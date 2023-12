Adiós a un año sin tregua política

Si hace un año se estaba diciendo adiós a un 2022 de alta tensión y crispación políticas y la vida institucional del país estaba lejos de relajarse, la despedida de 2023 supera con creces aquella situación y justifica la reciente elección de ’polarización’ como la palabra del año por parte de la Fundación del Español Urgente (FundeuRAE). No solo responde esta percepción a las consecuencias directas de las dos importantes consultas electorales celebradas a los largo del año, la autonómicas de mayo y las generales de julio, sino a la normalización del enfrentamiento ideológico entre la izquierda y la derecha españolas, con el nacionalismo periférico como testigo de cargo e incluso como origen de muchas de las disputas, y a la ruptura de todos los puentes entre las dos grandes corrientes de pensamiento político y de propuestas de gestión de lo público.

Ha sido por tanto 2023 un año sin tregua política que, pese a que las incertidumbres económicas y sociales se han superado con cierto éxito, deja un panorama sombrío por la incapacidad de los partidos políticos de abandonar sus respectivas trincheras, y la imposibilidad de abrir un espacio de entendimiento con el que afrontar los grandes retos de futuro del país. Por momentos, esa polarización y esa política de tierra quemada alrededor de cada bando ha parecido prender en algunos sectores de la sociedad española y podría con el tiempo afectar a la convivencia. La permanente hipérbole con que desde hace mucho tiempo se enjuicia y se valora al adversario político, muy extendida esta práctica sobre todo en la derecha, siembra el campo social de minas y convierte la legítima batalla política en una guerra sin cuartel ni horizonte para el conjunto del país, alejando a los ciudadanos de las instituciones y dando pábulo a los discursos populistas reaccionarios.

Sobre este ambiente de fondo de un año cabalgando otra vez la crispación, quedan para la historia una serie de hitos que marcarán sin duda tanto la legislatura estatal recién iniciada, como la autonómica de Canarias de apenas medio año de trayectoria. Todo el 2023 se ha vivido de hecho en base a las dos mencionadas citas electorales, la primera mitad pensando en unas elecciones regionales y locales que determinarían el contexto de las generales que en teoría iban a celebrarse a finales de año, y desde el mismo 28-M ya claramente en los comicios a Cortes por el adelanto para el 23 de julio decidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Canarias fue una de las comunidades autónomas donde la cita electoral de mayo produjo un cambio de gobierno. Pese a la victoria del PSOE, el derrumbe de una izquierda alternativa cada vez más desnortada dejó sin opciones de reeditar el pacto de la flores que junto a NC y ASG había sostenido a un gobierno progresista presidido el socialista Ángel Víctor Torres. Propició, por contra, una alianza entre CC y el PP para que el nacionalista Fernando Clavijo volviera a la presidencia cuatro años después, con el líder de los populares canarios, Manuel Domínguez, como vicepresidente, y con AHI y el gomero Casimiro Curbelo como asociados menores pero necesarios.

El relevo en el Ejecutivo regional daba un giro a las relaciones de Canarias con el Estado, que estaban marcadas en ese momento por algunas tensiones, sobre todo la falta de respuesta desde el Gobierno central a la nueva crisis migratoria que ya empezaba a repuntar en esos meses de verano pero que se disparó en octubre, superando a principios de noviembre la cifra de 31.678 migrantes africanos que habían llegado en la llamada crisis de los cayucos de 2006. Aunque disminuyó la intensidad de la presión migratoria durante los dos últimos meses, el final del año vuelve a ser de repunte, de forma que se acabará el año con 40.000 migrantes, de ellos más de 4.500 menores. En materia de política migratoria, el año concluye con dos medidas cuyos efectos están por ver en el futuro: el pacto alcanzado en el ámbito de la UE que Canarias considera «incompleto», y el anuncio de la una futura reforma de la ley del Menor que implique un reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los migrantes menores no acompañados. El fenómeno migratorio sigue así una dinámica ajena a la mejora de las relaciones con Marruecos y cuyo hito principal en 2023 fue la Reunión de Alto Nivel entre ambos países mantenida en febrero pasado en Rabat, de la que por cierto Canarias quedó excluida.

