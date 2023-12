El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este martes [12] en el Pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias y a su presidente, Fernando Clavijo, de estar “al servicio” de su socio de gobierno, el Partido Popular (PP), y en contra de los intereses del Archipiélago, por votar en contra en el Consejo de Política Fiscal de esta semana, donde el Estado se comprometió a destinar más recursos a las islas.

Franquis se preguntó el motivo por el que el Gobierno canario ha votado en contra de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal aprobados este lunes, ya que supone que Canarias vaya a contar con 760 millones de euros más de los que recibió el pasado año, y 224 millones más de los que presupuestó inicialmente el propio Ejecutivo autonómico en las cuentas regionales para 2024.

“Nos preguntamos qué intereses está defendiendo el presidente del Gobierno, y si va a seguir permitiendo que el PP utilice ese tipo de reuniones y de encuentros para poner por encima de los intereses de Canarias a los intereses del PP”, añadió.

En este sentido, recordó que se trata de la segunda ocasión en la que se produce estos hechos, y le pidió a Clavijo que “actúe como presidente del Gobierno de Canarias” e impida que su socio de gobierno imponga sus intereses partidistas antes que los del Archipiélago y su ciudadanía.

Franquis intervino en una pregunta del Grupo Socialista a Presidencia del Gobierno sobre si cree que los Presupuestos de Canarias para 2024 van a contribuir a combatir la pobreza, especialmente la pobreza infantil y juvenil, y a incrementar la productividad de la economía canaria, sobre los que afirmó que se tratan de una “enmienda a la totalidad” del discurso de investidura del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, porque incumplen todos los compromisos a los que se refirió, como el Pacto por la Ciencia, la Ley de Servicios Sociales, la Ley del Sistema Público de Cultura y la Ley canaria de Educación.

Por ello, recordó que en el discurso de investidura de Clavijo el pasado julio, utilizó 8.903 palabras, pero sin mencionar el término productividad “ni una sola vez” y la palabra pobreza sólo en cuatro ocasiones, lo que “demuestra” que no son asuntos prioritarios para el Gobierno.

Para Franquis, estos Presupuestos suponen una enmienda a la totalidad de su discurso de investidura porque se comprometió a apoyar asuntos que no ha hecho, incumpliendo por ejemplo el Pacto por la Ciencia y la Innovación, “que en su discurso dijo que lo iba a apoyar porque es importante para la gobernanza”.

Además, denunció que las cuentas regionales también incumplen con lo que dijo sobre el sector primario en el discurso de investidura, apostando por más ayuda e inversión, porque se reducen los recursos un 15% y las políticas hidráulicas en un 16,5%. También incumplen con la Ley de Servicios Sociales, “cuando dijo que la dotaría económicamente como exige la ley”, y con la Ley del Sistema Público de Cultura, que se recorta un 23%.

En esa línea, se incumple con la Ley canaria de Educación, que se aleja del objetivo de converger al 5% del PIB, además de con el compromiso plurianual de financiación de las universidades públicas canarias.

Franquis afirmó que Canarias necesita acuerdos, y que esto significa poner a Canarias por encima de las siglas políticas. “Esto no va de esto no va de proponer acuerdos cuando le interesa al Gobierno, no se equivoque señor Clavijo. Esto no va así. Esto va de cuando le interesa a Canarias. Como le interesó a Canarias llegar a un acuerdo por la inmigración, o el acuerdo sobre la declaración de emergencia energética. Esto es poner a Canarias por encima de las siglas políticas”.