23·01·2024 18:45

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, evitó este martes calificar las declaraciones de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el traslado de migrantes desde el Archipiélago a la Península y a la propia comunidad madrileña, pero destacó al mismo tiempo que la baronesa popular “no se ha negado” a recibir menores migrantes no acompañados. Clavijo aseguró que no va a “juzgar institucionalmente las declaraciones de la señora Ayuso” y evitó también responder a las críticas del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por no rechazar “con la suficiente contundencia” la “xenofobia “ que, según el Gobierno central y el propio Torres, encierran las palabras de la dirigente madrileña.

Leer más