Otro de los asuntos que marcó el año en relación con Canarias fue el escándalo surgido por el llamado caso Mediador y, aparejado a él, el caso Cuarteles. El primero de ellos, también llamado caso tito Berni, implicó fundamentalmente al entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes y a su sobrino, Taishet Fuentes, durante la etapa de este como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias. La trama consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, y también extorsionarlos cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas. El escándalo tuvo gran repercusión en la política nacional dado la implicación del mencionado diputado socialista, forzado a dimitir de inmediato, que organizó visitas al Congreso con algunos empresarios implicados, y apareció en fotos con prostitutas en un hotel madrileño. El caso Cuarteles implicaba a varios altos mandos de la Guardia Civil, alguno también citado en el caso Mediador, por una trama de contratos irregulares para hacer obras en cuarteles de la institución armada. Ambos casos siguen en instrucción judicial.

Estos casos de corrupción en Canarias tuvieron su apogeo en vísperas de las elecciones autonómicas y locales, aunque el PSOE canario no se vio especialmente afectado por ello. Con todo, los resultados de esta cita electoral en el ámbito estatal dieron un contundente triunfo al PP y parecían catapultar a su líder, Alberto Núñez Feijóo, hacia la Moncloa. En solitario o en pactos con Vox, los populares pasaron a gobernar doce de la 17 comunidades autónomas incluidas tres donde no se celebraron elecciones, Galicia, Andalucía y Castilla-León, así como la mayoría de las capitales de provincia. Fue un duro golpe para el PSOE y para el propio Pedro Sánchez, que forzó un giro de guión y adelantó las generales. Cuando todo parecía indicar que la «derogación del sanchismo», el lema del PP y de Feijóo desde hacía meses, se iba a convertir en realidad, los resultados no alcanzaron a la derecha para lograr la mayoría absoluta y dieron una nueva oportunidad a Sánchez, que consiguió mantenerse en la Moncloa gracias al acuerdo con Sumar y a los muy controvertidos pactos con los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, y vascos, Bildu y PNV, además de con el BNG y CC.

La gestión del PP de sus pactos autonómicos y locales con Vox antes del 23-J espolearon a los votantes de izquierda ante el temor de un gobierno central con ministros ultras y con su líder, Santiago Abascal, como virtual vicepresidente. Este frustrado asalto al poder de la derecha, incluido el intento de investidura por parte de Feijóo en septiembre, está marcando toda su estrategia posterior, insistiendo en la deslegitimación del nuevo gobierno por el hecho de estar sustentado en el Congreso a cambio de la «inconstitucional» ley de amnistía concedida a los implicados en el procés catalán de 2017.

El 23-J propició pese a todo una nueva victoria del PSOE en Canarias (los mismos seis diputados que en 2019), y una ligera mejora del PP (pasando de cinco a seis escaños), con CC manteniendo el escaño por Santa Cruz de Tenerife de la legislatura anterior, aunque en este caso sin el que había obtenido junto a NC por Las Palmas. La nueva diputada nacionalista, Cristina Valido, sustituta de la histórica Ana Oramas, está siendo pieza clave de la nueva etapa política tras el acuerdo entre CC y el PSOE para el desarrollo de una ‘agenda canaria’ en las políticas estatales a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez. Valido apoyó primero la frustrada investidura del popular Feijóo, y aseguraba por entonces que no apoyaría a Sánchez por considerar «inmoral» la ley de amnistía. Pero los nacionalistas cedieron finalmente ante la oferta de la agenda canaria y Valido acabó votando ‘sí’ al candidato socialista, quien se empeñó en sumar a CC a sus socios parlamentarios pese a que su apoyo no era necesario, en su investidura del 16 de noviembre con 179 votos a favor.

El repaso al año debe incluir también como hecho destacado el salto de Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios, a la política nacional como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Es un gesto de Sánchez al hecho de que Torres se quedara sin poder repetir como presidente de Canarias pese a haber ganado las elecciones. Tomó posesión el 21 de ese mes, justamente la fecha en que otro dirigente socialista canario y que también fue ministro en dos ocasiones entre 1993 y 1996, Jerónimo Saavedra, falleció a los 87 años en su casa de la capital grancanaria.