Clavijo: «Las ONG no pueden más con la gestión de 4.400 menores»

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, alerta de que las oenegés que trabajan con los migrantes «están al límite» y no pueden más con la gestión de unos 4.400 menores no acompañados llegados desde África en los últimos años y que, por ley, están bajo la tutela de la Comunidad Autónoma. Según explicó ayer, tras reunirse con la dirección de Cruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tensión en la red de acogida de menores es uno de los mayores problemas derivados de la llegada masiva de personas en situación irregular a bordo de embarcaciones precarias desde la costa noroccidental africana.

La clave está en que desde otras comunidades no se muestra interés en acoger a estos adolescentes si no hay una financiación adecuada de su atención y el Gobierno del Estado no ha articulado medidas suficientes para aliviar al Archipiélago de esta situación sobrevenida desde 2020.

Pero el Gobierno regional no cesa en su búsqueda de soluciones. Clavijo espera que en unos 15 días esté definida la propuesta de ley para el traslado obligatorio de dichos adolescentes a otros puntos del país y remitir tal documento al Gobierno del Estado.

El presidente canario recordó, además, el acuerdo alcanzado el pasado jueves con la Fiscalía Superior de Canarias para activar un nuevo protocolo que incrementa el número de pruebas óseas semanales que permiten conocer la verdadera edad de los migrantes que dicen ser menores, a la vez que se mostró preocupado por la necesidad de garantizar los derechos de estos niños y niñas.

Tras el encuentro con la presidenta de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francisco Candil, tildó de «ridículo» el traslado a la Península de sólo 350 menores, cuando en el Archipiélago «hay más de 4.300». Según Candil, esa cifra de salidas de adolescentes «es lo que llega en un fin de semana». Solo el pasado jueves arribaron a las Islas 160 menores. Para el viceconsejero, «se trata de una situación, cuanto menos, alarmante».

La intención de la Comunidad Autónoma es que los menores migrantes no acompañados vivan «donde más integrados puedan estar» y «hay que estar permanentemente explicando todo esto para que no surja rechazo» a personas que a lo único que vienen «en muchos casos» es a mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Candil recordó que muchos de estos adolescentes son la apuesta, el proyecto, de muchas comunidades o familias en África, que se unen para financiar el viaje y poder recibir dinero de ese joven que llega a Europa.

«Estamos trabajando para que haya un mapa de recursos equilibrado, para que estén distribuidos por toda Canarias; y, al igual que exigimos la colaboración de todo el Estado, somos conscientes y trabajamos» para que entre todo el Archipiélago «exista esa solidaridad», manifestó. El nacionalista admitió que en varios cabildos ya se ponen en marcha iniciativas en este sentido.

Candil reconoció que «en algunos de los centros surgen dificultades, porque están totalmente tensionados, al límite». «Muchas entidades sociales nos han dicho basta, no podemos más, no damos abasto; a veces hemos tenido que abrir recursos que somos conscientes que no son lo mejor, pero no nos ha quedado más remedio que tener algunos grandes centros para acoger a menores y después derivarlos a recursos más pequeños», apuntó el viceconsejero.

Para el nacionalista hay otra cuestión grave, como es la documentación, pues hay muchos menores que, por problemas con consulados y de identificación, están teniendo «grandísimos» obstáculos. «La Fiscalía de Extranjería se comprometió a ayudar para que cuando cumplan la mayoría de edad puedan estar regularizados e incorporarse con normalidad a un puesto de trabajo», añadió.

En opinión de Clavijo, resulta positivo que el tiempo medio de estancia en un campamento de acogida para los migrantes adultos haya pasado de un mes y medio a diez días. Esto ha sido posible por los traslados a la Península. Se estima que han salido de Canarias unos 6.000. Tal medida ha generado polémica en algunas comunidades receptoras. Candil recordó que se acogió a 200.000 ucranianos tras la invasión rusa y la posterior guerra, pero, añadió, «parece que, según el color de la piel, en España se es más o menos solidario».