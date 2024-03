Canarias exige a Sánchez un ‘plan B’ de urgencia por la prórroga presupuestaria

Jarro de agua fría en las expectativas del Gobierno de Canarias de lograr avances importantes a corto plazo en los aspectos presupuestarios de la agenda canaria comprometida por el Ejecutivo central. También inquietud y preocupación en CC tras la decisión de Pedro Sánchez de renunciar a la presentación de cuentas estatales para este año, que tira por tierra toda labor negociadora, tanto del Ejecutivo regional como de la formación nacionalista, para disponer de una ficha financiera isleña importante en diversos ámbitos del gasto y de la inversión del Estado en el Archipiélago en el ejercicio en curso.

Desde el mismo momento en que conoció el nuevo escenario, el gabinete de Fernando Clavijo, presidente regional, activó todos los resortes para tratar de buscar un ‘plan B’ y empezar a negociarlo con el Ministerio de Hacienda con urgencia. Consideran que la prórroga presupuestaria no solo deja en el aire inversiones previstas, sino que hace peligrar el marco de ingresos en el que se aprobaron las propias cuentas regionales, ya en vigor.

Esta era de hecho la principal preocupación del Gobierno de Clavijo antes de contactar con el Ministerio de Hacienda para intentar arreglar en lo posible el desaguisado. “Esto arroja muchísima incertidumbre sobre todo el trabajo que estábamos realizando preparando lo que iban a ser los presupuestos de 2024. Ahora mismo se ponen en riesgo muchas de las cosas que estábamos negociando y que tiene que ver con el día a día de Canarias”, afirmo este jueves el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, que se encontraba en Madrid acompañando a Clavijo precisamente para mantener varios encuentros con el Gobierno central, entre ellos alguno con representantes del Ministerio de Hacienda sobre la negociación presupuestaria. “Es muchísima la preocupación por el nuevo escenario e inmediatamente nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda para comenzar sobre la marcha para empezar a despejar todas las dudas”, recalcó sin poder disimular la contrariedad que la prórroga presupuestaria estatal ha provocado tanto en el gabinete de Clavijo como en CC.

Tras el primer momento de impacto y de sorpresa por la prórroga presupuestarIa estatal, consecuencia de la convocatoria de elecciones para el 12 de mayo en Cataluña, el Gobierno regional señala que “ahora lo que toca es ponerse a trabajar en este nuevo escenario” y que “va a ir muy condicionado a las conversaciones que tengamos en los próximos días”. La clave en este sentido, según Cabello, es buscar fórmulas legales y administrativas que permitan transferir fondos estatales a las Islas no a través de la ley de Presupuestos, sino de otras vías como la del decreto ley “u otros vehículos”. “Sin duda complica mucho el trabajo respecto a como se había diseñado el trabajo para este 2024”, señala el portavoz del Consejo de Gobierno de Canarias.

Por su lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró convencida de que “hay margen de maniobra para cumplir con la agenda canaria” pese a reconocer que las inversiones sobre las que se estaba negociando con el Gobierno regional y con CC decaen, según comentó en un corrillo con varios periodistas en los pasillos del Congreso. Montero cree que los avances logrados con CC y el resto de socios parlamentarios sirven de base para los presupuestos de 2025, que se presentarían en septiembre, y que la prórroga no impedirá que aquellos aspectos que sean considerados más urgentes o imprescindibles por Canarias puedan atenderse con modificaciones de partidas.

450 millones en el aire

La primera preocupación que identifica el Ejecutivo regional es el efecto que la renuncia a nuevos presupuestos estatales por parte de Sánchez pueda tener en los ingresos de ese origen que ya tienen previstas las diferentes consejerías del Gobierno regional. Según explicó Cabello, podría llegar a producirse un ‘agujero’ de 450 millones por el menor cálculo de las entregas a cuenta desde el Estado a la comunidad autónoma y que ya están computados como ingreso en las cuentas regionales. Se podría dar la posibilidad de “tener que hacer una imposición a la baja por ese importe en el presupuesto canario”, según explicó Cabello, recordando que es algo que le ocurrirá a todas las comunidades autónomas.

