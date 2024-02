«Sería lamentable que la sencillez, llámesele naturalidad, que es innata en mí, pudiera desvirtuarse por el mero hecho de ostentar un cargo. Creo que es imposible porque en definitiva una personalidad no puede transformarse así como así». Lorenzo Olarte se definió de este modo en una entrevista concedida en 1974 al hacer balance del primer cargo que ostentaba: la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Y, efectivamente, lo que él llamó su «naturalidad innata» fue sin duda una de las características que, junto a otras quizá menos confesables, conservó a lo largo de su dilatada vida pública.

Quiénes compartieron con él muchos de los incontables episodios locales que protagonizó, junto a algunas sonadas incursiones en la política estatal, coinciden en sostener que era un experto en el regateo. Pero él, que siempre estuvo atento a todo lo que se dijera de su persona o de cualquier otra que pudiera cruzarse (y por tanto interferir) en su camino, lo negaba: «Se equivocan quiénes dicen que soy un especialista en el regate corto. En realidad lo soy en el pase largo», explicó sin venir a cuento en una larga conversación mantenida a raíz del fallecimiento de Adolfo Suárez.

Hijo del gallego Ramón Olarte Magdalena, nació en Pontevedra cuatro años antes de que estallara la guerra civil española. Y entre los recuerdos que conservó de la infancia, uno se le grabó de manera especial en la memoria: la imagen de su progenitor llorando cuando fue apartado por Franco de la judicatura. «Yo tendría tres años cuando mi padre fue cesado como juez, después de haber venido a Canarias para ocupar uno de los pocos juzgados que había entonces», contó casi ochenta años después. Pese al tiempo transcurrido, aún transmitía el dolor que ese cese produjo en la familia, que nunca supo exactamente a qué se debió aquella decisión del Generalísimo: «Mi padre se dedicó a partir de entonces a la abogacía, destacando por su rigor y por llevar casos contra la policía del régimen. Aunque tiempo después también llegó a defender a miembros de este cuerpo». Y contaba cómo gracias a la familia de su madre, Antonia Cullen Del Castillo, sobrellevó el exjuez gallego y su prole aquella travesía del desierto: «Mi abuela era hermana del Conde de la Vega Grande y los Manrique de Lara y Del Castillo siempre se portaron muy bien con mi padre, lo protegieron y ayudaron».

Aquel incidente dio lugar a que en casa de los Olarte Cullen, integrada por el matrimonio y ocho hermanos, hubiera «gestos significativos de desafecto al régimen, aunque nunca se arremetía directamente contra él». Un ejemplo ilustra bien aquel ambiente de su niñez: «Antes de que comenzara el himno nacional, mi padre se levantaba pausadamente del sillón y apagaba el televisor justo en el momento en que iba a sonar». Además, el ex juez gallego tampoco dejó ir a sus hijos a los campamentos de las juventudes, a los que sí iban todos sus compañeros de escuela: Resultado: «No fui educado en el franquismo», concluía el hijo mayor de aquella familia numerosa al terminar el relato.

Desagravio al padre

Esta temprana «desafección» hacia el régimen franquista no impidió a Lorenzo Olarte acceder a diversos cargos institucionales en tiempos del régimen, entre ellos la citada Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Pero también explica en gran medida su comportamiento en los puestos que ocupó a partir de entonces y hasta el fin de la dictadura: era un reformista convencido, aunque entonces la oposición lo dudara: «Olarte, Olarte, con el cuento a otra parte», era la consigna que le cantaban los escasos manifestantes de entonces.

Sin embargo, él se consideraba «un infiltrado en el régimen», tal y como se autodefinió en una entrevista concedida a Televisión Canaria cuando estaba a punto de cumplir sus ochenta años. En ella contó una de las interminables anécdotas que era tan dado a recordar: «Conocí a Franco en una ocasión. Tenía unos ojos negros y penetrantes. En un momento dado clavó sus ojos en mí, y estuvimos unos segundos mirándonos fíjamente. Yo pensé: Este tío se está dando cuenta que soy antifranquista. Y desvié la mirada».

