La Agenda Canaria sale indemne de la primera gran refriega nacional

En el tiempo de prórroga, tras el empate en la votación que provocó el error de un diputado de Sumar al apretar el botón, se salvó de la quema de la inestabilidad parlamentaria la prórroga de medidas anticrisis inflacionaria. Entre ellas se incluyen condiciones sine qua non que puso Coalición Canaria (CC) al PSOE si quería contar con su apoyo para la investidura de Pedro Sánchez y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este y próximos años.

Por ejemplo, la prolongación de la gratuidad de las guaguas –y el tranvía en el caso de Tenerife– a lo largo de todo este año y el mantemiento del escudo social con el que el Gobierno central intenta aliviar a los afectados por la erupción volcánica de La Palma en 2021. Y si salieron adelante fue precisamente por el único voto con que cuentan los nacionalistas canarios en la Cámara Baja, que se tornó decisivo tras la espantada de los siete diputados de Junts, ausentes de la votación en ocasiones y que en esta se abstuvieron.

Coalición ya apretó las tuercas al anterior Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir que también los ciudadanos de las Islas que son usuarios habituales del transporte público pudieran disfrutar del coste cero que regía para los trenes de cercanías del resto de España. Los nacionalistas condicionaron su apoyo a las cuentas estatales de 2023 a la aceptación de dicha condición.

El resultado allana el entendimiento entre nacionalistas y PSOE de cara a futuras negociaciones

Al adoptar esa medida de alivio para las economías familiares, Madrid argumentó que en el caso de las guaguas solo cabía una rebaja, ya que, a diferencia de los trenes, emiten gases nocivos a la atmósfera. Con el aliento de Bruselas en la nuca para el cumplimiento de los compromisos de descarbonización, Sánchez se opuso en un primer momento y, de paso, se guardó una carta de cara precisamente a la negociación con CC para el presupuesto del año pasado.

Llegado el momento, el presidente español no opuso mucha resistencia a implementar ese gratis total para quienes utilizan de manera habitual la guagua en el Archipiélago. No obstante, había una razón de peso para ello: mientras en el resto del Estado los ciudadanos tienen posibilidad de elegir, en Canarias no existe una red ferroviaria; el agravio era claro.

Tras las elecciones del pasado mes de julio y el fracaso de Alberto Núñez Feijóo (PP) en la búsqueda de una mayoría que le permitiera alcanzar su investidura, socialistas y nacionalistas volvieron a verse las caras en la mesa de negociación. La única diputada de Coalición, Cristina Valido, había apoyado a Feijóo e hizo lo propio con Sánchez tras garantizarse el cumplimiento de una Agenda Canaria que incluye, entre otras, las medidas que ayer se prorrogaron en el Parlamento (reunido en la sede del Senado por las obras de mejora tecnológica que se están realizando en el Congreso).

Más dinero para el transporte

La medida allana el entendimiento futuro entre ambas formaciones. Al menos no desplaza las conversaciones del punto en que se encontraban. En ese escenario, Coalición intentará apuntarse más logros. El lunes, la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández (exdiputada nacional), ya advirtió de que elevará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una petición para el incremento de la partida de 81 millones de euros que sostiene la gratuidad de las guaguas. Fernández estimó el sobrecoste provocado por el aumento de viajeros, animados por el incentivo, en alrededor de 60 millones de euros.

Es solo un ejemplo de la conveniencia de que las conversaciones arranquen sin reproches posibles. Aunque la voluntad de los socialistas de mantener las medidas anticrisis siempre ha estado clara, no haberlo logrado habría supuesto un incumplimiento a anotar en la Agenda Canaria que ambos partidos rubricaron.

Este decreto contiene también la posibilidad de que las comunidades autónomas gestionen en un futuro próximo el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta iniciativa no desagrada al Gobierno de Canarias, que, en cualquier caso, ha anunciado que la estudiará. Eso sí, siempre que el traspaso de las competencias venga acompañado de una ficha presupuestaria que garantice el buen funcionamiento de los mecanismos.

Madrid quiere descentralizar la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Los ciudadanos de La Palma también miraban con atención al desarrollo de la sesión plenaria de ayer. Tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja en septiembre de 2021, el Gobierno central adoptó una serie de medidas tendentes a aliviar los problemas que ese desastre natural les ocasionó.

La reducción en un 60% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el mantenimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para los afectados de manera directa continuarán en vigor tras la convalidación ayer del decreto de medidas anticrisis.

La relación de los socios, a salvo

Otra de las triunfadoras de ayer es la relación de los socios del Gobierno de Canarias. Coalición Canaria comparte el Ejecutivo autonómico con el PP, formación que está firmemente colocada frente y en contra de cualquier posición que pueda emanar desde las filas socialistas en el Congreso de los Diputados o La Moncloa.

Valido había apelado a la responsabilidad de los conservadores para evitar que su voto desfavorable, que como estaba anunciado se produjo, dejara a los ciudadanos de las Islas sin el paraguas del que disfrutan desde hace meses. Aunque nadie del PP la escuchó, la prórroga del alivio económico aleja de momento el recelo entre ambas formaciones.