Clavijo defiende que el apoyo a Sánchez "pone a Canarias en la mesa de los asuntos del Estado"

El voto favorable de Coalición Canaria (CC) a la investidura de Pedro Sánchez llegó ayer a la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento de Canarias, donde el presidente del Ejecutivo, el nacionalista Fernando Clavijo, aseguró que el acuerdo alcanzado con el PSOE en el Congreso de los Diputados «pone a Canarias en la mesa de los asuntos de Estado, y no solo a Cataluña y el País Vasco».

Una tesis no compartida por el vicepresidente Manuel Domínguez (PP), para quien la agenda canaria, «como todo documento que se firme con Pedro Sánchez, es papel mojado»

«Quien no cumple con la Constitución y la apuñala no va a cumplir con Canarias», afirmó el número dos del Gobierno.

Una tesis compartida por el portavoz de Vox, Nicasio Galván, que recordó al presidente Clavijo que «lo que es malo para España es malo para Canarias» y que «ha humillado» al Archipiélago «apoyando a un político corrupto, golpista, sedicioso y mentiroso», como a su juicio es el presidente Sánchez.

El presidente pide el respaldo del arco parlamentario en la negociación sobre la ‘quita’ de la deuda

«No sentimos ni rabia ni tristeza, solo decepción, porque Canarias no se vende por 30 monedas de plata», concluyó el portavoz ultraderechista.

Clavijo no entró al trapo de las palabras de su socio de Gobierno, pero sí contestó a Galván que «cuanto más decepcionado esté Vox, más encantados estaremos en CC y yo personalmente».

«Ustedes no creen en las autonomías, y yo trabajo por el interés de Canarias, no para contentar a Vox», concluyó después de recordar que «aquí no estamos en un mitin ni en el Congreso de los Diputados sino en labores de control al Gobierno regional».

El Gobierno espera un respaldo estatal en la negociación de una exención total de las ‘tasas verdes’

Clavijo insistió que «con independencia de los acuerdos» a los que el presidente Sánchez «haya llegado con otras comunidades autónomas o fuerzas políticas», la realidad es que «hay un Gobierno de España con el que hay que trabajar», por lo que la agenda canaria acordada con el PSOE logrará que «se nos trate en igualdad de condiciones».

Condonar la deuda

Una igualdad que, en otro momento del debate, el presidente Clavijo trasladó, gracias a una pregunta de Luis Campos (NC), al asunto de la condonación de la deuda catalana.

«Aún no sabemos en qué términos será la compensación de la quita a Cataluña, pero espero y deseo que en ese asunto podamos aunar la unanimidad de este parlamento para presentar una propuesta que satisfaga a todos los canarios y no nos perjudique».

«No vamos a permitir que salgamos perjudicados, porque ese sacrificio lo hicieron todos los canarios para ser la comunidad autónoma menos endeudada. Una condonación que no puede ser injusta para Canarias aunque sea justa para Cataluña», insistió Clavijo al pedir el respaldo de todo el arco parlamentario en esa negociación que, además, posiblemente se entrelazará con la revisión del sistema de financiación autonómica.

Por su parte, el portavoz de los nacionalistas de izquierda cifró en «4.200 millones» el montante de la condonación de la deuda que Canarias debe percibir, en función de un baremo per cápita, para equilibrar el dinero que Cataluña va a recibir en la condonación de su deuda.

«No vamos a criticar que Cataluña defienda lo que cree justo, porque eso hemos hecho nosotros también. Pero lo que han conseguido debe ser equitativo para Canarias, no vamos a mirar para otro lado porque puede sentar un precedente injusto para negociar la financiación autonómica», concluyó Campos.

Por último, el presidente Clavijo expresó su deseo para que los acuerdos suscritos sirvan para que el Gobierno de España apoye que los vuelos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) como Canarias queden exentos de la tasa de emisiones de CO2 más allá del periodo 2024-2027.

Clavijo señaló que una de las principales amenazas que Canarias tiene en estos momentos es la conectividad, y ese fue uno de los ejes centrales de las reuniones que la pasada semana mantuvo en Bruselas, y lamentó haber comprobado «no había ningún documento del Gobierno de Canarias anterior presentado en las instituciones europeas que justificase el incremento de precios y cómo iba a perjudicar a la conectividad y a los canarios, siendo el turismo nuestra principal fuente de riqueza».