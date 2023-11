«Si nos dejan... bajaremos el IGIC del siete al cinco por ciento». Con esta oda a la canción que lanzó José Alfredo Jiménez en 1970, y que luego popularizó Luis Miguel en los 90, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, explicó por qué su departamento todavía no ha impulsado la rebaja del tributo isleño gemelo del IVA peninsular. Una reducción fiscal que su partido, el PP, y su socio en el gabinete, Coalición Canaria (CC), prometieron durante la campaña electoral y recriminaron al ejecutivo anterior, dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, por no llevarla a cabo.

Durante el Foro Prensa Ibérica titulado Objetivos y estrategias de la Hacienda Pública. Canarias y Europa, organizado por El Día y LA PROVINCIA en el Hotel Santa Catalina, y que contó con el patrocinio del Grupo Newport, señaló que ambas formaciones pusieron sobre la mesa 'meter mano' al Impuesto General Indirecto Canario a consecuencia de la subida de la inflación, que ha provocado que la recaudación del impuesto se dispare. De hecho, en el primer semestre del año superó los 1.000 millones de euros, una cifra histórica de ingresos en un periodo de seis meses para las arcas públicas de la comunidad, según los datos de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).

Eso sí, Asián puntualizó que en ningún caso aseguraron, ni PP ni CC, que la bajada se fuese a producir en el primer año de legislatura o que hubiese un calendario establecido para ello. Y es que del dicho al hecho hay un trecho, un camino para pasar de la teoría a la práctica que se encuentra ahora mismo anegado, recalcó. ¿Motivos? Destacó la incertidumbre respecto a los cambios en los topes de deuda y déficit que pretende poner en marcha Bruselas, la falta Presupuestos Generales del Estado para 2024, así como la insuficiencia de crédito que ha heredado el Ejecutivo actual del encabezado por Torres.

«Si eso es lo único que nos tienen que criticar después de cuatro meses en el Gobierno, entonces lo estamos haciendo bien», subrayó la consejera, que asistió a la cita con un conjunto de chaqueta y pantalón azul popular. Insistió en que la idea de reducir el IGIC del siete al cinco por ciento no se ha desechado, que se llevará a cabo antes de agotar estos cuatro años. No obstante, a las modificaciones de las reglas fiscales europeas y la insuficiencia de crédito, recalcó, la semana pasada se sumó otra cuestión que impide la reducción del tributo: la condonación del 20% de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Una 'quita', en el marco del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez, que afecta directamente a las Islas, indicó Asián, ya que la deuda de la Generalitat pasaría a ser asumida por todos los ciudadanos del Estado.

A la ponencia acudieron sus compañeros de fila, como la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Pepa Luzardo, el portavoz adjunto del grupo en el Parlamento, Carlos Esther, y el senador y vicealcalde de Telde, Sergio Ramos. Tampoco faltaron algunos de sus compañeros de gabinete, como el Consejero de Transportes, el nacionalista Pablo Rodríguez, o el consejero de Educación, Poli Suárez. Sin embargo, el rostro político que más sobresalió en la sala fue el de José Manuel Soria. Si bien el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria y exministro de Industria, Energía y Turismo del Ejecutivo central liderado por Mariano Rajoy destaca ya de por sí debido a su nombre y cara, que son bien reconocibles a nivel nacional, con su atuendo consiguió aumentar su grado de protagonismo. Frente al monocolor azul o negro de la mayoría de los presentes, el actual director de Sorben Partners apostó por una americana gris claro con estampado de cuadros sobre una camisa azul y un pantalón negro.

El mundo empresarial

No solo había cargos o excargos públicos. También afluyeron al desayuno personalidades del mundo empresarial isleño, entre ellas, la directora territorial del banco Santander, Beatriz Martínez, el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de CajaSiete, José Manuel Garrido, además del consejero delegado de Atlantis, Alberto Cabré, y Yasmina Newport, Ceo del Grupo Newport.

Las voces femeninas cada vez son más comunes en los puestos de responsabilidad de las autoridades económicas y monetarias. El Fondo Monetario Internacional lo encabeza la búlgara Kristalina Georgieva, el Banco Central Europeo la francesa Christine Lagarde, al frente del Ministerio de Hacienda está la socialista María Jesús Montero y en la Consejería de Hacienda canaria, la oradora del foro, Matilde Asián. Ante esta realidad, solo cabía ayer una pregunta: ¿las mujeres manejan mejor las ‘perras’? La consejera enfatizó en que, al menos de primeras, no tiene por qué haber una correlación entre ser mujer y buena gestora de cuentas, aunque el papel que ejercen como «amas de casa» ha auspiciado que se « en auténticas maestras de los números, bromeó.

Alegó que las mujeres, al cargar con el peso de la economía familiar, están «muy preparadas» para estos cargos de poder. A pesar de eso, lamentó que aún son «insuficientes» los ocupados por ellas. «Siempre ocurre lo mismo, que nos tenemos que buscar la vida con recursos escasos, que hay optar muchas veces por fuentes de ingresos alternativas» para llegar a fin de mes, expresó Asián para justificar su respuesta afirmativa.

Otro tema que salió a la palestra fue el rol de los nacionalistas en la investidura de Sánchez. Si bien ambos socios del gabinete isleño han votado al unísono en Madrid tanto para la presidencia del Congreso de los Diputados, con la fallida candidatura de Cuca Gamarra, como para la investidura del popular Alberto Núñez Fejóo, que no consiguió la confianza de la mayoría de la Cámara, la investidura y renovación del actual presidente del Gobierno central ha evidenciado sus diferencias. «Yo en las decisiones de Coalición Canaria no tengo nada que ver. El Gobierno del Archipiélago es uno, debe estar bien cohesionado y estoy muy contenta de la integración que hay en el seno del gabinete», manifestó Asián.

Insistió en que una cosa son los asuntos del Ejecutivo y otra las cuestiones internas de cada partido, donde cada uno decide según lo que considera que es más conveniente. En definitiva, si no hay sorpresas de última hora, el día de la elección el PP votará rojo y CC verde o amarillo –todavía no se han decantado definitivamente–. Es decir, será la primera ‘bifurcación’ de criterios que tienen las formaciones desde que tomaron juntos los mandos de Canarias en julio.

La renta vitalicia

Una de las palabras más repetidas ayer desde la tribuna fue «prudencia», que es la base sobre la que se ha erigido el proyecto de ley de presupuestos para 2024 de la autonomía. Una norma que la semana pasada sirvió la polémica debido a las informaciones que se publicaron tras la comparecencia de la consejera en comisión parlamentaria, en las que la acusaban de incluir una «renta vitalicia» para los expresidentes isleños en las cuentas, partida que se había camuflado con el nombre de retribuciones por servicios de asesoramiento. Para calmar las aguas, la responsable de Hacienda aclaró que es una renta que se le paga a los que ejercen una labor de asesoramiento voluntario en el Consejo Económico y Social (CES), que es el homólogo autonómico del Consejo de Estado. En consecuencia, no es vitalicia, ya que ingresan por dar un servicio.

En el órgano nacional, los integrantes cobran una renta, por lo que sería igual para los que conforman el regional. Es más, apuntó que en otras comunidades ya se ha puesto en marcha. «A mí me parece muy bien. Alguien que ha sido presidente del Gobierno de Canarias, con las dificultades que implica, cosa que yo he experimentado solo siendo consejera de hacienda... Me parece que no podemos permitirnos desaprovechar toda esa experiencia», opinó Asián.