias y presidente del PP de las Islas, Manuel Domínguez, a que se “desmarque” de las declaraciones de compañeros de su partido en la Península, que en algunos casos considera “claramente xenófobas” y que si no lo hace “será cómplice con su silencio” de esas posiciones.

Torres se refiere sobre todo a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que asegura que los migrantes se trasladan a la Península “como si fueran fardos”, y el alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez Alonso, alertando sobre la posibilidad de que estas personas “puedan causar un brote de cualquier enfermedad” o incluso vinculando estos traslados con el actual grado de alerta terrorista en España por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Estas declaraciones, según Torres “exigen que Manuel Domínguez se desmarque hoy de ellas y las rechace contundentemente porque son absolutamente impresentables”. “Lo que estamos pidiendo al Gobierno de España es que la migración que llega a Canarias se distribuya entre el resto del territorio español, pero cuando el ministro de Migraciones ha dicho dónde se van a abrir nuevos espacios de acogida, automáticamente el PP ha salido a quejarse”, recuerda Torres.

“Algunas declaraciones son claramente xenófobas y Domínguez debe ser claro y contundente” Ángel Víctor Torres - Secretario general del PSOE de Canarias

A continuación se pregunta sobre cuál es la posición del PP canario, “si comparte que se queden en Canarias o apoya al Gobierno de España para su traslado al resto del territorio nacional aunque moleste a sus compañeros del PP”. “Algunas declaraciones son claramente xenófobas y Domínguez debe ser claro y contundente, o apoya a los gobiernos de Canarias y de España, que es quien hace la tarea de trasladar migrantes a la Península, o será cómplice de un entreguismo sumiso a su organización política”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció por su lado este jueves que “estamos viendo cómo empieza a incomodar [este traslado de migrantes a la Península], cuando se tiene cerca, eso a lo que no se da importancia cuando está a 2.000 kilómetros”. “No me gusta lo que se está escuchando, porque creo que todos debemos ser solidarios, pero espero que también sirva para que el resto de España sepa la situación tan complicada que estamos viviendo en esta tierra”, afirmó ayer en un acto público.

Clavijo expresó su agradecimiento al ministro de Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, por estar cumpliendo los compromisos adquiridos con el Gobierno canario respecto al traslado de inmigrantes llegados a las Islas en el actual contexto de repunte migratorio, pero aseguró que los 50 millones aprobados por el Consejo de Ministros para la gestión en las islas de la acogida de los menores migrantes que tutela la comunidad autónoma ya se han quedado cortos, porque este gasto se acerca a 79 millones. Al tiempo, el mandatario regional lamentó que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hable con los líderes de Oriente Medio, pero no con los de Senegal, Mauritania o Marruecos, de donde procede la presión migratoria “insostenible” que recibe Canarias, y urgió a que este fenómeno “pase, de una vez a ser un asunto de Estado”, como lo fueron en su día los saltos a las vallas de Ceuta y Melilla.

Críticas al programa PSOE/Sumar

Paralelamente a la polémica sobre la derivación de migrantes, la mayoría de las formaciones políticas canarias han lamentado que el fenómeno migratorio y la situación que afecta a Canarias por la llegada masiva de migrantes desde hace meses no aparezca en el radar de los dos partidos que pretenden reeditar la coalición de gobierno en el Estado, PSOE y Sumar, y que el acuerdo de ambas formaciones que firmaron el pasado martes sus respectivos líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ignore por completo este problema.

Los socialistas canarios tratan de restar importancia a este ‘olvido’ por parte del documento que marca la hoja de ruta del posible futuro Ejecutivo, siempre que Sánchez logre la investidura, y pretenden diferenciar entre lo que es “un acuerdo entre partidos” de lo que en su momento será el programa de Gobierno, que sí afrontará el fenómeno migratorio y la situación en el Archipiélago, aseguran.

