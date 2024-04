La bandera de las Siete Estrellas Verdes abriga al Oso y El Madroño

Desde las 12.00 horas del pasado sábado, 20 de abril, las calles de Madrid se convirtieron en el escenario donde se ha desarrollado la manifestación 20A en contra de la masificación turística en Canarias. Un nutrido grupo de personas se congregaron en la emblemática Puerta del Sol para expresar su rechazo al colapso que sufre el Archipiélago y el deterioro de sus espacios naturales.

Entre sus cánticos, el epicentro de Madrid vivió una canariedad nunca vista donde, bajo el lema 'Canarias tiene un límite', los manifestantes portaron carteles con diferentes consignas proponiendo un cambio del modelo turístico actual.

Entre las distintas anécdotas, se pudo ver como la estatua del Oso y El Madroño, toda una seña de identidad de Madrid, estuvo abrigada durante unas horas por una bandera canaria de las Siete Estrellas Verdes.

Protestas fuera de Canarias

Los canarios que residen fuera de las islas también han alzado la voz ara criticar un modelo económico que "nos está expulsando de nuestra tierra". "Hoy estamos aquí porque no podemos estar allí", ha afirmado una mujer que ha leído el manifiesto en Madrid.

Imagen de la concentración por la manifestación 20A 'Canarias tiene un límite' en Puerta del Sol (Madrid). / X de TV Canaria

En Málaga, medio centenar de personas han denunciado que el modelo turístico de masas de Canarias está "expulsando a la población local" en beneficio de una industria "no sostenible".

Este movimiento social ha tenido réplicas en Barcelona, Granada y Palma de Mallorca, y también en el extranjero.

Alemania: "Die Kanaren am limit"

En Berlín, cerca de un centenar de personas se han reunido en la Fuente de Neptuno, donde se ha desplegado una pancarta en alemán con el lema "Die Kanaren am limit fur einen nachhaltigen tourismous" ("Canarias tiene un límite, por un turismo sostenible").

Uno de los organizadores de la concentración, Adal Lima, ha comentado en declaraciones a EFE que la idea de reunir a los canarios en Berlín surge de "la impotencia de no poder estar" en el archipiélago.

"Muchos jóvenes canarios queremos labrarnos un futuro y estamos obligados a salir de las islas. Esto es consecuencia directa del monocultivo turístico que tenemos", ha dicho.

Manifestación en Londres / LP / DLP

En Londres, los lemas también han sido bilingües: "Canary is not for sale" ("Canarias no está en venta").