El PSOE canario resta peso al voto decisivo de Valido

"Es tan bueno ese paquete de medidas que Coalición Canaria ha tenido que apoyarlo", así restó peso esta mañana la diputada del PSOE en el Congreso por la provincia occidental, Alicia Álvarez, al voto decisivo de la representante nacionalista en la Cámara, Cristina Valido, para salvar de la quema dos de los tres decretos que necesitaba convalidar el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez. Recalcó que la luz verde del partido isleño se debe "al contenido", y no a la búsqueda de apoyos a contrarreloj que activó el Gobierno para configurar una mayoría suficiente. Así, según la socialista, CC reconoce el "magnífico trabajo" que están llevando a cabo los parlamentarios canarios de su formación en Madrid.

Durante una rueda de prensa del PSOE canario en la capital grancanaria, Álvarez destacó que la prórroga de las medidas anticrisis inflacionaria, uno de los decretos aprobados, posee menciones específicas a Canarias, como la gratuidad de guaguas y tranvías para 2024, así como el mantenimiento del escudo social para paliar las consecuencias de la erupción volcánica en La Palma, un "éxito" al que es de lógica que Valido no haya puesto trabas, apuntó.

Por su parte, la diputada por Las Palmas, Dolores Corujo, también presente en el encuentro esta mañana, subrayó que la Agenda Canaria firmada entre los nacionalistas y el PSOE para la investidura incluye el compromiso "por escrito" de CC dar su 'sí' a las medidas del Gobierno central que afecten a los isleños. "Si salvar los paquetes en beneficio de la mayoría social es algo que tenemos que felicitarnos, estamos en una lectura equivocada", enfatizó Corujo, quien añadió que ambas formaciones deben estar unidas en las cuestiones favorables a esta tierra.

Los socialistas isleños arremetieron contra los representantes en la Cámara Baja del PP de Canarias, que votaron en contra de las iniciativas. En especial, emplazaron a dar explicaciones al palmero Asier Antona, que actualmente es el regidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por intentar frenar la bonificación del 60% en el IRPF para los contribuyentes de la Isla. "Su postura es ilógica", resaltó Álvarez.

La única medida que no consiguió el respaldo del Congreso fue la modificación del subsidio al desempleo por la luz roja de Podemos, que hasta octubre formaba parte del Gobierno de coalición. No obstante, Corujo quitó polémica al asunto. Señaló que el partido liderado por Ione Belarra tiene el "derecho legítimo" a defender sus posiciones, que "no van en contra" de la mayoría social. "Esperamos aprobarlo pronto, estamos trabajando en ello", indicó Álvarez.