CC y el PP han criticado el hecho de que el PSOE y Sumar no se hagan ninguna mención a este asunto en su acuerdo de gobierno para los próximos años. “Se ha ignorado por completo una situación tan grave como la que estamos viviendo en estos momentos y se demuestra que ni PSOE ni Sumar tienen en cuenta a Canarias”, señalan desde CC su diputada nacional, Cristina Valido, quien expresó su “perplejidad” por este “olvido”. Valido cree que el documento deja sin atender “a uno de los problemas del país del que todos los españoles estás siendo testigos por las imágenes que ven todos los días por la situación que estamos viviendo en Canarias”, al tiempo que avanza que CC exigirá medidas a ese respecto si finalmente el PSOE empieza a negociar con los nacionalistas canarios sobre un posible acuerdo para su abstención en la investidura de Sánchez.

El PP también criticó con dureza que PSOE y Sumar “ignoren” el fenómeno migratorio, pero en su caso sin expresar sorpresa por ello al considerar que “es más de lo mismo de lo que ha venido siendo la crisis migratoria para el Gobierno de Pedro Sánchez en la pasada legislatura”. “No es ninguna sorpresa que Pedro Sánchez no se ocupe de lo que está pasando en Canarias, porque no ha hecho ni una sola reunión en Canarias durante la mayor crisis migratoria que está viviendo el país”, señala en este sentido el senador del PP por Gran Canaria Sergio Ramos. Según él, “el objetivo del Gobierno es ocultar lo que está pasando”, poniendo como ejemplo las declaraciones que realizó el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska durante su visita a Canarias hace dos semanas, en las que aseguró que se encontraba satisfecho de la política del Ejecutivo central en esta materia y de cómo se estaba abordando la crisis migratoria en las Islas.

“Es muy preocupante que no haya ninguna referencia a la situación migratoria y a las crisis humanitaria que se está viviendo en Canarias" Noemí Santana - Diputada de Sumar (Podemos) en el Congreso por Las Palmas

Las críticas al documento de PSOE y Sumar llegaron incluso desde las filas de Podemos Canarias, integrada en la plataforma de Yolanda Díaz. La diputada morada por Las Palmas, Noemí Santana, no solo afeó la “falta de ambición” del pacto progresista de gobierno en materia social y económica, sino también la que afecta a la cuestión migratoria por no hacer “ni una sola propuesta sobre cómo atender unos de los grandes retos que tendremos que afrontar en el futuro”. “El acuerdo no atiende a problemas específicos de algunos de los territorios y en el caso de Canarias son varios los asuntos que quedan excluidos, lo correcto habría sido hacer una mirada más amplia sobre las especificidades territoriales”, afirma la dirigente de Podemos. “Es muy preocupante que no haya ninguna referencia a la situación migratoria y a las crisis humanitaria que se está viviendo en Canarias sobre todo viniendo de la que ya habíamos vivido en ocasiones anteriores y en la que solo se aplicaron parches”, resalta Santana.

Desde las filas de los socialistas canarios, el malestar por esta laguna en el documento pactado con Sumar es también evidente, aunque tratan de quitar hierro al asunto dando por hecho que habrá correcciones al mismo y que las políticas migratorias se abrirán camino en los enunciados programáticos en la investidura y en la acción del próximo Ejecutivo. Señalan en este sentido que “hay que diferenciar claramente entre los acuerdos entre partidos, de los acuerdos de Gobierno”, dando a entender que Sánchez sí asumirá compromisos en materia migratoria cuando explique su programa al Congreso. El PSOE canario parece asumir que en las posibles negociaciones entre el PSOE y CC esta cuestión estará encima de la mesa, y por ello su secretario general, Ángel Víctor Torres, tendió la mano a Clavijo para “trabajar y cerrar con el PSOE una agenda con las prioridades de Canarias” tanto en las Islas como desde la política nacional mediante un acuerdo de colaboración a lo largo de la legislatura estatal.