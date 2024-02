Los partidos políticos se unen en el luto por la pérdida de Lorenzo Olarte, quien pasó varios días hospitalizado en estado crítico antes de su fallecimiento. El PSOE Canarias ha expresado su pesar por la pérdida de este "destacado servidor público", transmitiendo sus condolencias a familiares y amigos. Desde Coalición Canaria, destacan la tristeza ante la noticia y resaltan la contribución de Olarte a Canarias, destacando su firme defensa de la región.

La capilla ardiente se instalará en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, con horarios de velatorio este sábado de 16.30 a 00.00 horas y mañana domingo de 09.00 a 16.30 horas. La misa funeral se llevará a cabo mañana a las 17.00 horas.

Lorenzo Olarte, presidente del Gobierno de Canarias en la II Legislatura (1988-1991), vicepresidente y consejero de Turismo entre 1995 y 1999, y presidente del Cabildo de Gran Canaria entre 1974 y 1979, deja un legado político importante. Además, fue diputado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Canarias. Su última aparición pública fue hace dos meses en la capilla ardiente del expresidente Jerónimo Saavedra.

Defendió a #Canarias siempre y luchó por hacer respetar el fuero canario cuando desde Madrid lo ponían en duda. A Lorenzo le debemos la Canarias de hoy. Despido al presidente, compañero y maestro. Mis condolencias a su familia y amigos. FC.

El actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en nombre del Gobierno autonómico, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Lorenzo Olarte. Cree que hoy "es un día triste" para Canarias con el fallecimiento de Lorenzo Olarte. "Se nos ha ido uno de los grandes constructores del Archipiélago tal y como lo conocemos, que tuvo un papel fundamental en la transición del franquismo a la democracia y, por supuesto, en la construcción política de lo que es Coalición Canaria".

Para Clavijo, el expresidente del Gobierno fue un "hombre de centro, con una capacidad de negociación, de convencimiento, de regate en corto político y con esa socarronería inherente a la figura de Olarte". "Nos ha dejado a los 91 años y solo quedarnos con lo bueno, lo positivo y, por supuesto, con las lecciones que no que nos dio". En honor al expresidente, se suspende la agenda del presidente Clavijo para este sábado.

Mi más sentido pésame a la familia y allegados de Lorenzo Olarte, quien fue una pieza clave en los inicios de la etapa de autogobierno y en las bases de la Canarias que hoy conocemos. Con su pérdida se va una de las referencias políticas del siglo XX en las islas.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, resalta la importancia de Lorenzo Olarte en los inicios del autogobierno y en la construcción de la Canarias actual. Señala su pérdida como un acontecimiento significativo en la historia política del siglo XX en las islas.

El nombre de Lorenzo Olarte va ligado a la historia de Canarias. Un político de extraordinaria destreza y comprometido con su tierra.



Nunca olvidaré el apoyo que me brindó, junto al resto de expresidentes, en los peores momentos de la pandemia.



Querido Lorenzo



DEP pic.twitter.com/Rw3vbUvII8 — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) February 3, 2024

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se une al pesar por la partida de Lorenzo Olarte, destacando su contribución a la historia de Canarias y su compromiso con la región. EL PSOE tiene hoy Comité Regional y Torres hará una mención especial a Lorenzo Olarte, "en el paso de la dictadura a la transición, como una de las figuras esenciales para la recuperación de la democracia, porque supo entender el nuevo tiempo y fue un hombre que tenía una especial socarronería, también como Jerónimos Saavedra". A su jucio, es curioso que en pocas semanas se hayan ido ambos, "y seguro que estarán compartiendo cómo mejorar Canarias desde dónde estén". "Aparte de todo, lo que aportó a la historia de Canarias en distintos puestos de responsabilidad incluso en el Congreso de los Diputados y de ámbito estatal, yo le agradecía expresamente que en los peores momentos de la pandemia, que tuvimos varias videoconferencias y llamadas de teléfono, siempre me arropó y me apoyó como presidente de Canarias, algo que es inolvidable cuando las cosas vienen mal dadas". Por tanto, su fallecimiento supone "otro golpe a lo que es la historia la democracia en Canarias, un hombre que con sus ideas y sus decisiones, algunas de ellas lógicamente no compartidas por el PSOE, sin embargo se le tiene un especial cariño dentro de nuestra formación política".

