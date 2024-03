Curbelo rechaza la política del "tú más" y exige "grandes pactos" para Canarias

Dejar a un lado el conflicto y negociar en buscar de grandes acuerdos para acabar con los problemas estructurales de Canarias. Esa es la propuesta que el portavoz del Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, lanzó esta mañana al Ejecutivo autonómico, al que apoya, pero también a los grupos de la oposición. El diputado subió esta mañana a la tribuna de oradores para participar en el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria con un discurso de hermanamiento entre las fuerzas políticas canarias para que estas abandonen la política del "tú más" que no sirve de nada a los ciudadanos y abracen la idea de pactar grandes políticas para cambiar Canarias. "No he escuchado a nadie hacer una reflexión sobre que los canarios perdemos riqueza desde hace 25 años y en estos años hemos gobernado todos excepto Vox", recordó el gomero a los presentes.

Curbelo insistió en apostar por grandes acuerdos en los que participe la oposición, pero también los sindicatos y los empresarios. "Las grandes políticas no las pactan solo los partidos, sino también los representantes sociales", apuntó. Los puntos de encuentro son necesarios, según sus palabras, para lograr políticas reales que acaben con los problemas "endémicos" que todos los gobierno se pasan como un testigo cada cuatro años. De lo contrario, advirtió, cuando termine 2027 "estaremos hablando de los mismos déficits estructurales que hoy tiene Canarias, como la pobreza y la exclusión social, de las que se lleva hablando desde el año 1999".

El portavoz de ASG defendió la subida de los salarios en la comunidad autónoma y una reforma en "condiciones" de la Administración Pública. Además, animó al Ejecutivo a trabajar para mejorar el reparto de la riqueza, hacer una revisión fiscal y bajar el IGIC teniendo en cuenta la situación de los ayuntamientos. El diputado gomero habló de la importancia de modificar el sistema de financiación autonómica y la necesidad de reducir la burocracia que se ha convertido en un "lastre" para los ciudadanos. "Somos nosotros, los ciudadanos, los que estamos al servicio de la sociedad y no al revés", aclaró.

Curbelo dejó muy clara su posición de "rechazo" a aquellos que proponen poner freno al crecimiento turístico, ya que, según sus palabras, esto supondría "topar la riqueza de las Islas".