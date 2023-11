Rechazo unánime del Parlamento a la "invasión" de migrantes que denuncia Vox

Los cuatro diputados de Vox se quedaron solos en el pleno del Parlamento ante el rechazo unánime del resto de grupos políticos de la Cámara en el debate propiciado por una proposición no de ley (PNL) presentada por la formación de extrema derecha sobre inmigración. Los calificativos y afirmaciones incluidas en el texto fueron criticadas duramente por todos los partidos: Canarias vive una "invasión" de inmigrantes irregulares, a los que Vox ha vuelto a relacionar con un aumento de la criminalidad, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía, y con una "amenaza a nuestra convivencia". La diputada de Vox Paula Jover pidió reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad "para que nuestras calles vuelvan a ser seguras". Exige la expulsión inmediata de todas las personas que lleguen de forma ilegal o cerrar los centros de acogida de menores migrantes no acompañados y que estos sean devueltos a sus familias en sus países de origen. En la PNL Vox incluye también instar al Gobierno de España a negar el empadronamiento y la concesión de la nacionalidad a estas personas, y el cierre de los centros de culto "donde no se respeta a las mujeres y se hacen proclamas contra nuestras costumbres".

"Se trata igual a los refugiados ucranianos que a un joven migrante sano que lo que quiere es mejorar su situación económica", y que además "no está en disposición de adaptarse a nuestras costumbres”, aseveró la parlamentaria de Vox, quien aseguró que Canarias "no es ajena a este horror", ya que en las Islas "se encarcela a patrones de cayucos, la policía alerta de casos de tuberculosis entre inmigrantes, hay amotinamientos con cuchillos" para evitar deportaciones, "concentraciones yihadistas" y "una triple violación a una mujer" en Tenerife. Este contenido fue contestado de forma categórica por todos los grupos parlamentarios, unos con más contundencia que otros, pero en la misma línea de cuestionar la política migratoria de Vox por demonizar a los migrantes. El texto impulsado por Vox fue tildado por el resto de fuerzas políticas de incentivar la semilla del odio, de clasista, un paso atrás en la defensa de los derechos humanos, intentar dividir a la población canaria y de generalizar la inseguridad con la migración cuando la Fiscalía recientemente ha confirmado que no hay repunte de la delincuencia vinculada directamente con la inmigración. Formaciones como NC o el PSOE fueron más allá en sus críticas y advirtieron que, aunque en otros asuntos puedan estar de acuerdo en algunas iniciativas parlamentarias, con este tipo de actitudes cierran el camino a respaldar cualquier tipo de propuesta que venga de Vox de aquí en adelante.