El portavoz del Ejecutivo regional también mostró su inquietud por aspectos que “quedan en el aire” como la bonificación del 60% en el IRPF para los contribuyentes de La Palma, o la posibilidad de una flexibilización de la regla de gasto que permita a Canarias disponer de 280 millones para gasto corriente y no para amortizar deuda como exige Hacienda en aplicación de la normativa europea. Esta es una reivindicación canaria ante el Estado que aunque no está en la agenda canaria pactada entre CC y el PSOE sí está en el orden del día de la negociación entre ambas partes.

El otro aspecto sobre el que se centra la preocupación canaria es sobre las diferentes partidas de inversión, sobre todo en materia de infraestructuras, y otros aspectos de la agenda canaria pactada entre CC y el PSOE que quedan fuera con la prórroga definitiva de las cuentas de 2023. Así lo reconocía Cabello al señalar que “lo que más dudas nos puede llegar a generar son las inversiones, que no son prorrogables”. “Son todas las partidas que teníamos diseñadas y estábamos negociando para el 2024. Ahora se han cambiado las reglas de juego por parte de Pedro Sánchez y esto implica que volvemos a comenzar porque ahora los vehículos que soportan administrativamente cada una de esas partidas han cambiado. Habrá que ver dónde encaja cada una y qué se puede hacer en cada caso”, señaló Cabello.

Con todo, el portavoz enfatizaba el hecho de que “la agenda canaria o parte de ella se está cumpliendo”, con la ampliación de la gratuidad del transporte terrestre, los cien millones para el plan de reconstrucción de La Palma. “Ahora lo que tenemos que ver es qué instrumentos se van a ir articulando para darle solución singular a cada uno de estos temas. Esto va a exigir un sobre esfuerzo a la hora de realizar el diseño de cada una de las partidas”, afirmó Cabello, El portavoz del Gobierno regional consideró prematuro hacer una valoración política sobre la posición en la que queda CC en el Congreso sobre la hipótesis de que la prórroga presupuestaria deje en entredicho los compromisos de Sánchez y el propio pacto con el PSOE.

Reglas de juego cambiadas

En términos políticos, la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, fue la encargada de trasladar públicamente al Gobierno la inquietud que ha provocado en la formación nacionalista la decisión de Sánchez de no presentar nuevos presupuestos. Lo hizo en tono muy serio, y con cierto toque de advertencia, en el pleno de la cámara durante su intervención en el debate para la aprobación de la ley de amnistía. Dedicó más tiempo a la cuestión presupuestaria que a explicar su rechazo a la medida de gracia, y dejó un mensaje sutil de que CC no podrá mantener su posición política actual en Madrid, de apoyo a Sánchez, si se confirma un parón a la agenda canaria

“El Gobierno ha repetido hasta la saciedad que los acuerdos con Cataluña no iban a afectar a otros territorios. Pero este miércoles se convocaron elecciones en Cataluña y hoy no tenemos presupuestos”, afirmó la diputada antes de recordar que “nosotros tenemos un acuerdo en el que dijimos que no íbamos a apoyar la amnistía, pero sí la investidura por una agenda canaria que tenemos que discutir en los próximos días y que esperamos que vinculados a los decretos y a las decisiones necesarias respondan a lo que pactamos”. Según ella, “no es cierto que no pase nada por prorrogar los presupuestos” y que “hoy los afectados de La Palma se preguntan qué va a pasar con la bonificación del 60 % del IRPF comprometido, y hay temas muy importantes que esperamos que se aclaren en lasa próximas semanas”. “Las reglas del juego han cambiado”, concluyó a modo de valoración política sobre el significado profundo de la prórroga presupuestaria.