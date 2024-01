El ‘majo y limpio’ en Podemos con la lista alternativa, camino del juzgado

Las primarias de Podemos Canarias podrían acabar en el juzgado si la comisión de garantías estatal no contesta a la reclamación presentada por la candidatura encabezada por Mila Hormiga. La dirección nacional de la formación es la que tiene que decidir si la anulación de la lista por un supuesto incumplimiento de la paridad se ajusta al reglamento electoral del partido o no.

Los componentes de la plancha alternativa advierten de las «irregularidades» existentes en el proceso que les ha dejado fuera de la pugna por liderar la formación morada en las Islas y algunos de sus miembros ya han amenazado con abandonar las primarias, entre ellas la propia Hormiga, e incluso el partido ante la deriva de «bunkerización» en la que ha entrado la formación, no solo en Canarias sino a nivel nacional.

La campaña comenzó el lunes pero fue ayer cuando se abrió el plazo para que los inscritos puedan votar, proceso que se extenderá una semana, hasta el próximo 1 de febrero. Ante la posibilidad más que evidente de que la dirección nacional de Podemos deniegue la reclamación de la plancha Canarias primero, Mila Hormiga, advierte que no seguirá en la denominada Lista Blanca: «a mí me dejan fuera como candidata a coordinadora aunque sea un puesto unipersonal, han quitado el derecho de los inscritos a elegir entre dos candidatas por lo que, de hecho, Noemí Santana es la coordinadora si la comisión de garantías no corrige esta situación», cuestiona la dirigente crítica con la candidatura de la diputada nacional y exconsejera del Gobierno regional.

La lista alternativa de Canarias se une a Madrid y Valencia para exigir más transparencia

Hormiga también rechaza que Santana pueda hacer un tándem con Javier Bermúdez para «repartirse el pastel» en la coordinación autonómica de la formación. En los estatutos de Podemos no figura que un coordinador pueda cesar para dejar paso a otro sin que haya primarias: «Eso es una historia que se han inventado, aquí no se puede elegir a dedo a un coordinador», advierte. Hormiga precisa que se iría de la lista pero no de Podemos y niega que tenga intención de irse a otro partido.

La única lista que figura a día de hoy en las primarias de la formación es Tejiendo futuro en la que, después de Noemí Santana, figura Francisco Javier Bermúdez como número uno a la Asamblea Ciudadana Autonómica. Bermúdez asegura desconocer los motivos de la exclusión de la lista de Mila Hormiga del proceso y subraya que Podemos es un partido «garantista», con un funcionamiento democrático donde hay unas normas para los procesos electorales y de primarias que se tienen que cumplir. «Aquí es la organización estatal la que estudia las candidaturas y si cumplen con los criterios, nosotros corregimos algunos cosas pero cumplimos con las normas, ignoro las otras causas de exclusión», añade Bermúdez.

El que fuera director general de Servicios Sociales en el equipo de Santana en la anterior legislatura asegura que por su parte no hay ningún problema en que hubiera otra candidatura para debatir en el seno del partido y con los militantes. En este sentido añade que en otras comunidades donde también se celebran primarias hay más de una lista.

Sin embargo, ya circula por las redes y entre los militantes de Podemos un comunicado conjunto de candidaturas alternativas que han sido excluidas por la dirección nacional, entre ellas Madrid, Valencia, Asturias y Canarias, en la que exigen «un Podemos democrático y transparente» y critican al núcleo duro de la formación que encabeza Ione Belarra e Irene Montero: «no es correcta la duplicidad o multiplicidad de cargos por parte de las mismas personas, ni perpetuarse en los cargos más allá de un periodo razonable, ni hacer de la política tu profesión, al menos dentro de nuestro partido», cuestiona el comunicado.

La nota conjunta de Madrid, Valencia y Canarias muestra la preocupación de las candidaturas alternativas por la falta de transparencia y de igualdad de oportunidades en el proceso por no facilitar información real sobre el censo electoral, falta de un sistema de comunicación para dirigirse a todos los militantes e inscritos en igualdad de condiciones y el desconocimiento que existe sobre las personas que forman parte de la comisión técnica y el comité electoral. En el caso de Canarias, la candidatura de Mila Hormiga critica que sean miembros de la plancha de Noemí Santana los que formen parte de este órgano que vela por el proceso.

Miembros de la plancha deciden dejar el proceso y vaticinan una nueva fuga de militantes

En el caso de que la comisión de garantías no responda o lo haga a destiempo se tomará la decisión de si se interpone una denuncia en el juzgado o no. Por lo pronto ya hay miembros de la candidatura de Hormiga que engrosan la Lista Blanca que se están dando de baja de la plancha y que también piensan irse del partido.

Si finalmente solo concurre la candidatura de Noemí Santana habrá una nueva fuga de simpatizantes y militantes descontentos con la deriva de la formación, agudizada por los malos resultados electorales cosechados en 2023, la espantada de Sumar para pasarse al grupo Mixto del Congreso y ahora el proceso de Primarias, que también ha afectado a la candidatura de Irene Montero a las elecciones europeas, ya que también la lista alternativa fue apartada.