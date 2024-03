Emilio Lamo: «Hay un enorme deterioro de la calidad política en España»

¿Cómo ve el futuro de las relaciones internacionales de España? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades?

España es un país relevante en el mundo. Está entre las grandes economías y es el cuarto país en la Unión Europea, después de Alemania, Francia e Italia. Pero lleva bastantes años muy desdibujada en su política exterior. Una de las razones es que ha ocupado un papel más de pedigüeña que de aportadora en la Unión Europea y un país que pide ayuda no puede liderar, tiene que estar un poco a verlas venir. La segunda razón es que, desde hace muchos años, España no cuenta con una política exterior, sino con dos. Tiene la política exterior oficial, la seria, la europea, que es la que desarrolla el ministro Albares con cierta dificultad; y la otra que es la de algunos miembros del Gobierno, que está liderada en buena parte por el expresidente Zapatero. Se ve en las relaciones con América Latina, Venezuela, Cuba, el Sáhara, Marruecos, Ucrania o con Palestina. Esto crea una enorme confusión y una desorientación muy grande.

¿Y con Estados Unidos?

Con Estados Unidos se perdió la relación y la confianza. El trust es muy importante a largo plazo y se rompe en el momento en el que una de las partes hace algo raro. Por ejemplo, salirse del frente cuando estás en combate, como hizo España en la guerra de Irak. Desde entonces, la relación con Estados Unidos es formalmente buena, pero por detrás es peor. Hay más entendimiento de Estados Unidos con Marruecos que con España.

¿La nueva ‘amistad’ entre España y Marruecos es estable?

Yo la veo complicada. Hay que distinguir entre el fondo y la forma. En el fondo está la idea de que es difícil que el Sáhara llegue a ser un país independiente y, probablemente, sería un Estado fallido. Parece no haber alternativa a que acabe bajo soberanía marroquí y bajo algún tipo de protectorado internacional, con un amplio margen de autonomía. El asunto es saber cómo llegar a ese punto de un modo razonable, respetando los derechos de los saharauis, sin romper relaciones con Argelia y manteniendo los compromisos internacionales que tiene España. La parte formal se ha hecho de un modo brutal e intempestivo desde un punto de vista diplomático. Ha sido algo totalmente extemporáneo y torpe. A través de una comunicación que hacen ellos y no nosotros, sin consultarla con nadie y sin pasar por el Consejo de Ministros. Cuando no hay información y no hay transparencia, hay conspiración y sospechas.

¿A qué achaca el auge de la extrema derecha en el corazón de la Unión Europea?

Una de las consecuencias negativas de la globalización es que ha impulsado un proceso de dualización social en todos los países. Las personas que se quedan fuera de la globalización, los territorializados, se sienten abandonados. La globalización les está dejando solos y sin que nadie les proteja. Por esto, buscan la protección del Estado y vuelven a ser nacionalistas, defendiendo ideas como necesitamos la verdadera Francia o la verdadera Alemania. En el terreno económico reclaman proteccionismo, algo que vemos en los agricultores, que piden barreras nacionales y la ruptura del libre comercio internacional. Y, en tercer lugar, desde un punto de vista cultural reaccionan frente al cosmopolitismo ilustrado universitario y elitista y vuelven a una cultura tradicional y conservadora. Quieren recobrar la posición de control de su vida y de su actividad que tuvieron hace años y que han perdido y el populismo es eso. El populismo, que puede ser de derechas o de izquierdas, es proteccionismo económico, estatalismo y conservadurismo.

¿Qué papel juegan en esa polarización de las redes sociales?

Juegan un papel muy importante. Un país es un montón de gente que mantiene una misma conversación entre ellos, lo que genera consensos y disensos. Las redes sociales han quebrado esa gran conversación y vivimos en burbujas de opinión. Cada burbuja se autorefuerza, se radicaliza y se polariza. Por otra parte, las redes sociales son la herramienta perfecta para convocar manifestaciones, eventos o encuentros. Además, aplanan las opiniones, pues vale lo mismo el tuit de un influencer que el de un experto que lleva 20 años estudiando la materia.