Su nombramiento se produjo en realidad como consecuencia del impacto del asesinato de Carrero Blanco, que en lugar de endurecer la represión, causó paradójicamente un tímido amago de apertura. La consecuencia en Canarias fue que diversos candidatos a algunas de sus máximas instituciones fueron sustituidos por otros: Fernando Ortiz Wiot fue nombrado alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en lugar de Pedro del Castillo; y Lorenzo Olarte desplazó a Francisco José Manrique de Lara al frente de la corporación insular.

Antes del 31 de mayo de 1974, el día que tomó posesión como presidente del Cabildo grancanario, Olarte era ya un habitual de la prensa local, en la que aparecía en diversas ocasiones, aunque no por su actividad política. Era conocido sobre todo por su afición a los toros, ya que publicaba en LA PROVINCIA críticas taurinas. Tampoco era inusual leer su nombre vinculado su actividad profesional, como tutor de la UNED o por el ejercicio de la abogacía, que le llevó a defender tanto a delincuentes comunes en el Aaiún como a jóvenes represaliados, entre ellos el periodista Salvador Sagaseta: «Tengo la convicción de que fue represaliado en el Consejo de Guerra por ser sobrino de quien era, del abogado Fernando Sagaseta, por quien yo sentía admiración».

Su primera proyección pública fue como abogado y crítico taurino, una de sus pasiones

El salto de letrado de a pie y crítico taurino a clase dirigente del régimen se lo debió, fundamentalmente, a Matías Vega. Él mismo contó en diversas ocasiones con todo lujo de detalles y apostillas, como era habitual en él, cómo había sido el proceso: «El ministro García Hernández me nombra a propuesta de Matías Vega, a quien yo llevaba diversos casos, al igual que a Editorial Prensa Canaria». Para añadir: «Yo me entero quince días antes de ser nombrado porque me llama un compañero de carrera de Madrid para decirme que le han pedido un informe recomendándome. Y yo mismo le ayudo a hacer el informe. Más tarde me enteré que Heliodoro, entonces gobernador civil de Tenerife, había presentado a su vez un informe negativo».

El caso es que, aupado a las instituciones, Lorenzo Olarte se dispone a reformar el régimen desde dentro: «Como decimos los juristas, con mis actos propios demostraré cuál es mi opinión cuando llegue el momento», precisó el día de su toma de posesión. Y los hechos fueron avalando su reformismo y su intención de unir su voluntad a la de otros, como Adolfo Suárez, para transformar desde dentro el sistema franquista. Así, desde que llegó a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria no sólo acató el cargo «por obligado mandato, pero sin jurarlo» y mandó a su jefe de Protocolo, Antonio Coto, a retirar del despacho los retratos de Franco. También tendió puentes constantemente con los comunistas, llegando incluso a incorporar a opositores a puestos significados de la Caja de Ahorros de Canarias y otras instancias públicas.

Entre 1974 y 1977, Lorenzo Olarte fue también procurador en Cortes y jugó incluso un papel significativo en el tránsito de la dictadura a la democracia: «En el debate de la ley para la reforma política, sobre la que yo había hablado mucho con Torcuato [Fernández-Miranda], fui ponente de dos temas muy delicados: el sistema proporcional y la Constitución, sin poder siquiera mencionar esta palabra». Y en la larga conversación mantenida en el salón de su casa antes del fallecimiento de Suárez, en marzo de 2014, recordaba aquellos años en los que estuvo en el corazón de la política estatal así: «En un momento de mi intervención aludo a la democracia, provocando un gran enfado entre los procuradores, que comenzaron a abuchearme. Torcuato me echó un capote al tiempo que ayudó a calmar las aguas, porque por un lado dijo que había que amparar la libertad de expresión de los procuradores y, por otro, que los que no quisieran oír lo que se estaba diciendo podían irse al bar. Y que él no se podía levantar porque era el presidente. Por su parte Suárez, que estaba a mi lado, me pidió que cambiara de tema y tuve que variar parte del discurso que llevaba preparado».

