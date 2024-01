La escasez de recursos silencia la huella del trastorno límite de personalidad en Canarias

Cuando tan solo tenía 15 años, una ruptura amorosa hizo que Marta –nombre ficticio para preservar su privacidad– perdiera el rumbo. Dejó el bachillerato, empezó a fugarse de casa, se peleaba de forma constante con su familia, coqueteó con las drogas y empezó a frecuentar círculos menos adecuados. Lo que podría haberse convertido en anécdota fruto de la rebeldía adolescente, sin embargo, años después ha pasado a ser un peligro para ella misma. Hoy Marta ya ha cumplido los 20 años y esa "rebeldía adolescente" ha derivado en un problema de salud mental. Su conducta inestable le ha alejado de amigos, parejas y familia, y le ha llevado, en última instancia, a entrar en prisión. Y mientras, en su ficha sanitaria consta un solo diagnóstico: trastorno límite de la personalidad. Una etiqueta pesada que, sin embargo, no encuentra en el sistema público de salud mental suficiente apoyo para afrontarlo.

Marta es una de los centenares de jóvenes que sufren este trastorno en Canarias, que afecta aproximadamente a un 1% de la población. Sus familias, agrupadas desde 2017 en la asociación isleña TLP Impulso, critican que este trastorno –silenciado de por sí por su propia idiosincrasia– carece de recursos específicos de atención en Canarias que les permita afrontar una realidad que más de una vez les sobrepasa.

Según la Dirección de Salud Mental en las Islas los TLP se atienden de manera generalizada junto a otros trastornos y patologías en las Unidades de Salud Mental mediante atención psicológica que se puede combinar con atención psiquiátrica. Cuando tienen una crisis grave también pueden acudir a las unidades de internamiento breve. Y en los últimos años, a raíz del Plan de Salud Mental de Canarias se ha puesto en marcha un Programa específico en Gran Canaria, en el Hospital Juan Carlos I, que cuenta con psiquiatra, psicólogos Terapeuta Ocupacional, enfermeros y Trabajador Social.

A estas alturas, sin embargo, y según las directrices del Plan, ya tendría que haber dos centros de día más dedicados a este trastorno en Tenerife y Lanzarote. "En Tenerife estaba incluso el lugar decidido y no se ha hecho nada", revela Evelia Martín, presidenta de TLP Impulso. Los padres insisten en la necesidad de que este tipo de trastornos tengan una atención especializada y así también lo creen los facultativos. "Hay muy pocos recursos en Canarias", entencia la psiquiatra del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Natacha Sujanani.

El diagnóstico de trastorno límite de personalidad (TLP, por sus siglas) es el que se le da a aquellas personas que no acaban de desarrollar correctamente su personalidad después de la adolescencia. "Es como si el pavo durara toda la vida", explica la facultativa, que afirma que es una falta de "desarrollo de las herramientas necesarias para adaptarse al medio". Estas personas suelen tener una fuerte inestabilidad emocional y carecen de control, por lo que suelen tener dificultades para su desarrollo laboral y escolar, son incapaces de mantener relaciones largas y se ven envueltos con facilidad en multitud conflictos. "No entra dentro de los trastornos mentales graves, como la psicosis o la bipolaridad, pero es una persona con la que no se puede vivir", insiste la psiquiatra.

La terapia para este trastorno descansa en el ámbito psicológico. "No hay medicación para tratarlo, solo podemos intervenir en los impulsos", explica Sujanani. La mayoría de las personas que sufren TLP tienen muchos problemas para desarrollarse en sociedad y, de hecho, no son muchos los que sobreviven más allá de los 30 años. "A partir de ahí se les relaja un poco", afirma Sujanani.

Entre los muchos hándicaps que sufre quien padece este trastorno, uno de los más sangrantes es la imposibilidad de hacer un diagnóstico de manera precoz. "No podemos hacerlo antes de los 18 porque los comportamientos de los jóvenes en general durante la adolescencia suelen ser muy parecidos a los que tiene una persona con TLP", relata Sujanani, que insiste en que hacerlo antes sería "contraproducente". "La personalidad aún se está formando", insiste.

La madre de Marta, de hecho, sabía que algo no iba bien mucho antes de que los médicos se lo confirmaran. "Sabía que lo que estaba pasando no era una adolescencia normal", cuenta Elena, su madre quien también ha querido preservar su privacidad. Tras su primera ruptura, Marta comenzó a fugarse de casa. Primero eran solo unas horas, pero acabó siendo tan frecuente que llegaba a pasar días fuera de casa. "En la comisaría ya me conocían porque iba cada cierto tiempo a denunciar sus desapariciones", revela María.

Desesperada, Elena acudió a varios lugares para tratar de brindar ayuda profesional a su hija. Del ayuntamiento de La Laguna a San Miguel Adicciones, pasando por el IASS y un centro especializado en Madrid. Elena tocó todas las puertas que creyó necesarias para tratar de ayudar a su hija, pero Marta no parecía levantar cabeza. Hasta su diagnóstico, que ocurrió cuando cumplió 20 años por parte de un psiquiatra privado, la joven estuvo vagando desempeñando distintos estudios y trabajos sin ser capaz de mantener o finalizar ninguno. "No es capaz de cumplir ninguno de sus compromisos", asegura su madre.

Ahora tiene que enfrentarse a una prisión donde la atención psiquiátrica y psicológica brillan por su ausencia", denuncia. La historia de Marta es, sin embargo, solo una de las muchas que acaban silenciadas por un trastorno que no se ve a simple vista, pero que lastra cada año la salud mental de decenas de jóvenes en las Islas.