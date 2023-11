Ofensiva del PP en el Senado por el repunte en la llegada de cayucos

La crisis migratoria en Canarias copó ayer buena parte de la primera sesión de control al Gobierno de la presente legislatura en el Senado, en la que varios senadores canarios del PP interpelaron y cargaron contra los dos ministros más implicados en la gestión, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que además tuvieron que hacer frente a sendas comparecencias también a instancias del Grupo Popular. Los parlamentarios populares acusaron al Gobierno central de ser el responsables de la llegada de más de 31.000 migrantes a las Islas en lo que va de año y de haber superado el récord alcanzado durante la crisis de los cayucos de 2006, además de haber realizado traslados de migrantes a la Península sin información ni consulta alguna con las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Tanto el Marlaska como Escrivá defendieron su gestión y acusaron a los populares de hacer «demagogia» y de no tener «sentido de Estado» en un fenómeno tan complejo como el migratorio, así como de no propiciar en las comunidades autónomas que gobiernan la solidaridad con Canarias en materia de acogida de menores migrantes no acompañados. Además de a los senadores del PP, Escrivá también tuvo que responder a una pregunta del senador de AHI, Javier Armas, en relación con la situación que vive El Hierro como la isla más afectada en los últimos meses por la llegada de cayucos procedentes de África.

El titular de Migraciones comenzó respondiendo a una pregunta del tinerfeño Emilio Navarro sobre si el Gobierno tiene previsto convocar la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar la crisis migratoria en Canarias, si bien el Ejecutivo había difundido en las horas previas que dicho foro se reunirá el próximo día 20. Escrivá afirmó que la conferencia no se había convocado en cinco años «porque nadie la ha solicitado» y aclaró que la misma únicamente tiene «carácter informativo» y que «no sirve para abordar ni solucionar problemas agudos de llegadas de migrantes». El ministro aseguró que la derivación de migrantes a otras comunidades autónomas «no tiene prácticamente impactos» sobre los servicios sociales, sanitarios y educativos de los territorios a los que se trasladan desde Canarias.

«Los migrantes que pasan por nuestros centros de acogida apenas pasan unos días o semanas», afirmó el ministro, quien cifró en apenas 4.000 las personas llegadas en pateras o cayucos que permanecen en las Islas, exceptuando obviamente el caso de los casi 4.800 menores no acompañados que siguen acogidos y tutelados por la comunidad autónomas «porque la Conferencia Sectorial que sí tiene competencias no se han puesto de acuerdo más que para acoger a 400». El senador Emilio Navarro había asegurado al ministro que «ya les avisamos que esto iba a ocurrir y nos hemos encontrado con una falta de gestión y de planificación sobre cuantos migrantes se van a ubicar en cada territorio».

En respuesta a otro senador del PP, el segoviano Juan José Sanz, que realizó una pregunta a Escrivá en sustitución de la senadora canaria Australia Navarro, que no pudo acudir a la sesión parlamentaria, el ministro aseguró que «en principio no contemplo que tengamos que ayudar» a las comunidades autónomas por esos traslados de migrantes. Aseguró en todo caso que «si no fuera así la forma de comprobarlo sería cruzando los datos en los centros de acogida con los del padrón y si constatamos que tiene efecto sobre los servicios sociales de sanidad y de educación de las comunidades autónomas porque se empadronan y se quedan allí, lo abordaremos». Sanz había exigido a Escrivá que «explicara» los criterios de reparto así como los datos de que dispone el ministerio «para contribuir a la financiación de estos costes». «Su gestión es un caos», le espetó el senador del PP.

También a Escrivá, el senador Javier Armas, de AHI, le reclamó una serie de medidas complementarias a las que el ministerio estaba poniendo en marcha en El Hierro «porque la situación ha empeorado» respecto al 19 de octubre, fecha en la que el ministro visitó la isla. «Haga que su gobierno designe ya una autoridad única en materia de migración, y si es usted, mucho mejor», afirmó el senador de AHI. También le reclamó un mando único con capacidad de decisión en el puerto de La Restinga «para que lo coordine todo», así como contratar con Cruz Roja todos los servicios sanitarios que precisen, o incluso «que se desplacen a El Hierro efectivos de la UME».

El titular de Migraciones aseguró que «se están desplazando todos los migrantes que llegan a la islas», y que en estos momentos solo había unos 50 «que han llegado hace unas horas». Puso el énfasis en los 300 menores que sí permanecen en El Hierro «porque las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo en como ejercer la solidaridad con Canarias», insistió.

Ramos vs Marlaska

El cara a cara más combativo fue el que protagonizaron el ministro Grande-Marlaska y el senador por Gran Canaria Sergio Ramos, que ya se enfrentaron dialécticamente en la pasada legislatura, lo que llevó al ministro a espetarle al popular que se «alegraba» de volverse a «encontrar en el mismo papel que en la pasada legislatura, ustedes preguntando y nosotros respondiendo». Ramos fue muy duro con el ministro, y le reprochó sus declaraciones en su última visita a Canarias, en las que dijo, en plena cresta de llegada de cayucos, que se sentía satisfecho por la política migratoria del Gobierno en las Islas. Acusó al ministro de «no tener escrúpulos» y «de tomar el pelo a los canarios», señalando que durante su gestión «han muerto más de 4000 personas en la ruta canaria» y durante la que el Atlántico se ha convertido «en un cementerio de africanos». Cifró en 22.500 personas la media de llegada a las Islas desde 2020, alcanzando las más de 30.000 en lo que va de año. «Es usted responsable, junto a Pedro Sánchez de superar la crisis de cayucos de 2006, frente a la media de 470 durante los años del Gobierno del PP», señaló antes de asegurar que «usted debería dimitir o ser cesado esta misma tarde por el presidente porque es un incompetente».

Marlaska acusó a Ramos de «seguir igual que siempre, sin sentido de Estado, sin responsabilidad alguna y sin altura de miras» y le dijo que «la política migratoria no son botones mágicos», recordándole que «en algún país de Europa mucho más de su componente ideológico se ha duplicado la entrada de migrantes en el día de hoy cuando todo parecía que era mágico». Tirando de ese argumento, el ministro dijo que «si son 90.000 las entradas en cinco años no está tan mal porque Italia lleva 150.000» en el último año. Aseguró que la situación política, social y económica de África es la causa del actual repunte y que el Gobierno «está trabajando en los países de origen y tránsito, y que en lo que va de año se han evitado más de 17.000 salidas hacia Canarias.