El asesinato de Carrero Blanco propició su nombramiento como presidente del Cabildo

El sobrino-nieto de Torcuato, el periodista Juan Fernández-.Miranda, confirmó en 2017 el papel que su tío abuelo concedió al político canario: «El presidente de las Cortes había seleccionado cuidadosamente al equipo encargado de defender la Reforma Política: primero, nadie que haya hecho la Guerra; segundo, una señora, Belén Landaburu; tercero, un grande de España, Miguel Primo de Rivera; cuarto, un sindicalista, Noel Zapico; quinto, un representante insular, Lorenzo Olarte; y, por último, alguien de su más absoluta confianza: Adolfo Suárez», cita en su libro biográfico.

La sombra de Suárez

Suárez y Olarte se habían conocido años antes de ese histórico 1976. Sus primeros contactos se produjeron a través de su cuñado Ramón Risueño, de Ávila como Suárez, que había mediado para que el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria realizara gestiones con el alcalde Ortiz Wiotz, que no terminaba de conceder la licencia municipal para la construcción del Hotel Iberia. Adolfo Suárez era entonces presidente de Entursa, la empresa dependiente del INE que gestionaba los paradores nacionales y otros alojamientos hoteleros: «Simpatizamos desde el primer momento. Hubo mucho feeling entre ambos ya en el primer encuentro», recordaba.

Cada vez que le preguntaban por aquella época y aquella figura que lideró la transición española, Lorenzo Olarte repetía incansable que «Suarez tenía un carisma como nunca he visto en nadie. Y tal habilidad para seducir a sus interlocutores que era capaz de vender neveras en el Polo». Aquella fue, sin duda, su etapa más conocida y en la que consolidó su carrera en la vida pública, convirtiéndose a partir de entonces en uno de los políticos canarios más activos del último tercio del pasado siglo.

Pero la sombra de Suárez fue tan alargada sobre el que sería su asesor para asuntos con las Islas entre 1977 y 1979, que lo convenció para que abandonara su exitosa Unión Canaria, que había fundado junto a Fernando Bergasa, para integrarse en la UCD. Fue todo un dilema para Lorenzo Olarte, porque «Unión Canaria estaba ya constituida como un partido regionalista, contaba con 12.000 afiliados y había sido presentada en el cine Avellaneda. Pero convenzo a los míos para entrar en la UCD, porque yo creía en Suárez como en nadie. Era un hombre excepcional». Se integraron y efectivamente arrasaron en las elecciones en Canarias.

Ya en el primer Gobierno salido de las urnas tras 40 años de dictadura, Olarte hizo gala de su hiperactividad y convenció a Adolfo Suárez para realizar una visita a las Islas, que concluyó con la celebración del primer Consejo de Ministros en Canarias: «Le organicé un viaje a la altura del carisma que él tenía, porque yo presumía que iba a ser una visita multitudinaria. Y así fue en todas y cada una de las siete islas. Él se enfadó diciéndome que le había preparado una visita al estilo franquista, porque en el fondo tenía cierto complejo de azul [falangista]». Y añadió: «Le metí una paliza de cuidado, porque yo quería que conociera Canarias, que entonces era una absoluta desconocida».

Tras la muerte de Adolfo Suárez, el amigo canario que le regalara la foto de satélite de las Islas que guardaba en su despacho, hizo esta reflexión sobre su sensibilidad con esta región tal alejada: «Suárez representó un cambio de talante del poder central hacia Canarias». También valoró la actualidad política, con esta otra: «Fue una suerte que terminara con un Alzeheimer. Y digo suerte porque para Suárez habría sido terrible ver cómo ha evolucionado España».

