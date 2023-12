Canarias acelera para estabilizar a 20.000 empleados públicos en un año

La preocupación cunde en el Gobierno ante la posibilidad de que no se llegue a tiempo para cumplir con los plazos, por lo que se mantiene la puerta abierta a la opción de solicitar una prórroga al Estado, que por ahora no se ha pronunciado, por lo que a día de hoy es de obligado cumplimiento llegar a finales del próximo año con todos los procesos finalizados.

El Ejecutivo convocó ayer a todos los implicados en estos procesos: las consejerías y departamentos afectados, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los cabildos y los cinco sindicatos con representación en la función pública. La principal conclusión del encuentro fue la de intensificar el trabajo para acelerar los trámites y que la opción de ampliar el plazo sea el último recurso que se utilice.

Unas administraciones van más avanzadas que otras y los procesos marchan de forma irregular en función de los ámbitos y las áreas de las que se trate, por lo que en la segunda quincena de enero se constituirá una comisión de trabajo específica a petición de los sindicatos con el fin de impulsar y acelerar los procedimientos allí donde sea necesario. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, admitió que el plazo del 31 de diciembre de 2024 «nos preocupa mucho» ante las «carencias de personal» para afrontar la tramitación y finalización de los procesos. Barreto explicó la «compleja situación» que afronta la Dirección General de Función Pública y reprochó al Gobierno anterior que alargara durante 16 meses la fase inicial de presentación de solicitudes y que no tomara ninguna medida organizativa para que Función Pública contara con más medios humanos y materiales para afrontar el trabajo extra que supone sacar adelante 187 convocatorias para estabilizar a 3.499 plazas.

Por ello se pretende incorporar personal de refuerzo en 2024 y al menos hasta febrero no se podrán publicar las listas definitivas para dar inicio a las pruebas y a la valoración de los méritos presentados.Barreto informó también que Función Pública ha detectado, además, un fallo en la Oferta Extraordinaria de Estabilización aprobada por el anterior Gobierno en mayo de 2022, ya que se dejó fuera de este proceso a un importante número de plazas dentro de 13 categorías laborales diferentes.

Compromiso con Bruselas

Los procesos de estabilización forman parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno central con la Comisión Europea para recibir los fondos Next Generation. Ante la elevada tasa de interinidad existente en las administraciones públicas españolas el objetivo es reducir la misma hasta el 8%. legislaciónDos años de leyLa Ley 20/2021 se aprobó en los últimos días de diciembre de 2021, por lo que han pasado prácticamente dos años. Sin embargo los procesos no están yendo al mismo ritmo en todas las administraciones. El Ejecutivo regional actual no ha tardado en criticar que se empantanara más de un año el proceso en Administración General.