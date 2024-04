CC coordinará su estrategia en las tres comisiones sobre la compra de mascarillas

CC ha colocado a sus dos representantes en las Cortes en la investigación parlamentaria sobre el caso Koldo y sobre el proceso de compra de mascarillas y material sanitario en el conjunto de las administraciones durante la pandemia por la covid-19 en 2020, y confirma de esta manera su intención de convertir la ramificación canaria de este asunto de presunta corrupción en un elemento central en su estrategia durante los próximos meses. El senador nacionalista por designación autonómica Pedro Sanginés se ha unido este lunes a la diputada de la formación, Cristina Valido, como miembro de alguna de las dos comisiones de investigación abiertas en Madrid, y será el representante del Grupo Plural en el Senado (Junts-CC-AHI), en la comisión que a instancias del PP se ha constituido esta tarde en la Cámara Alta y que presidirá el popular aragonés Eloy Suárez. En ella también estarán por parte popular los canarios Australia Navarro y Sergio Ramos, y por parte socialista el también senador autonómico José Antonio Valbuena, quien precisamente fuera integrante del Gobierno de Canarias durante la etapa que ahora se somete a indagación parlamentaria.

Valido, por su parte, será la representante de CC, como integrante del grupo Mixto, en la comisión que este martes se constituirá en el Congreso pero que en este caso se crea a iniciativa del PSOE y con un abanico de investigación más amplio "sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la covid-19", según su propia denominación. Los nacionalistas se integran así en los dos nuevos órganos parlamentarios con intención de "investigar todo lo que sea necesario y hasta donde sea necesario para llegar a una verdad final que nos aclare qué se compró, quién compró y quién vendió, y quién no hizo bien su trabajo en las administraciones públicas", según resalta la diputada de la formación.

CC se mantiene a la espera por ahora de conocer la mecánica de funcionamiento de sendas comisiones del Congreso y Senado y sus posibilidades de solicitud de comparecencia para establecer un plan de trabajo. En todo caso, aseguran que el partido marcará su estrategia de forma coordinada con sus representantes en la comisión que se creará en breve en el propio Parlamento de Canarias. La formación considera que será esta comisión en la cámara regional la que tendrá prioridad respecto al esclarecimiento de los procedimientos y las posibles irregularidades en la adquisición de mascarillas por parte del Servicio Canario de Salid (SCS) y su vinculación con los imputados en el llamado caso Koldo, y que será en ella donde centrarán las principales comparecencias a reclamar, fundamentalmente la del entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y los responsables del organismo autonómico de gestión sanitaria.

Valido señala en este sentido que "quizá no tenga sentido que por nuestra parte dupliquemos las peticiones de comparecencias", entendiendo que las que se produzcan en el Parlamento de Canarias serán las que más interesen para esclarecer las vinculaciones del SCS con la trama que cobró comisiones ilegales en la venta de mascarillas. "Buscaremos comparecencias que sean complementarias a las del Parlamento regional y que en todo caso puedan aportar datos e información para esclarecer los hechos", afirma la diputada, quien reconoce en todo caso que la presencia de Torres y los responsables del SCS durante aquellas fechas será requerida con toda seguridad por el PP tanto en la comisión del Congreso como en la del Senado.

CC niega que su interés por el esclarecimiento de los procedimientos en la compra de mascarillas y el resto de operaciones sometidas a investigación judicial en el SCS en aquellas fechas conlleve ninguna operación política de fondo contra el ministro Torres. "No vamos a ninguna confrontación", señala Valido, quien justifica la que pretende ser una presencia activa en sendas comisiones del Congreso y del Senado en el hecho de que Canarias es una de las comunidades afectadas por las denuncias y vinculadas por la investigación judicial con la trama del caso Koldo. En todo caso, los nacionalistas no esconden que, según señala Sanginés para el caso de la comisión del Senado, su "ánimo e interés" será el de "aclarar muchas cosas desde el punto de vista de las responsabilidades políticas".

Enfado socialista

Para Valido, la comisión del Congreso es un marco mucho más abierto de investigación y obligará a "afinar la puntería" para que las comparecencias que pueda solicitar, en función del número de ellas que le corresponda, aporten la información necesaria. Además, tendrá que compartir su presencia en la comisión con los diputados del grupo Mixto de otras circunscripciones cuando haya comparecencias relacionadas con las administraciones de esas comunidades autónomas. Valido resalta además que la presencia de CC en los trabajos indagatorios parlamentarios no estará sujeta a ninguna otra consideración política y que no va a "mercadear" con su actitud, posición o votación en la misma respecto de cualquier asunto de sus relaciones con el PSOE o el Gobierno central. "Este es un tema suficientemente importante como para andar mezclándolo con otra cosa y no vamos a utilizar el voto para nada que no tenga que ver con el esclarecimiento de los hechos que se van a investigar", destaca la diputada, quien asegura además no entender el "enfado" que tiene el PSOE con ella misma por haber apoyado hace dos semanas una moción del PP en la que se reclamaba a Torres que asumiera responsabilidades políticas por la gestión de la compra de mascarillas en Canarias durante su etapa de presidente regional, moción que, sin embargo, no prosperó por el voto en contra de los demás socios del Gobierno. "Estuvieron negociando con todos los grupos menos con CC, y nunca me pidieron que no votara esa moción", explica la diputada nacionalista antes de advertir a los socialistas que "nunca den nada por hecho sobre la posición de CC porque a nosotros solo nos ataca el pacto que suscribimos sobre la agenda canaria".

El PP sí a por Torres El PP también ha colocado a dos canarios en la investigación parlamentaria del caso Koldo. Serán la senadora autonómica Australia Navarro y el senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, los encargados de incidir especialmente en todo lo que atañe al proceso de compra de mascarillas por el Servicio Canario de Salud (SCS) a la trama vinculada al ex asesor de José Luis Ábalos durante la etapa de este como ministro de Transportes. Aunque los populares siguen sin desvelar la lista de comparecientes que pedirán, y podrán dada su mayoría absoluta en la cámara y por tanto en la propia comisión, fuentes del grupo dan por hecho que pedirán la del ex presidente de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, y otros responsables de SCS. El PP también ha confirmado que llevará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la comisión de investigación en el Senado. El portavoz nacional, Borja Sémper, insistió ayer, además, en su dimisión. "Es de suma gravedad todo lo que vamos conociendo. No puede seguir presidiendo ni un minuto más el Congreso", apuntó. Navarro asegura que habrá una coordinación con los grupos del PP en el Congreso y en el Parlamento de Canarias, pero que ello no implica que no se vaya a reclamar la comparecencia de Torres u otras personas en cada una de las comisiones si los populares lo consideran necesario. “No pasa nada por que repitan comparecencias y explicaciones”, asegura aclarando que no están decidida la lista de personas a las que quieren llevar a la comisión del Senado. "Hay muchas preguntas qué hacer y nuestro objetivo es saber quien dio la orden a quien para hacer esas compras a la trama Koldo y quien se lucró”, resalta la senadora canaria.