La extraña pareja

Rememorando a sus 82 años el fin del franquismo, Olarte sostuvo incluso haber sido de los pocos miembros del Gobierno de Suárez al que éste le confió su mayor secreto: «Me comunicó su intención de legalizar el Partido Comunista, hasta el punto que en el restaurante El Pote se lo adelanté a un comunista con el que mantenía contactos. Le dije: mañana te van a legalizar». Él consideraba que el diálogo con los comunistas se produjo en las Islas por varias razones: «Primero por mi talante personal, ya que yo no había sido educado en el franquismo y era partidario de demoler el régimen desde dentro. Pero, además, siempre distinguí a los socialistas de los comunistas y fui consciente de que éstos se la estaban jugando por defender las libertades». De ahí que «incluyera muy pronto a algunos que consideraba válidos en los órganos que fuimos creando como la Mancomunidad o el Patronato de Turismo. Y también en la Caja Insular de Ahorros que yo presidía». Al dar entrada en el consejo social a «tres comunistas», Olarte propició además la salida de Juan Marrero Portugués de la Presidencia: «Para mí esa decisión supuso un trauma personal, porque Marrero Portugués estaba casado con una prima mía». Y explicó que, en este punto, «coincidí con la posición de Pepe Carlos [Mauricio], ya que sin haber hablado jamás de ello, cada uno se lo planteamos a Suárez».

José Carlos Mauricio lo hizo en la discreta reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno durante aquel maratoniano mes de 1979 en que Suárez recorrió las Islas. La reunión con el entonces secretario general del PC en Canarias tuvo lugar en el Hotel Iberia, en aquellos tiempos en que aún resonaba la pegadiza sintonía libertad, libertad, sin ira libertad y el cambio comenzaba a hacerse realidad: «Lo que Adolfo Suárez y Santiago Carrillo hicieron en Madrid, lo hicimos antes yo y José Carlos Mauricio en Canarias», opinaba Lorenzo Olarte. Pero los comunistas canarios no alcanzaron a comprender la decisión de su secretario de pactar con Suárez y Olarte, a los que no terminaban de desligar del régimen franquista: «Por apoyar aquellos acuerdos se me rompió el PC», ha reconocido con el tiempo el entonces dirigente comunista.

El caso es que la extraña pareja que representaron Olarte y Mauricio volvió a reencontrarse casi dos décadas después, ya constituida Coalición Canaria, cuando ambos se presentaron como candidatos al Congreso de los Diputados por la recién constituida formación nacionalista. Lorenzo Olarte había ido transformando la UCD en una sucesión de partidos centristas que pasaron, entre otras siglas, del Centro Democrático y Social (CDS) al Centro Canaria Nacionalista (CCN), volviendo así a sus orígenes regionalistas. A principios de los 90 converge con ICAN, AM y ATI y nace Coalición Canaria. Y crean el grupo parlamentario más potente que ha tenido Canarias en el Congreso: «José Carlos Mauricio aceptó ir de segundo conmigo, pero yo también le acepté a él pese a que mucha gente me decía que le costaría mucho votar mi lista por llevar en ella a un comunista».

El valor de un peine

Antes de su segundo salto a Madrid, como cabeza de lista del recién constituido grupo de Coalición Canaria, Olarte Cullen se había dado a conocer en la política nacional por la llamativa advertencia que realizó al Gobierno central como presidente canario: «Se van a enterar de lo que vale un peine», le espetó a Felipe González y su equipo a raíz del conflicto surgido en torno al arancel aduanero comunitario. Josep Borrell y los miembros socialistas del gabinete económico, que no estaban acostumbrados a la naturalidad innata de Olarte, reaccionaron con estupor y amenazaron con aplicar el artículo 155, muchísimo antes de que el conflicto catalán lo hiciera tristemente famoso. Él contaba así su pulso con el Estado: «Felipe González nos exigió un desarme arancelario en virtud al tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea, pero le indiqué que yo no tenía competencias, por lo que me opuse frontalmente». Y añadió al rememorar aquellos acontecimientos a raíz del conflicto de Cataluña: «La fría carta que envió Felipe González no digo que me la pasara por el arco del triunfo, porque es muy vulgar, pero la envíe a la papelera».

