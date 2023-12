Canarias, lista para asumir los desvíos de mercancías por la crisis en el Mar Rojo

La posición geográfica de Canarias convierte a la región en un punto estratégico del comercio marítimo internacional. Ahora, más que nunca. La inestabilidad en el Mar Rojo, como consecuencia de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen – un grupo islamista alineado con Irán– contra las embarcaciones, ha llevado a las grandes navieras a plantearse desvíos en sus travesías para evitar el paso hacia el Mediterráneo por el Canal de Suez. ¿La alternativa? Dar un gran rodeo al continente africano por el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica). Lo que coloca al Archipiélago en un punto clave de la nueva ruta que conecta Asia con Europa. «El Puerto de La Luz está preparado para asumir los desvíos que se produzcan, ya que podemos ofrecer prácticamente todos servicios que puedan necesitar los buques» afirma la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, quien reconoce que «todavía es muy pronto para predecir las consecuencias para las Islas».

Desde el inicio de la guerra en Gaza, el pasado 7 de octubre, los hutíes han lanzado varios ataques con misiles y aviones no tripulados contra barcos en la zona en respuesta a la ofensiva israelí contra Hamás en el enclave palestino. Son varias las compañías de transporte de cargas, incluidas MSC y Maersk, las que han comenzado ya a navegar por África. Precisamente ayer llegó al Puerto de la Luz el primer carguero de MSC –el más grande del mundo– que decidió desviarse de su ruta, repostando Canarias, para volver a China rodeando el continente africano.

Según analistas de la industria, se prevé que esta dinámica se agrave en las próximas semanas. «Independientemente de los ataques, nos dicen que las navieras que pasan por la zona ya lo hacen con guardias dentro del barco», apunta Calzada sobre la «complicada» situación en el Mar Rojo. Los desvíos podrían beneficiar al Archipiélago, ya que alrededor del 15% del tráfico marítimo mundial transita actualmente por el Canal de Suez, la ruta marítima más corta entre Europa y Asia.

El propietario de la consignataria Atlansea y titular de la comisión de puertos de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, José Mayor, coincide con Calzada al considerar que es «pronto» para valorar las consecuencias que tendrán los desvíos para las Islas, pero asegura que el puerto grancanario está «preparado» para acoger un «buen porcentaje de tráfico adicional sin ningún problema». «No nos alegramos de lo que ocurre en aquella zona, pero sí estamos dispuestos a recoger aquello que venga derivado por la situación», aclara el empresario.

Un cambio tan drástico en las rutas comerciales internacionales, implica, según Calzada, «una planificación previa por parte de las navieras», por lo que la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas considera que el cambio «no será de un día para otro». Las empresas negocian previamente el coste de sus rutas y ante esta situación, deben recalcular. «No se traducirá en una situación ventajosa para Canarias automáticamente», añade Calzada, quien considera «imprescindible» saber cuánto durará la crisis en el Mar Rojo. «Todo dependerá de si se trata una solución a corto plazo o si las empresas se van a ver obligadas a redefinir sus rutas por completo», apunta.

No es la primera vez que Canarias se encuentra en esta tesitura. El bloqueo del tráfico marítimo del canal de Suez tras el accidente del buque Ever Given (de la firma Evergreen) en marzo de 2021 amenazó a la economía mundial y situó a los puertos canarios en la ruta alternativa para la conexión de Europa y Asia. El carguero obstruyó el paso por el canal durante seis días. La suspensión de la navegación causó una importante acumulación de buques en ambas bocas, esperando que se liberase el paso. Varios de ellos, tomaron un desvío hacia el sur, rodeando el cabo de Buena Esperanza, tal y como están haciendo ahora las navieras.

Ya entonces, sin conocer el tiempo que duraría el canal bloqueado, el acontecimiento se presentó como una oportunidad para Canarias. Finalmente, al ser una situación puntual de seis días, los datos demuestran que la actividad en los puertos canarios durante esos días solo sufrió un incremento «puntual». «En el Puerto de Las Palmas no hubo cambios sustanciales en 2021, solo se registraron picos puntuales», aclara Calzada.

Y no todo son buenas noticias para las Islas. La alternativa para que no cese el comercio marítimo entre, rodear el continente africano por el cabo de Buena Esperanza, implica un aumento en la duración de los viajes que, según Calzada, puede ser de 10 a 15 días. Una circunstancia que encarecerá las mercancías que llegan a Europa procedente de Asia.