La digitalización derriba el muro que impide a Canarias sentarse a la mesa de los poderosos

La digitalización es la puerta abierta por la que Canarias puede atravesar el muro de la distancia, la lejanía que hasta la fecha le ha impedido sentarse a la mesa de las regiones más industrializadas. Es, además, una obligación, las empresas que no tomen ese carro están condenadas al fracaso en un breve plazo de tiempo. Son dos de las conclusiones de la jornada Conectando el futuro: transformación digital de las pymes, organizada hoy por Editorial Prensa Canaria con el patrocinio de la Universidad Europea de Canarias (UEC).

La parte positiva es la apuesta que desde lo público se está haciendo por que las empresas, también las más pequeñas, las más abundantes en Canarias, tomen ese tren. Herramientas financieras no faltan. Ejemplo de ello es el Programa en Transformación Digital para Directivos de Pymes que imparte el mencionado centro académico: gratuito, de cuatro meses de duración y que pretende llegar a 1.300 cuadros de la parte superior de los organigramas empresariales.

Las Islas están ante el "tsunami perfecto", en definición de José Manuel Rodríguez, director de Eviden Canarias y moderador del posterior debate en el que han intervenido el presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Virgilio Correa; el CEO de Contactel, Juan Ramírez; el socio de KPMG Asesores, Ignacio Crespo, y la rectora de la UEC, Cristiana Oliveira. Ante la llegada de esa de gran tamaño, solo queda "subir a ella y surfearla o dejar que nos arrase", según ha expuesto la directora de Transformación Digital de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias, Guadalupe González Taño, encargada de cerrar el acto.

"Ser valiente"

"Ser empresario es ser valiente", ha apuntado Oliveira. Desde ese punto de partida, es más fácil entender la capacidad para abordar la "ecorrevolución", como ha denominado Rodríguez a la necesaria apuesta por la tecnologización de los proyectos en un contexto en el que la sostenibilidad tiene prácticamente la misma importancia. Volviendo a la afirmación de la rectora, "si se da un primer paso, puede que no sea el mejor, pero ya se habrá dado uno".

El estallido de la pandemia global de covid llevó a las empresas la obligación de adaptarse en tiempo récord. "Esos tres meses hicieron más que los diez años anteriores en el impulso de la digitalización", ha subrayado Ignacio Crespo. Y tras las medidas en que derivó la crisis sanitaria, tales como el telerabajo, llegaron los programas de apoyo. De los fondos Next Generation (NG-EU) parten, por ejemplo, iniciativas como el Kit Digital mediante el que un gran número de pymes han podido iniciar el camino de su digitalización.

"Las que no entren en esa rueda están condenadas a morir", ha asegurado Juan Ramírez. El también vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha afirmado que la clientela la componen ya "nativos digitales". De sus dos hijos -29 y 26 años- "el menor tiene más relación con un ratón que con un lápiz". Aparte de la obligacion de relacionarse cada vez más con la Administración también a través de medios tecnológicos.

Más allá de lo que exijan las circunstancias creadas por terceros, el CEO de Contactel ha subrayado la necesidad de caminar en esa línea porque supone "la gran oportunidad de romper las grandes barreras que siempre ha tenido Canarias". Por su ubicación geográfica, solo es posible pensar en un tejido productivo industrializado si se importan las materias primas y se devuelven a los mercados los bienes ya manufacturados. El sobrecoste que supone ese viaje de ida y vuelta supone un lastre competitivo insalvable.

Sin embargo, las nuevas tecnologías habilitan unas autopistas de la información por las que circulan los datos en tiempo prácticamente real y sin costes añadidos que manden al piso las posibilidades que tiene Canarias de competir frente a plazas de la Europa continental. Eso, aparte de los incentivos fiscales, algunos de ellos no suficientemente explotado -como la deducción por I+D+i-, a juicio del director gerente de la Spegc (Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria), Cosme García Falcón, ha de bastar para conferir a las Islas un rol protagonista en un mundo digitalizado.

Robo de talento

El problema ahora viene de la mano de la emigración del talento, jóvenes formados en las universidades y centros de formación profesional (FP) de Canarias a los que seducen empresas del centro y norte de Europa con salarios mucho más elevados de los que perciben aquí. Como ha recordado Ramírez, las economías de Noruega, Suecia o Alemania tienen un tamaño muy superior al de la canaria.

"Pero si esto nos pasa a los evangelizadores", ha expuesto Ramírez en alusión a las primeras empresas canarias que se decidieron a dar el salto mas allá de la mera digitalización para convertirse en proveedores tecnológicos, qué no ocurrirá a las que ni siquiera dan el paso en pos del cambio que exige el mercado. "No subestimen la calidad de vida que tienen aquí",ha apuntado la rectora Oliveira. Ese es el de vivir bien y la capacidad de socializar con los compañeros en comparación a cómo puede ocurrir trabajando para una empresa escandinava es lo que, según los intervinientes, ha motivado el regreso de no pocos de aquellos que hicieron el camino de ida en busca de un salario más elevado.

Cuando las empresas pioneras canarias daban sus primeros pasos, tenían que explicar el porqué de las líneas que trazaban en su camino a quienes les preguntaban si estaban "locos", como ha afirmado que ocurría José Manuel Rodríguez. El propio director de Eviden en Canarias ha colocado lo que hoy se hace en Canarias como otro de los acicates que han de ponerse frente a los ojos de los jóvenes para mostrarles que tienen su espacio sin necesidad de marcharse a fundar un proyecto de vida a otros países. Por ejemplo, la asistencia que empresas canarias prestan al Mando Aéreo (Ejército del Aire) o a grandes emporios como la sede europea de Disney.

También cambian los modelos formativos

La velocidad con la que llegan los cambios conducen también a la exploración de nuevos modelos en la formación. "Un joven de 18 años quiere la experiencia de compartir con sus compañeros, de conocer la vida universitaria", ha explicado Oliveira. Sin embargo, los negocios que ya están en marcha, quienes forman parte de ellos y otras personas de una edad superior demandan "algo aplicable ya".

En esa misma línea, la rectora ha subrayado la esterilidad de "carreteras que no dan acceso a nada". De ahí, la pertinencia de ajustar los estudios, de postgrado o no, a las necesidades de la producción. En ocasiones son las propias empresas las que se resisten a dar este salto, un error que a la mayoría de las que optan por el inmovilismo les cuesta la pervivencia misma.