Y es que su procedencia gallega no impidió a Lorenzo Olarte significarse por su temprana defensa de una canariedad que él entendía, como todo, a su manera. Desde muy temprano mantuvo un discurso regionalista. De hecho, nada más asumir la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria sostuvo en su investidura que «la necesidad de configurar a Canarias como región es algo imprescindible». Tres meses después, volvía a insistir en ello: «Puedo asegurar que se trata en mí de un fenómeno obsesivo. Lo puse de manifiesto en el discurso de mi toma de posesión y creo que lo he venido ratificando con mis hechos y manifestaciones a lo largo de estos 90 días que llevo como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Estoy plenamente convencido de que por encima de todo, olvidando intereses, no bastardos, pero si de escasa entidad espiritual, tenemos que construir el concepto de la Región con su auténtica dimensión».

Los procuradores le abuchearon cuando habló de «democracia» en la reforma política

Cuando lanzó aquel primer grito nacionalista frente a Madrid, Lorenzo Olarte llevaba poco tiempo al frente de la Presidencia del Gobierno canario, a la que había llegado tras la moción de confianza que no superó el anterior el jefe de gobierno y compañero del CDS, Fernando Fernández, por el conflicto universitario. Él, que ocupaba entonces la Vicepresidencia, sí consiguió el apoyo necesario para sustituirlo hasta 1991: «Yo había estado calladito cuando se produjo el estallido a favor de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue de esas situaciones en las que di un paso largo, porque engañamos a la Universidad de La Laguna al pedirles que nos dieran solo los estudios de la Escuela Politécnica, que fue el germen para crear una universidad completa».

Errores y ocurrencias

Pero los dos años que estuvo como máximo representante de Canarias le supieron a poco y, tras dar el salto a Madrid al frente de los nacionalistas, Lorenzo Olarte aspiraba a volver a la Presidencia del Gobierno regional. Para lograrlo cedió la portavocía del grupo a José Carlos Mauricio y acordó con Manuel Hermoso, en el conocido como pacto del aeropuerto y al margen de ICAN, entrar en el Gobierno como vicepresidente y consejero de Turismo a cambio de ser él el presidente en la siguiente legislatura. Pero no llegó a serlo porque estalló la crisis en Coalición Canaria, que se resolvió apostando por el joven Román Rodríguez. Ese 1999 marcó el principio del fin político de Olarte, que ya no volvería a la primera fila pese a mantenerse en activo durante varios lustros más.

De hecho, con la llegada del nuevo milenio Olarte Cullen entró en una etapa política casi marginal, si se la compara con el protagonismo que había tenido hasta final de siglo. En 2003, con 71 años, hizo un primer amago de abandonar la política, pero le costaba salir de la escena pública. Había llegado a ella a los cuarenta años, y se había convertido en su medio natural durante otras cuatro décadas. El proyecto de Chillada para la Montaña de Tindaya cubrió de dudas su gestión, y casi le cuesta el Gobierno a Coalición Canaria. También se vio empañado con el caso Hubara, en el que se investigó la supuesta financiación ilegal del CCN presidido por Ignacio González, y otros asuntos de menor enjundia como su paso por Institución Ferial de Canarias (Infecar).

Lorenzo Olarte era impulsivo y explosivo en sus reacciones. También incombustible en la pelea. Su tendencia a los excesos verbales le hizo famoso por sus metáforas y ocurrencias. Cuando Felipe González le dio largas para recibirlo como presidente del Gobierno canario, se descolgó recordando que podríamos llegar a ser «un Estado libre asociado», al estilo de Puerto Rico con EE.UU. De la UCD dijo que «era un potaje de berros y tarde o temprano la olla tenía que desbordarse por algún lado». Sostenía que sus dos grandes errores políticos habían sido, precisamente, «la conversión de UCD en un partido político y la creación de Coalición Canaria». «A CC se la cargaron porque derivó en el insularismo más rancio de ATI. Canarias no puede estar toda la vida en manos de Tenerife, porque esta gente tiene una ambición enfermiza. Ahora quieren llevarse hasta el consulado de Rusia, que siempre ha estado aquí. Y lo sé con conocimiento de causa porque yo estoy llevando jurídicamente el caso», se lamentaba en 2014.

