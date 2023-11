Clavijo denuncia la ruptura territorial por las prebendas del PSOE a Cataluña

Tanto el jefe del Ejecutivo regional como el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, apelan a la «prudencia» para analizar en profundidad el acuerdo y qué negociaciones se van a entablar a partir de ahora con las comunidades de régimen común. «No conozco en profundidad el acuerdo -dijo Clavijo- sí escuché que de manera similar se iba a aplicar al resto de comunidades autónomas que estaban en el sistema general de financiación. Habrá que analizarlo pero una aplicación porcentual del 20% sería injusto».

En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, garantizó ayer «la igualdad de trato de todas la comunidades autónomas» en la condonación de las deudas que mantienen con el Estado, aunque evitó precisar cuál será el importe total de la deuda que el Estado condonará al conjunto de las autonomías. Sí resaltó que este proceso «no afectará a la posición de España frente a los mercados financieros».

El portavoz del Ejecutivo regional reprocha al Gobierno central que «se premie a los incumplidores» y los que tiene el PIB más alto frente a una comunidad como Canarias, que ha aplicado el rigor presupuestario y la contención de la deuda en los momentos más duros de la crisis. Frente a las amenazas de los presidentes del PP de ir a los tribunales, Cabello se mostró más cauto: «es prematuro hablar de recurrir a la Justicia, sí nos preocupa la falta de información», añadió.

El Fondo de Liquidez Autonómica se implantó en 2012 por el Gobierno de Rajoy para facilitar financiación a las comunidades en los momentos más duros de la crisis financiera y económica. Canarias, como la mayoría de las regiones, tuvo que acudir a este mecanismo para pagar a proveedores y liquidar intereses de la deuda pública, pero siempre en cuantías mucho menores que otras comunidades como Cataluña, Valencia, Murcia o Andalucía, que acumulan ingentes cantidades de este fondo a través del ICO.

Desde que se apaciguó la crisis la Hacienda canaria acudió a los mercados financieros sin mayores inconvenientes, mientras que otras comunidades tuvieron que seguir pidiendo fondos al Estado para dotarse de liquidez. La deuda total de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2022 es de 6.393,9 millones de euros, de los que 1.298 son con el Estado y el resto con entidades financieras, valores y el Banco Europeo de Inversiones. Una quita del 20% de la deuda total autonómica equivaldría a 1.278 millones, una opción que se baraja en las futuras negociaciones que se mantengan.

El pacto CC-PP también contempla poner sobre la mesa otras compensaciones a través de los índices de insularidad, población, ultraperiferia y de territorio fragmentado, «para entonces conocer con rigor cuál puede ser la cuantía justa de la condonación de la deuda que nos corresponde comparándonos con comunidades autónomas como Cataluña», advirtió ayer el vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, también presidente regional del PP. «Perdonar 15.000 millones a Cataluña con el dinero de todos los españoles, de todos los canarios, es un nuevo agravio para Canarias», señaló. En este sentido, el líder de los populares advirtió que «no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta injusticia en materia de financiación y condonación de deuda, ante un nuevo intento de convertir a los habitantes canarios en ciudadanos de segunda, pasando por alto sus derechos».

El acuerdo pactado por el PSOE y ERC ha provocado una oleada de rechazo por parte de los presidentes autonómicos del PP y reparos entre los socialistas. Algunos gobiernos del PP, como los de Castilla y León y Cantabria, han confirmado que recurrirán a los tribunales la quita de deuda a Cataluña, mientras otros, como los de Andalucía y Murcia, ya han calculado en qué cantidad les afectaría. Varias comunidades, entre ellas Valencia o Castilla-La Mancha se han quejado de la «infrafinanciación» a la que han estado sujetas estas comunidades con el actual sistema de financiación autonómica, prorrogado desde 2014, algo que también ha sido una reivindicación constante de Canarias.

Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han estimado en 46.300 millones de euros el importe total por la anunciada condonación por el Estado de la deuda de las comunidades autónomas originada por la crisis económica y que equivale al 20% de la misma. No obstante, en un comunicado, el sindicato de técnicos de Hacienda señala que habría que conocer los detalles del anteproyecto de ley que se presente para calcular la «verdadera dimensión» de la cancelación que pretender perdonar el Estado a las comunidades autónomas por los fondos de liquidez y financiación.

Toledo: «Los socialistas trabajan para unos pocos»





El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, considera «injusta» la condonación de parte de la deuda a Cataluña: «nos hemos apretado el cinturón y no hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, por eso no vemos justo que aquellos que no han sido responsables en la gestión pública se les perdone la deuda con el dinero de todos, incluido el de los canarios». Por ello el dirigente nacionalista critica al PSOE por trabajar «para unos pocos» y mostró su total desacuerdo con lo acordado entre los socialistas y ERC. Por su parte, el presidente de NC y exconsejero de Hacienda, Román Rodríguez, mostró su «preocupación e inquietud» por esta situación y defendió que la quita, de producirse, debe extenderse al conjunto de nacionalidades y regiones, y no sólo debe afectar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sino también a la suscrita con los bancos. Además, defiende que se debe tener en cuenta el esfuerzo realizado por cada comunidad en la contención del gasto o en la aplicación de las políticas fiscales. | R.A.D.