¿Considera que externalizar las fronteras es el mejor método que tiene la UE para frenar las migraciones?

En este momento, no tenemos otra alternativa. Todo lo que sirva para frenar el flujo es bueno, pero es poner un parche a un problema muy de fondo y muy a largo plazo. La presión migratoria demográfica de África subsahariana y del norte de África es enorme y va a continuar durante muchas décadas. Europa debe gestionar correctamente el problema de la inmigración a largo plazo. Esto requiere tratar de fijar la población en el territorio con un ambicioso Plan Marshall; controlar los flujos migratorios con cuotas; y organizar los procesos de integración. Por otro lado, Europa necesita población, necesita inmigrantes. La demografía europea es muy mala y en España es desastrosa. Tenemos un Ministerio de Reto Demográfico y todavía no sabemos que se va a hacer. Este Gobierno, el anterior y el anterior se han desentendido del problema de la familia y de la natalidad.

¿Qué retos tiene la Unión Europea para los próximos años?

Como dijo Josep Borrell, Europa debe aprender a hablar el lenguaje del poder. Es decir, Europa tiene que generar una política común de seguridad y defensa que, a su vez, haga creíble su política exterior. Europa está siendo incapaz de estabilizar ninguna de sus dos fronteras. Si es reelegido Donald Trump, declara obsoleta la OTAN y la abandona y Putin aprovecha la oportunidad para invadir Moldavia o los países bálticos, Europa no tiene capacidad de proyectar fuerza. Gastamos casi 300 mil millones en defensa, pero lo gastamos en 27 paquetes distintos y eso no sirve para gran cosa. Tenemos varios tipos de munición, varios tipos de carros de combate, varios modelos de cazas. No tenemos un comando en control unificado; no tenemos una inteligencia unificada; no tenemos el control del espacio aéreo y del espionaje de los satélites, porque todo esto nos lo proporciona la OTAN. Si lo retira, estamos desvalidos frente a una potencia media como es Rusia, que es un matón en el sentido literal. El principal riesgo geopolítico del mundo ahora son las elecciones en los Estados Unidos, porque pueden reelegir a Trump y Trump puede desestabilizar el mundo. Trump ya dio un golpe de Estado y puede volver a darlo.

¿Qué le parece el nivel actual de la política española?

Hay un enorme deterioro de la calidad política en España. Una de las bases de este problema es el ansia y la voracidad de los partidos por ocupar todo y el proceso perverso de reclutamiento de la clase política. Cuando yo era joven, los mejores estudiantes de Derecho pensaban en ir al sector público, a la política, a los grandes cuerpos de funcionarios... Ahora, los mejores estudiantes se van al sector privado, por la recompensa honorífica y de prestigio. Esto lleva a un proceso de reclutamiento perverso, a través de las juventudes de los partidos. Algunos cargos públicos no tienen ninguna experiencia fuera de la política. La ciudadanía no se ha polarizado, pero sí lo ha hecho la clase política y el discurso político. Por esa razón, la ciudadanía tiene una opinión deplorable de ellos.

¿Cree que la Ley de Amnistía servirá para sanar la herida?

Para sanar tendría que tener detrás un pacto de Estado, pero es todo lo contrario. Es un pacto de una parte frente a la otra. Es un trágala. No va a sanar nada, va a profundizar en las heridas que existen. La amnistía tendría sentido si los amnistiados se comprometieran a no repetirlo. ¿Qué tipo de reconciliación es esa en el que te avisan de que lo van a repetir? Quizás exagero, pero la amnistía es un pacto casi entre bandoleros. Es un pacto entre unas autoridades políticas y unos fugados de la justicia. Unos se mantienen en el poder a cambio de la libertad de los otros. Eso está rondando lo que en derecho penal se llama el cohecho.