Reformista convencido, pacto con los comunistas canarios antes que Suárez con Carrillo

En los últimos tiempos conjugaba el verbo traicionar con frecuencia, cuando revisaba su ya larga trayectoria política: «Cuando barrimos en Canarias, Suárez me dijo: Pide lo que quieras. Me ofreció un ministerio, pero yo quería ser embajador en Venezuela. Un puesto que ya había desempeñado Matías Vega y que, además, me hacía mucha ilusión porque allí vivía un hermano de mi mujer. Pero renuncié porque mi gente me pidió que no los dejara, que había mucho que hacer. Aunque luego me traicionaron».

Contaba también, entre risas, la siguiente anécdota: un día le dijo a Suárez que le «echara cojones» en relación a una decisión política que debía tomar, a lo que éste le respondió: «Hombre Lorenzo, los cojones nos los ha dado Dios para otras cosas más agradables que hacer política». Y narraba, entre bromas y veras, la conversación kafkiana que mantuvo con Antonio Cubillo a bordo de un fokker: «En aquel avión tan pequeño coincidí con Cubillo, Camacho y otro político conocido del PSOE que ahora no recuerdo: aquello parecía el arca de Noé. Y Cubillo se me acerca para darme las gracias por una donación de 50 euros que yo efectivamente le había dado a un representante del Mpaiac que se me acercó en el Parador del Teide. Le contesté: Los dos somos juristas, de la misma edad y canarios y no tenemos nada que diculparnos. ¡Y eso que él quiso asesinarme y estuve año y medio con escolta de la brigada antiterrorista! Él se lanzó a contarme el atentado que sufrió en el portal de su casa de Argelia y su convencimiento de que Suárez era el responsable. Yo le contesto que no lo creo y le digo para terminar aquella conversación: Pero al final volviste a España. Y me responde: A España no, a Canarias. Y yo le replico: Y si eres tan canario porque en lugar de portal no hablas de zaguán».

El mundo de ayer

Lorenzo Olarte Cullen formó parte de una generación de políticos canarios que jugó un papel nada desdeñable en el proceso de transición española, junto a Fernando Sagaseta, José Carlos Mauricio, Jerónimo Saavedra y José Miguel Bravo de Laguna, entre otros. Y contribuyó a escribir parte de la historia política de las Islas en un momento clave: el tránsito de una dictadura a una democracia. Con el cambio de siglo, mutó también el signo de su actividad política, que se resistió siempre a abandonar pero que vivió ya en un segundo plano. Pese a ello, fue de los primeros en impulsar las relaciones entre las Islas y el gigante asiático, llegando a fundar y presidir la a Fundación Canaria para la Cooperación con China.

«Yo me levanto a las siete de la mañana y no paro hasta las once de la noche. Paso todo el día escribiendo [sus memorias, según manifestó] y todas las noches me duermo oyendo cantos gregorianos», concluyó al caer aquella tarde de marzo de 2014. En otra ocasión aseguró que su pasión no había sido ni la política ni la colombofilia: «No habría desdeñado ser torero. Tengo incluso una pequeña cornada que sufrí a los 21 años. Pero mi padre no quería y yo soy de la generación del respeto reverencial a los padres».

Lanzó el primer «grito canario» ante el Estado: «Madrid se va a enterar de lo que vale un peine»

Aquel joven abogado reformista, de origen gallego pero con un sentido acusado de canariedad, alcanzó a ver cumplidos algunos de sus sueños, entre ellos las presidencias del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias. Por contra, no logró su ansiada embajada en Venezuela. Vivió momentos de gloria y tiempos difíciles, incluidas la noche que le tocó dormir en el Congreso el 23F y el asesinato de uno de sus secretarios. Se vio envuelto en diversos casos judiciales y vivió sus particulares travesías del desierto y periodos de penurias económicas, que daba a conocer con la misma naturalidad con que contaba sus momentos de éxito.

Fue, en cualquier caso, un político cuya trayectoria ayuda a entender el proceso de construcción de Canarias y España en el tiempo en que le tocó vivir: «Nunca he visto a la ciudadanía tan decaída como en el momento actual. El ciudadano le reprocha al político de ahora dos cosas: la corrupción y que no sea capaz de entenderse. Cuando me preguntan en la calle si soy político, suelo decir: «¡Un político de los de antes!».